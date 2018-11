EU:n sisäisille puheluille tulossa hintakatto – puhelu saa maksaa korkeintaan 19 senttiä minuutilta

Euroopan unionin sisäisille puheluille on tulossa hintakatto. EU-parlamentti hyväksyi esityksen ylivoimaisella ääntenenemmistöllä. Jäsenmaista koostuvan neuvoston pitää vielä hyväksyä hintakatto.

Parlamentin hyväksymä puheluiden hintakatto on 19 senttiä minuutilta. Tekstiviesti saa maksaa korkeintaan 6 senttiä. Hintakaton on määrä astua voimaan toukokuun puolivälissä.

Parlamentin mukaan uusien sääntöjen myötä kansalaiset saavat käyttöönsä nopeat yhteydet ja puheluista tulee turvallisempia ja edullisempia EU:n sisällä. Samalla teleoperaattoreille tarjotaan tarvittavaa ennustettavuutta investointien lisäämiseksi nopeisiin internet-yhteyksiin.

Verkkovierailu- eli roaming-maksuista luovuttiin EU:ssa viime vuonna. Verkkovierailumaksuista luopuminen merkitsee käytännössä sitä, että ulkomailta kotimaahan soitetuista puheluista peritään sama hinta kuin kotimaan sisällä soitetuista puheluista.

5g-verkkojen käyttöönottoa helpotettava

Parlamentti vaatii myös sitä, että jäsenmaiden on helpotettava 5g-verkkojen käyttöönottoa vuoteen 2020 mennessä tarjoamalla sopivia taajuuksia. Tavoitteena on, että jokaisessa EU-maassa on kahden vuoden kuluttua toiminnassa 5g-verkko ainakin yhdessä suuressa kaupungissa.

Lisäksi jäsenmaiden on luotava niin sanottu käänteinen hätänumerojärjestelmä. Käänteinen hätänumerojärjestelmä tarkoittaa sitä, että kansalaisia varoitetaan tekstiviestillä tai mobiilisovelluksella vakavista hätä- ja katastrofitilanteista.