Yön uutiskooste: Paltamossa yksi ihminen on kuollut rivitalon tulipalossa, tänään on seurakuntavaalit ja Sebastien Ogier voitti rallin maailmanmestaruuden

Kainuun Paltamossa yksi ihminen on kuollut rivitalohuoneiston tulipalossa, kertoo pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen savusukeltajat sammuttivat palon ja estivät sen leviämisen viereiseen huoneistoon.

Palon syytä tutkitaan.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen Siilintien tulipalosta hieman ennen puolta kahta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri työtuntimäärä

Yleisin vakavan työuupumuksen syy on liian suuri tehtyjen työtuntien määrä. Näin sanoo Tampereen yliopiston dosentti Marja-Liisa Manka, jonka erityisalaa on työhyvinvoinnin johtaminen.

Hänen mukaansa uupuneen työt voivat sujua pitkäänkin rutiinilla ennen kuin vastaan tulee täydellinen väsymisen kokemus. Manka kertoo erään yritysjohtajan tunnistaneen työuupumuksensa siitä, ettei jaksanut enää pukeutua aamulla.

Lääkärikeskus Mehiläisestä kerrotaan, että äärimmäinen uupumus voi aiheuttaa peruuttamattomia muutoksia kehoon ja aivoihin. Siihen liittyy myös riski sairastua muun muassa masennukseen, unihäiriöihin ja päihdeongelmiin.



Tänään valitaan uudet päättäjät seurakuntiin

Tänään on seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä. Vaaleilla valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Äänestää voi oman seurakuntansa äänestyspaikassa. Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Ensi kertaa näissä vaaleissa äänioikeutettuna on lähes 200 000 nuorta.

Vaalien ennakkoäänestysinto jäi ennakkotietojen mukaan edellisvaaleja laimeammaksi monissa suurissa kaupungeissa. Ennakkoäänestysprosenttia nostivat kuitenkin monet pienet seurakunnat.





EU:n puolustusprojekteja syntyy kuin sieniä sateella

Suuret visiot EU:n puolustusyhteistyöstä liikkuvat jo EU-armeijassa, mutta työmyyrien pöydällä on paljon pienempiä projekteja.

EU-maiden ulko- ja puolustusministerit käsittelevät maanantaina listaa uusista puolustusalan projekteista, joita käynnistetään pysyvässä rakenteellisessa yhteistyössä.

Määrä on tuplaantumassa vain vuosi yhteistyön käynnistämisen jälkeen. Projekteja oli aiemmin 17, ja nyt tarkoituksena on käynnistää 17 lisää.

Suomi on päättänyt lähteä mukaan yhteen uuteen projektiin nykyisen kolmen lisäksi.





Trump kehottaa ottamaan Suomesta esimerkkiä maastopalojen estämisessä - "Suomessa käytetään aikaa haravointiin ja siivoamiseen"

Kaliforniassa vieraillut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti ottamaan esimerkkiä Suomesta, kun häneltä kysyttiin, miten maastopaloja voisi estää. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Pahojen metsäpalojen tuhoamalla alueella kävellyt Trump sanoi, että metsistä on pidettävä huolta ja muut maat tekevät sen eri tavalla.

Trump sanoi Suomen presidentin kertoneen, että Suomessa käytetään paljon aikaa haravointiin ja siivoamiseen, kirjoittaa Bloombergin toimittaja Twitterissä.

Heillä ei ole mitään ongelmaa ja kun paloja on, se on todella pieni ongelma, toimittaja kertoo Trumpin sanoneen.







Presidentti Trump keskustellut CIA:n kanssa Khashoggi-jutun uusimmista käänteistä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on keskustellut keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan kanssa uusimmista sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan liittyvistä käänteistä, kertovat muiden muassa Washington Post ja CNN.

Washington Post kirjoitti lähteisiinsä vedoten eilen, että CIA:n mukaan Saudi-Arabian kruununprinssi antoi käskyn murhata maan johtajista kriittisesti kirjoittanut Khashoggi. CIA perustaa näkemyksensä lukuisista tiedustelulähteistä saamiinsa tietoihin.

Valkoisen talon tiedottaja kertoo, että presidentti on keskustellut puhelimessa CIA:n johtajan Gina Haspelin ja ulkoministeri Mike Pompeon kanssa asiasta lentokoneessa matkallaan Kalifornian metsäpaloalueille.







Demokraattien ehdokas Gillum tunnusti tappionsa Floridan kuvernöörikisassa

Floridassa Yhdysvalloissa demokraattien kuvernööriehdokas Andrew Gillum on tunnustanut tappionsa. Hän kisasi kuvernöörin paikasta republikaanien Ron DeSantisin kanssa.

Gillum on onnitellut DeSantisia voitosta Twitterissä.

Yhdysvalloissa äänestettiin viime viikon alussa välivaaleissa. Viranomaiset määräsivät viime viikonloppuna vaalien senaattori- ja kuvernööriehdokkaiden äänet uudelleen laskettaviksi. Tulokset on määrä vahvistaa tiistaina. (Lähde: AFP)





Sebastien Ogier on voittanut rallin maailmanmestaruuden

Ranskalainen Sebastien Ogier on voittanut rallin maailmanmestaruuden. Voitto varmistui Ford-kuljettajalle jo ennen viimeisen MM-osakilpailun päättymistä Australiassa, kun pahimmat kilpakumppanit Thierry Neuville ja Ott Tänak keskeyttivät. Neuville keskeytti 22. erikoiskokeella ja Ott Tänak 23. erikoiskokeella.

Mestaruus on Ogierin kuudes.







Latvala ajoi Australian MM-rallin voittoon ja varmisti Toyotan merkkimestaruuden

Toyota on varmistanut rallin MM-sarjan merkkimestaruuden, kun Jari-Matti Latvala ajoi Australian MM-rallin voittoon. Toyotan tallipäällikkö on entinen rallin maailmanmestari Tommi Mäkinen, ja tallin päämaja on Keski-Suomessa Puuppolassa.

Toiseksi Australian rallissa sijoittui Hyundai-kuljettaja Hayden Paddon ja kolmanneksi Citroenin Mads Östberg.

Jari-Matti Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi oli rallin neljäs, ja kuljettajien maailmanmestaruuden voittanut Sebastien Ogier viides.





Carolinan Sebastian Aho iski maalin - Koivulle ja Barkoville syöttöpisteet

Jääkiekon NHL:ssä Carolinan Sebastian Aho iski joukkueensa ainoan maalin ottelussa Columbusta vastaan. Ahon maalin syötti yhdysvaltalainen Trevor Van Riemsdyk.

Ahon maali ei kuitenkaan riittänyt voittoon alkuunkaan, sillä Columbus voitti ottelun 4–1.

Columbuksen maalitykki illan ottelussa oli yhdysvaltalainen Cam Atkinson, joka teki Columbuksen maaleista kolme.

Floridan Aleksander Barkoville kirjattiin syöttöpiste ottelussa New York Rangersia vastaan. Barkov oli syöttämässä joukkueensa avausmaalia, jonka viimeisteli Mike Hoffman. Barkovin Florida hävisi 2–4.

Minnesotan Mikko Koivu sai yhden syöttöpisteen Buffaloa vastaan käydyssä ottelussa. Buffalo voitti 3–2.







Huuhkajat päättää Kansojen liigan lohkovaiheen Unkarissa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue eli Huuhkajat päättää urakkansa Kansojen liigan lohkovaiheessa kohtaamalla tänään illalla Unkarin. Budapestissä pelattava ottelu alkaa Suomen aikaa kello 21.45.

Suomi on jo varmistanut lohkovoittonsa ja pääsynsä C-divisioonan pudotuspeleihin. Suomi on kerännyt viidestä pelaamastaan ottelusta 12 pistettä. Lohkossa kolmantena olevan Unkarin tämänhetkinen potti on seitsemän pistettä.