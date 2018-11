Yön uutiskooste: Kansalaisaloitteiden tekemistä halutaan helpottaa, Rautalammilla 1 300 asukasta ilman hanavettä

Hallituksen esitysluonnos kansalaisaloitelain muuttamiseksi palasi tällä viikolla lausuntokierrokselta. Eniten kannatusta sai ehdotus kansalaisaloitteen luovutusajan pidentämisestä.

Hallitus esittää, että aloitteen luovutusaikaa eduskunnalle pidennettäisiin nykyisestä puolesta vuodesta vuoteen. Tällä pyritään estämään aloitteiden raukeaminen vaalikauden lopussa. Perustuslain mukaan edellisellä vaalikaudella vireillä olleet aloitteet eivät siirry seuraavalle eduskunnalle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Osa lausunnonantajista kuitenkin piti ehdotuksia verrattain pieninä muutoksina, joilla ei juuri ole vaikutusta.

HS-gallup: Demarit jatkaa kärjessä, vihreiden kannatusluisu näyttää pysähtyneen

SDP:n kannatus Suomen suosituimpana puolueena on vahvistunut entisestään, käy ilmi Helsingin Sanomien teettämästä gallupista. Demareiden kannatus on noussut 22,4 prosenttiin. Kokoomus on toisena 19,7 prosentin kannatuksella.

Edellisessä mittauksessa SDP:n kannatus oli tasan 22 prosenttia, kokoomuksen suosio on pysynyt miltei ennallaan.

Kolmantena olevan keskustan kannatus on laskenut hieman ja on nyt 15,4 prosenttia. Vihreiden kannatusluisu näyttää sen sijaan pysähtyneen. Puolueen kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta 12,5 prosenttiin.

Tutkimukseen haastateltiin loka–marraskuussa noin 2 300 ihmistä Manner-Suomesta. Virhemarginaali on molempiin suuntiin noin kaksi prosenttiyksikköä suurimpien puolueiden kohdalla.

Pohjois-Savossa Rautalammilla vedentulo katkaistu rikkoutuneen vesijohdon takia, noin 1 300 asukasta ilman hanavettä

Rautalammilla Pohjois-Savossa kirkonkylän asukkaiden vedentulo on katkaistu rikkoutuneen runkovesijohdon takia.

Pelastuslaitoksen mukaan rikkoutuneesta johdosta on valunut useita satoja kuutioita vettä rivitaloalueelle. Rivitalot ovat toistaiseksi välttyneet vesivahingoilta, mutta pelastuslaitos on joutunut imuroimaan vedet yhdestä kerrostaloasunnosta.

Ylipalomies Jukka Korhonen arvioi aamulla puoli viiden jälkeen STT:lle, että vedentulo voi olla kirkonkylän asukkailta poikki useita tunteja. Rautalammin kunnan teknisen johtajan mukaan noin 1 300 ihmistä on ilman hanavettä. Rautalammin kunnassa asuu kaikkiaan noin 3 300 ihmistä.

Rikkoutunutta johtoa yritetään parhaillaan korjata.

Merkel vierailee Chemnitzissä - kaupungissa oli elokuussa maahanmuuton vastaisia mielenosoituksia ja mellakoita

Saksan liittokansleri Angela Merkel vierailee tänään Chemnitzin kaupungissa Saksin osavaltiossa, jossa on syksyn aikana vallinnut jännittynyt ilmapiiri Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa vastustavien ja kannattavien kesken.

Kaupungissa oli elokuussa laajoja maahanmuuton vastaisia mielenosoituksia ja mellakointia. Mellakoinnin taustalla oli puukotus, josta epäillään syyrialaista ja irakilaista miestä. Mellakoiden jälkeen netissä levisi muutama video, jossa äärioikeistolainen väkijoukko vaikutti jahtaavan ulkomaalaisen näköisiä henkilöitä. (Lähde: AFP)

Yhdysvalloissa jännitetään yhä kongressivaalien lopullisia tuloksia, Floridassa täpärä tilanne

Yhdysvalloissa jännitetään edelleen yli viikon takaisten kongressivaalien lopullisia tuloksia. Katseet kohdistuvat Floridaan, jossa ääniä on jouduttu laskemaan uudelleen täpäräksi menneiden tulosten takia.

Senaattorikisassa republikaanien ja demokraattien ehdokkaat olivat niin tasaväkisiä, että laki vaatii uudelleenlaskentaa. Senaattoripaikasta kisaavat republikaanien Rick Scott ja demokraattien Bill Nelson, jotka ovat molemmat nostaneet kanteen ääntenlaskennan epäselvyyksistä.

Myös kuvernöörin vaali meni Floridassa niin täpärälle, että siinäkin ääniä on pitänyt laskea uudelleen.

Presidentti Donald Trump on pitänyt uudelleenlaskentaa puolueellisena ja syyttänyt demokraatteja petoksesta. Vaalivilpistä ei ole kuitenkaan ilmennyt näyttöä.

Indonesian turmakoneessa kuolleen miehen perhe haastoi Boeingin oikeuteen konemallin turvallisuudesta

Indonesian turmakoneessa kuolleen miehen perhe on haastanut lentokonevalmistaja Boeingin oikeuteen turmakoneen väitetyistä turvallisuuspuutteista, kertoo CNN.

Yhdysvalloissa nostetun oikeusjutun mukaan Boeing ei kertonut Lion Airille tai turmakoneen lentäjille riittävällä tavalla konemallin turvallisuuteen liittyvistä toiminnoista.

Myös Lion Airin edustaja sekä yhdysvaltalaisten lentäjien etujärjestö ovat syyttäneet aiemmin Boeingia siitä, ettei se varoittanut lentäjiä uuteen turvallisuusjärjestelmään liittyvistä riskeistä.

Lion Airin Boeing 737 Max -matkustajakone syöksyi viime kuussa mereen pian nousun jälkeen. 189 matkustajaa ja miehistön jäsentä kuoli turmassa.

Onnettomuuden syy on epäselvä. Tutkijat epäilevät, että koneen antureissa oli vikaa.

Kilon prototyyppi jää historiaan, tiedemiehet äänestävät uudesta määritelmästä

Versaillesissa äänestetään tänään kilogramman uudesta kansainvälisestä määritelmästä. Tähän saakka virallinen määritelmä massan perusyksikölle on ollut Ranskassa säilytetty platinasta ja iridiumista valmistettu mallikappale.

Kyseinen kappale on tunnettu nimellä Le Grand K. Metallisen prototyypin ongelmana on ollut se, ettei sen massa ole pysynyt täsmälleen samana.

Kansainvälisen tiedejärjestön jäsenten odotetaan hyväksyvän kilolle uuden määritelmän, joka perustuu muuttumattomaan luonnonvakioon eli niin kutsuttuun Planckin vakioon. (Lähde: AFP)

Jorma Panula -kapellimestarikilpailun voittaja selviää tänään - finaalissa mukana kaksi suomalaista

Kansainvälinen Jorma Panula -kapellimestarikilpailu huipentuu tänään finaaliin Vaasassa. Loppukilpailussa on mukana neljä kilpailijaa, joiden joukossa Suomea edustavat Kaapo Ijas ja suomalais-brittiläinen Ross Jamie Collins.

Muut finalistit ovat Johannes Zahn Saksasta ja Angus Webster Britanniasta.

Yle lähettää kilpailun finaalin suorana lähetyksenä Yle Teemalla ja Areenassa.

Euroopan arvostetuimpiin kapellimestarikilpailuihin lukeutuva Jorma Panula -kilpailu järjestetään nyt seitsemännen kerran.

Miesten jalkapallomaajoukkue varmisti pääsynsä Kansojen liigan pudotuspeleihin

Suomen jalkapallomaajoukkue varmisti myöhään illalla Ateenassa lohkovoiton Kansojen liigassa. Kreikka voitti C-divisioonan lohko 2:n viidennen kierroksen ottelun Ateenassa 1–0. Lukemat kuitenkin riittivät Suomelle lohkovoiton varmistamiseen, sillä Suomi voitti kuukausi sitten kotonaan Kreikan 2–0 ja pitää Kreikan takanaan sarjataulukossa loppuun asti.

Lohkovoitto vie maajoukkueen Kansojen liigan pudotuspeleihin, nostaa Suomen EM-karsintojen arvonnassa kolmoskoriin ja seuraavassa Kansojen liigassa B-divisioonaan.