Yön uutiskooste: Brexit-sopimuksen pureskelu jatkuu Britanniassa, Melania Trump vaati neuvoantajan syrjäyttämistä

Erosopimuksen pureskelu jatkuu tänään maan parlamentissa, jossa pääministeri Theresa May antaa siitä lausunnon.

EU:ssa pohditaan tänään puolestaan ylimääräisen huippukokouksen järjestämistä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

EU-johtajat kutsutaan todennäköisesti koolle ylimääräiseen huippukokoukseen myöhemmin tässä kuussa. Huippukokouksia johtava Donald Tusk tapaa aamulla brexit-neuvottelija Michel Barnierin.

Barnier suositti eilen, että EU-huippukokous päättäisi eroneuvottelut ja siirtyisi eteenpäin.

Erosopimus sai briteiltä ristiriitaisen vastaanoton, Irlannista kiitosta

Britanniassa erosopimus otettiin tuoreeltaan vastaan ristiriitaisin tuntein, eivätkä kaikki kommentit ole mairittelevia.

Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sanoi erosopimuksen olevan huono ja lisäsi, ettei se ole koko maan etujen mukainen. Konservatiivien brexitin kannattaja Jacob Rees-Mogg kuvaili sopimusta mädäntyneeksi.

Mayn entinen kansliapäällikkö Nick Timothy kuvaili Telegraph-lehdessä sopimusta antautumiseksi.

Liberaalidemokraatit puolestaan vaativat kansanäänestystä lopullisesta sopimuksesta.

Skotlannin kansanpuolueen johtajan Nicola Sturgeonin mukaan sopimuksessa ei ole Skotlannista yhtäkään mainintaa eikä se ota huomioon Skotlannin intressejä.

Irlannissa johtajat ovat puhuneet sopimuksesta myönteiseen sävyyn. Irlannin varapääministeri Simon Coveney kuvailee sopimusta uskottavaksi ja katsoo sen suojelevan Irlantia.

Sipilä ja Orpo: Britanniassa tärkeä askel, lopulliseen brexit-sopimukseen vielä matkaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pitävät Britannian hallituksen hyväksymää EU-erosopimusta tärkeänä askeleena eteenpäin. Lopulliseen sopimukseen on kuitenkin vielä matkaa, Sipilä tähdentää.

Erosopimus on hyväksyttävä vielä Britannian parlamentissa sekä EU-parlamentissa ja kaikkien EU-maiden on saatettava se voimaan.

Orpo sanoi STT:lle keskiviikkoiltana, että Suomi on ollut tyytyväinen eroneuvottelujen etenemiseen ja hän olettaa sopimuksen olevan Suomen tavotteiden mukainen. Jos Britannian EU-ero tapahtuu sopimusluonnoksen pohjalta, kyse on Orpon mukaan selkeästä erosta, mutta samaan aikaan EU säilyttää suhteensa Britanniaan.

Orpo muistutti, että Britannia on Suomen neljänneksi tärkein vientimaa ja tärkeä kumppani monessa asiassa, muun muassa turvallisuuden saralla.

Ruotsin hallitustunnusteluissa palataan taas lähtöruutuun

Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén tapaa tänään kaikkien puolueiden johtajat selvittääkseen edellytyksiä hallituksen muodostamiselle. Norlénin pääministeriehdokkaaksi aiemmin nimittämä kokoomusjohtaja Ulf Kristersson kärsi tappio äänestyksessä eilen.

Eräänä mahdollisuutena on pidetty keskustapuolueen johtajan Annie Lööfin nimittämistä uudeksi hallitustunnustelijaksi.

Ruotsi on ollut ilman hallitusta 9. syyskuuta pidetyistä vaaleista lähtien. Tilanne on hankala, koska tasavahvat porvariallianssi ja punavihreä blokki eivät kumpikaan saaneet enemmistöä edustajanpaikoista eikä kukaan suostu yhteistyöhön kolmanneksi suurimman puolueen ruotsidemokraattien kanssa.

Washington Post: Yhdysvalloissa opetusministeri aikoo lisätä seksuaalisesta ahdistelusta syytettyjen oikeuksia

Yhdysvalloissa opetusministeri Betsy DeVosin on tarkoitus pian julkaista uudistus, jonka myötä seksuaalisesta ahdistelusta syytetyt saavat yliopistoissa lisää oikeuksia, kertovat asiasta perillä olevat lähteet Washington Postille.

Uudistuksen myötä yliopistot saisivat selvittää tarkemmin väitettyä ahdistelua ja syytöksiä esittäneitä saisi muun muassa ristikuulustella.

Ehdotuksessa myös tiukennettaisiin seksuaalisen ahdistelun määritelmää ja pienennettäisiin yliopistojen vastuuta.

Ehdotus on tarkoitus julkaista lähiaikoina, mahdollisesti jo tällä viikolla.

Melania Trump vaati Valkoisen talon neuvoantajan syrjäyttämistä - neuvonantaja siirtyy hallinnollisiin tehtäviin

Yhdysvalloissa Valkoisen talon varaturvallisuusneuvonantaja Mira Ricardel on siirretty uusiin tehtäviin sen jälkeen, kun presidentin puoliso Melania Trump on vaatinut tämän syrjäyttämistä.

Ricardelin siirrosta kertoo presidentti Donald Trumpin hallinto.

Donald Trumpin tiedottaja Sarah Sanders sanoo, että Ricardel siirtyy hallinnollisiin tehtäviin pois Valkoisesta talosta.

Aiemmin Melania Trumpin toimisto julkaisi lausunnon, jossa vaadittiin Ricardelin syrjäyttämistä.

Yhdysvaltalaisviestimet ovat aiemmin uutisoineet Ricardelin ja Trumpin hallinnon kireistä väleistä. (Lähde: AFP)

Helsingin yliopisto loikkasi yliopistovertailussa, joka mittaa valmistuvien työllistymistä

Helsingin yliopisto on loikannut sijalta 83 sijalle 48 yliopistovertailussa, jossa vertaillaan valmistuvien työllistymistä globaaleilla työmarkkinoilla. Aalto-yliopisto on 140:s. Viime vuonna se ei ollut mukana vertailussa.

Lista on Times Higher Educationin tilaama ja julkistetaan nyt kahdeksatta kertaa. Listan huipusta löytyvät Harvardin yliopisto, California Institute of Technology (Caltech), Massachusetts Institute of Technology ja Cambridgen yliopisto.

Kaksi raatia, joissa kummassakin oli noin 7 000 asiantuntijaa, sai ottaa kantaa siihen, mistä yliopistoista heidän mielestänsä valmistuivat työmarkkinakelpoisimmat ihmiset.

Virkarikoskäräjillä kuultavana Aarnion alaisena työskennellyt Petri Rainiala

Poliisijohdon virkarikoskäräjillä kuullaan tänään Petri Rainialaa, jota syytetään osaltaan Helsingin poliisin tietolähdetoiminnassa ilmenneistä epäselvyyksistä. Poliisitarkastajana Jari Aarnion johtamassa Helsingin huumepoliisissa työskennelleeltä Rainialalta odotetaan vastauksia muun muassa siihen, mikä oli hänen käsityksensä säännöksistä ja ketkä kaikki tiesivät huumepoliisin käytännöistä.

Syyttäjän mukaan Rainiala rikkoi tahallaan virkavelvollisuuttaan vuosina 2009–2013 ja laiminlöi velvollisuuttaan huolehtia, että tietolähdetoiminta on sisäministeriön asetuksen mukaista. Rainiala kiistää syytteen.

Mies loukkaantui vakavasti Nurmijärvellä auton suistuttua tieltä

Nurmijärvellä mies loukkaantui vakavasti auton suistuttua tieltä ja käännyttyä katolleen, pelastuslaitokselta kerrotaan. Onnettomuus tapahtui Hämeentiellä, jossa on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus. Onnettomuuden syystä ei ollut heti tietoa.

Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle kuljettaja oli tajuissaan, mutta loukkaantunut vakavasti ja hänet vietiin Töölön sairaalaan jatkotutkimuksiin.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen liikenneonnettomuudesta vähän yhden jälkeen keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Keli oli onnettomuushetkellä hyvä.

Oulussa henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti ajettuaan tietyömaalle, auto pyörähti katon kautta ympäri

Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti Oulussa ajettuaan opasteiden vastaisesti tietyömaalle. Pelastuslaitoksen mukaan auto törmäsi työmaalla betoniesteisiin ja pyörähti katon kautta ympäri.

Kuljettaja jouduttiin irrottamaan autosta ja hänet kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.

Onnettomuus tapahtui alikulkutunnelin rakennustyömaalla Alakyläntiellä myöhään keskiviikkoiltana. Päivystävän palomestarin mukaan työmaan ympäri kulkee kiertotie, mutta kuljettaja ei huomioinut opasteita.

Pelastuslaitos sai asiasta hälytyksen puoli yhdentoista jälkeen.

Onnettomuudessa ei ollut muita osallisia.

Miesten jalkapallomaajoukkue jahtaa pudotuspelipaikkaa - Kansojen liigan lohkovoitto katkolla Ateenassa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella on tänään Ateenassa katkolla paikka Kansojen liigan C-divisioonan pudotuspeleihin. Suomi kohtaa lohko 2:n viimeistä edellisessä ottelussaan Kreikan.

Suomi on voittanut lohkon kaikki neljä otteluaan. Kreikan haaveen lohkovoitosta pitää elossa vain kotivoitto.

Suomelle riittää maalin tappiokin varmistamaan lohkovoiton ja pääsyn C-divisioonan pudotuspeleihin. Jos Suomi tekee osuman, sille riittää vierasmaalisäännön ansiosta Ateenassa kahden maalin tappio.