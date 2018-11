Orpo tyrmäsi Ykkösaamussa lisärahat eläkeläisille: "Minä en sellaista lupausta voi antaa"

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) tyrmäsi Ylen Ykkösaamussa lupaukset lisärahasta eläkeläisille.

– Suuren eläkeläisjoukon asioita ei hoideta helpoilla lupauksilla, Orpo kuittasi.

Orpo ei luvannut eläkeläisille lisää rahaa, koska ei omien sanojensa mukaan halunnut lupailla katteettomia.

– En voi sellaista lupausta antaa, koska pitää antaa lupauksia, jotka voidaan toteuttaa. Jos on talous kunnossa ja korkea työllisyysaste, silloin on paremmin mahdollisuus huolehtia eläkkeiden ostovoimasta. Ja siitä kait on kyse, valtiovarainministeri jatkoi.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne lupasi keväällä vappupuheessaan sata euroa lisää alle 1 400 euroa eläkettä saaville. Rinne sanoi tuolloin, että tämä maksaisi valtiolle 700 miljoonaa euroa.

Rinne lupaili tällä viikolla demarien varjobudjetin julkaisun yhteydessä, että "vappusatasesta" pidetään kiinni.

– Minulla on tapana, kun minä jotakin lupaan ihmisille, pitää lupaukset. Tämä on sellainen lupaus, jonka aion ehdottomasti yrittää pitää, Rinne sanoi.

Rinne korosti kuitenkin, että tarvitaan useamman vuoden ohjelma.

– Minä en ole sanonut, kuinka monta vuotta tämä vaatii, riippuu julkisen talouden tilasta, Rinne jatkoi.