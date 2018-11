Keittiön työtasoksi on tarjolla monia erilaisia vaihtoehtoja, kuten laminaattia, massiivipuuta, kiveä ja terästä.

Keittiömaailma neuvoo kysymään itseltään kolme kysymystä ennen työtason valitsemista:

Kuinka usein käytät keittiötäsi? Ruuanlaittoa harrastavalle sopii kestävä ja helppohoitoinen materiaali.

Millaista tyyliä haet? Esimerkiksi puutaso sopii perinteiseen keittiöön, ja kvartsista tehty komposiittityötaso on hyvin moderni.

Mikä on budjettisi? Laminaatti on edullinen ja helposti myös vaihdettavissa. Kivitaso on ylellinen ja kestävä mutta myös kallis materiaali.