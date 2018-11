Seurakuntavaalien alustava äänestysprosentti 14,4

Seurakuntavaaleissa koko maan äänestysaktiivisuus on alustavien tulosten mukaan 14,4 prosenttia. Kirkon viestintä kertoi maanantaina puolenyön jälkeen, että yli 80 prosenttia seurakunnista oli ilmoittanut äänestysprosenttinsa. Edellisissä seurakuntavaaleissa 2014 äänestysprosentti oli 15,5.

Monissa suurissa kaupungeissa kuten Tampereella äänestysprosentti laski jonkin verran edellisiin vaaleihin verrattuna. Jyväskylässä ja Vantaalla sen sijaan äänestysprosentti kasvoi edellisvaaleista.

Ahkerimmin äänestettiin Kinnulan seurakunnassa Keski-Suomessa, missä äänestämässä kävi liki 49 prosenttia äänioikeutetuista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vaaleissa valittiin noin 8 300 luottamushenkilöä 384 seurakuntaan. Alustavien tietojen mukaan kirkkovaltuustoihin valituista luottamushenkilöistä liki puolet on uusia. Valittujen keski-ikä on 55,5 vuotta. Naisten osuus kasvoi hieman ja oli nyt lähes 55 prosenttia.

Seurakuntien vaalilautakunnat vahvistavat tuloksensa keskiviikkona.

Vaalien äänestysprosenttia arvioitaessa on syytä huomioida, että evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Äänioikeutettujen lukumäärä on pienentynyt seurakuntavaleissa vajaassa vuosikymmenessä noin kymmeneksen.

Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä oli kuluvan vuoden tammikuussa 3,9 miljoonaa eli noin 71 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon.