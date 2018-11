Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ja liikennerikkomus. Kuuden teinin autoilu lauantai-iltana Forssasta päättyi yhteensä kuuden tutkintanimikkeen kirjaamiseen Hämeen poliisilaitoksella.

Poliisi sai myöhään illalla ilmoituksen mahdollisesti alaikäisen ja päihtyneen kuljettamasta henkilöautosta Forssan keskustassa. Partio sai auton pysäytettyä Turuntiellä, mutta kuski lähtikin uudelleen liikkeelle, jolloin poliisi- ja pakoauto osuivat toisiinsa. Yksi poliisi loukkaantui rytäkässä lievästi ja kumpikin auto vaurioitui.

Seuraavaksi poliisi yritti pysäyttää autoa piikkimaton avulla Jokioisilla. Eturenkaat tyhjenivät, mutta auto jatkoi silti matkaansa. Lopulta poliisi kiilasi pakenijan pientareelle tiellä 10, jolloin autojen kylkiin tuli jälleen osumaa.

Hämeen poliisilaitoksen mukaan pakoauto kulki reilua ylinopeutta. Esimerkiksi Turuntiellä 40 kilometrin tuntivauhdin rajoitusalueella vauhtia oli yli sata kilometriä tunnissa. Takaa-ajon aikana poliisiauton mittari kävi 150 kilometrin tuntinopeudessa.

Kovan vauhdin lisäksi kuski ajoi vastaantulijoiden kaistalla.

Kaksi huostaan, muut kotiin

Auton kuljettaja oli 14-vuotias, ja lisäksi kyydissä oli viisi muuta alaikäistä. Auto paljastui yhden kyytiläisen äidin omistamaksi.

Poliisin mukaan kuski puhalsi rattijuopumuslukemat.

Kyydissä oli viisi alaikäistä. Kuljettaja ja toinen kyytiläinen toimitettiin lastenkotiin sosiaalitoimen kiireellisesti huostaan ottamina, ja muut nuoret vietiin koteihinsa.

Hämeen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle, että liikennerikkomusepäilyn aiheutti se, että kyydissä oli liikaa ihmisiä. Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen taas tuli ensimmäisestä pysäytysyrityksestä, jolloin uudelleen pakoon lähtenyt auto kolhi poliisiautoa ja poliisi loukkaantui.

Poliisi toteaa, että alaikäisillä on korvausvelvollisuus, mutta muita rangaistuksia tuskin on luvassa. Asia on myös sosiaaliviranomaisten hoidossa.