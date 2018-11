Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri työtuntimäärä

Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri tehtyjen työtuntien määrä. Elämäntilanteella ja yksilöllisillä piirteillä on kuitenkin suuri merkitys työntekijän kuormituksen sietokyvyssä. Näin sanoo Tampereen yliopiston dosentti Marja-Liisa Manka, jonka erityisalaa on työhyvinvoinnin johtaminen.

Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijan Pauliina Mattila-Holapan mukaan ylitöitä tehdessä on tärkeää huolehtia, ettei tilanne ole jatkuva – kuormittavien työjaksojen välissä tulee olla myös palautumista mahdollistavia jaksoja. Mattila-Holappa muistuttaa, että suurimmalla osalla ihmisistä on joskus stressioireita, ja varsinaisesta uupumuksesta onkin kyse vasta, kun oireilu on jatkunut pidempään. Mainos alkaa Mainos päättyy Vuonna 2011 työssä käyvistä suomalaisista miehistä 2 prosenttia kärsi vakavasta ja 23 prosenttia lievästä työuupumuksesta. Naisista vakavasta työuupumuksesta kärsi 3 prosenttia ja lievästä työuupumuksesta 24 prosenttia. Ilmenemismuodot yksilöllisiä Mehiläisen työterveyspsykologi Maaret Punto kertoo työuupumuksen ilmenemismuotojen olevan yksilöllisiä. Joku kokee ensin uupumuksen fyysiset, toinen psyykkiset oireet. – Vaikea ja pitkään jatkunut stressi saattaa johtaa esimerkiksi sydän- ja verisuonivaivoihin, eli pahimmillaan henkilön voi pysäyttää sydänkohtaus. Joskus keho vaatii pysähdyksen selkäkivun muodossa. Itku- tai raivokohtaus töissä on Punton mukaan aina syy huolestua. Seurauksena jopa työkyvyttömyys Vaikka lääketieteellisissä tautiluokituksissa ei ole työuupumukselle omaa diagnoosia, työuupumus voi johtaa jopa työkyvyttömyyteen, muistuttaa Timo Partonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori. – Vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkkeelle jääneistä 30–60-vuotiaista suomalaisista 22 prosentilla oli edeltäneen neljän vuoden aikana todettu vakava ja kuudella prosentilla lievä työuupumus. Tämä on tuorein tutkimus aiheesta. Äärimmäinen uupumus voi Mehiläisen Punton mukaan aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia kehoon ja aivoihin, ja siihen liittyy riski sairastua muun muassa masennukseen, unihäiriöihin ja päihdeongelmiin.