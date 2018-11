Suomalaiset irvailevat Trumpin haravointikömmähdykselle - "Harava tulee äitiyspakkauksen mukana"

Trump kommentoi Kalifornian metsäpaloja ja moitti Kalifornian surkeaa metsänhoitoa. Trump kehottikin osavaltiota ottamaan mallia Suomen toimista, missä hänen mukaansa "haravoidaan metsiä".

Suomessa suurta hupia aiheuttaneiden Trumpin haravointipuheiden taustalla lienee väärinymmärrys. Presidentti Sauli Niinistön viestintäpäällikkö Katri Makkonen kertoi sähköpostitse STT:lle, että presidentti oli puhunut Suomen metsänhoidosta ja metsäpalojen tarkkailujärjestelmästä.

– Hän oli sanonut meidän hoitavan metsämme, ”we take care of our forests”. Ihan haravoinnista ei siis ollut puhe, Makkonen kirjoittaa.

Suomessa asialle on naureskeltu etenkin sosiaalisessa mediassa. Monet suomalaiset ovat innostuneet postaamaan someen kuvia haravoistaan ja irvailemaan sillä, kuinka tänäänkin olisi hyvä haravointipäivä.

Räppäri Paleface puolestaan julkaisi Instagramissa sloganin "Make America Rake Again", eli suomennettuna "Laitetaan Amerikka jälleen haravoimaan".

Aleksi Valavuori puolestaan vitsaili sillä, kuinka äitiyspakkauksen mukana tulee myös harava. Hän myös kertoi Instagramissaan Trumpille suunnatulla videolla, kuinka suomalaiset hänen mukaansa haravoivat kaksi tuntia päivässä.

How do we prevent wildfires in Finland? Raking is the answer. We spend a lot of time on raking and cleaning and doing things like President Trump says. This is the world famous Finnish Baby Box. We learn how to rake when we are born. Gotta go to bed now. Raking starts early. pic.twitter.com/m9fvJVAY3D