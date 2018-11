Kolumni: SDP osoittaa paluutaan juurilleen mutta tekee irtiottoa ay-liikkeestä

Viime keskiviikko oli eduskunnassa opposition päivä, sillä se oli pääosin omistettu oppositiopuolueiden varjobudjettien käsittelylle. Oppositiopuolueilla on ollut vuodesta 2012 alkaen mahdollisuus esitellä omat vaihtoehtobudjettinsa eduskunnalle, ja ne ovat siihen myös tarttuneet.

Tämä käytäntö on osoittautunut hyväksi. Vaihtoehtoja on olemassa aina, vaikka etenkin keskeiset ministerit tapaavat muuta väittää, ja näiden erilaisten poliittisten painotusten tuloksena syntyvien vaihtoehtojen esittely on aina tervetullutta elävöittämään keskustelua.

Varjobudjettien talousrealismi on lisääntynyt hivenen sen myötä, että kaikille puolueille on samalla annettu mahdollisuus hyödyntää niiden valmistelussa eduskunnan tietopalvelua – mutta siis vain hivenen.

Oppositiopuolueiden budjettien valmisteluissa eivät liiemmin punakynät viuhu, sillä ne onnistuvat taikomaan tulopuolelle rahaa sellaisista harmaan talouden torjunnan kaltaisista sammoista, joita aina havaitaan viljalti puolueen ollessa oppositiossa mutta joiden takominen muuttuu huomattavan paljon tätä vaikeammaksi puolueen päästyä hallitusvastuuseen.

SDP:n varjobudjettia kannattaa tutkia nyt erityisen tarkasti, koska SDP on ainakin näillä näkymin voittamassa ensi huhtikuun eduskuntavaalit ja sen puheenjohtajasta Antti Rinteestä on tulossa seuraava pääministeri.

SDP:n varjobudjetti on liki identtinen puolueen edellisen varjobudjetin kanssa. Tämä kirkastui itselleni, kun tuhrasin puolitoista tuntia aikaa etsiäkseni SDP:n varjobudjetista verovapaiden yhteisöjen saamien osinkojen lähdeveroa, joka sieltä piti löytyä mutta jota en löytänyt – koska olin tämän ajan erehdyksessä tavannut puolueen vuoden vanhaa varjobudjettia.

SDP:n varjobudjetit tällä vaalikaudella paljastavat puolueen palanneen vasemmistolaisille alkujuurilleen. Se leikkaisi entistä enemmän varakkailta, sosialisoisi Sitran ja Suomen Pankin, kurittaisi talonpoikaa ja muun muassa luopuisi nykyisen hallituksen tekemistä autoveron huojennuksista.

Tämä on ollut Rinteeltä taitava veto, enkä tarkoita vain tätä varjobudjettia. Gallupit todistavat, että Rinne on onnistunut vakuuttamaan puolueensa peruskannattajakunnan sekä sen päälle ison joukon liikkuvia äänestäjiä.

Suorastaan pirullisen taitava on SDP:n jo keväällä tekemä ehdotus lähdeverosta verovapaiden yhteisöjen saamille osingoille. Se näet kohdistuisi myös ammattiliittoihin, jotka lasketaan yleishyödyllisiin ja siten tästäkin verosta vapaisiin yhteisöihin.

SDP koettaa tällä alleviivata, että se ei perivasemmistolaisuudestaan huolimatta ole mikään ammattiyhdistysliikkeen poliittinen jatke. Tämä on yhtä taitava veto kuin se, että SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta (sd.) ehdotti toissaviikolla uutta, iäkkäitä suosivaa irtisanomisjärjestystä, jonka Rinne sai tyrmätä, koska eihän nyt sentään työntekijöitä saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän perusteella.