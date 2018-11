Yön uutiskooste: Mies kuoli ulosajossa Ylivieskassa, syksyn ylioppilaskokeiden tulokset julki tänään

Chicagossa Yhdysvalloissa sairaala-alueella tapahtuneessa ampumisessa on poliisin mukaan kuollut neljä ihmistä. Poliisin tiedottaja kertoo Twitterissä, että kaikki uhrit ovat kuolleet saamiinsa vammoihin.

Poliisin mukaan kuolleiden joukossa on ampuja sekä yksi poliisi. Chicago Tribunen mukaan yksi uhreista on ilmeisesti ampujan tyttöystävä.

Silminnäkijöiden mukaan mies avasi tulen Mercyn sairaalan edustalla Chicagon keskustan eteläpuolella. Poliisin saavuttua paikalle ampuja vaihtoi laukauksia poliisin kanssa ja meni sen jälkeen sisälle sairaalaan jatkamaan ampumista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

CNN: Valkoinen talo tuli vastaan kulkulupaa koskevassa kiistassa, toimittaja Acosta saa takaisin lehdistökorttinsa

Valkoinen talo on tullut vastaan uutiskanava CNN:n kanssa syntyneessä kiistassa ja palauttanut toimittaja Jim Acostan lehdistökortin, joka takavarikoitiin presidentti Donald Trumpin kanssa syntyneen kiistan jälkeen. CNN kertoo saaneensa Valkoiselta talolta kirjeen päätöksestä.

Oikeus oli aiemmin määrännyt Valkoisen talon palauttamaan CNN:n toimittajan kulkukuvan 14 päivän määräajaksi, mutta Valkoinen talo uhkasi perua sen uudelleen heti määräajan umpeuduttua.

CNN ehti vaatia kiistaan uutta pikaista oikeuskäsittelyä, mutta uusimman käänteen jälkeen kanava ei pidä sitä enää tarpeellisena.

Valkoisen talon mukaan kyse on nyt lopullisesta päätöksestä. CNN:lle lähetetyssä kirjeessä kuitenkin listataan useita sääntöjä, joita toimittajien on noudatettava Valkoisen talon lehdistötilaisuuksissa.

Trump armahtaa kiitospäivän kalkkunan

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump armahtaa tänään perinteiseen tapaan kiitospäivän kalkkunan, joka välttyy näin joutumasta uuniin. Tapa juontaa juurensa presidentti John F. Kennedyyn, joka palautti lahjaksi saamansa juhlakalkkunan maatilalle jatkamaan elämäänsä.

Presidentti George Bush teki omalla kaudellaan kalkkunan armahduksesta Valkoisen talon virallisen ohjelmanumeron.

Eläinsuojelujärjestöt ovat kehottaneet Valkoista taloa luopumaan tavasta, koska se irvailee kymmenien miljoonien lintujen joukkoteurastuksella. (Lähde: AFP)

Mies kuoli ulosajossa Ylivieskassa, auto törmäsi katto edellä isoon kuusenrunkoon

Yksi mies kuoli maanantai-iltana liikenneonnettomuudessa Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo Oulun poliisi.

Onnettomuus sattui ennen kahdeksaa Raudaskylällä Savontiellä. Silminnäkijöiden mukaan Nivalasta Ylivieskan suuntaan huomattavaa ylinopeutta liikkunut henkilöauto suistui loivasti vasemmalle kaartuvassa mutkassa tieltä.

Auto törmäsi katto edellä isoon kuusenrunkoon. Autossa yksin ollut mies menehtyi törmäyksen voimasta heti.

Ulosajon syitä selvitetään.

Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation kuljettaneen Suomeen 5 000 kiloa nuuskaa

Tulli epäilee virolaisen nuuskan salakuljetusorganisaation tuoneen Suomeen noin 5 000 kiloa nuuskaa vuoden 2018 aikana. Nuuskaa on myyty laittomille tukkukauppiaille, ja vältettyjen valmisteverojen määrä on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa, Tulli kertoi tiedotteessaan maanantai-iltana.

Tulli epäilee rikoskokonaisuuden päätekijäksi Virossa asuvaa keski-ikäistä virolaismiestä. Miehen epäillään järjestäneen nuuskan salakuljetuksen Ruotsista Naantalin, Turun, Tornion ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta Suomeen.

Yhteensä Tulli epäilee rikoskokonaisuudessa 11 henkilöä, joista neljä on ollut vangittuina. Tulli on tutkinut tapausta törkeinä veropetoksina ja salakuljetusrikoksina. Esitutkinta on vielä kesken.

Käräjillä kuullaan tänään Aarnion ex-alaista - syyttäjän mukaan miehen olisi pitänyt huolehtia tietolähteiden kirjaamisesta

Poliisijohdon virkarikoskäräjillä on kuultavana tänään Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion entinen alainen. Syyttäjän mukaan alainen laiminlöi siitä huolehtimisen, että tietolähteen käyttöä kirjataan Helsingin poliisilaitoksella. Miehen toiminnan takia tietolähdetoiminnan valvonta vaikeutui, syytteessä sanotaan.

Rikosylikonstaapelina ja Helsingin huumepoliisissa järjestelmällisen tietolähdetoiminnan valvojana työskennellyt mies kiistää syytteen.

Koska mies ei ollut korkeassa asemassa Helsingin huumepoliisissa, STT ei julkaise hänen nimeään.

Kittilä-käräjillä kuullaan vastaan harannutta hallintojohtajaa

Kittilän kuntapäättäjien virkarikoskäräjillä kuullaan tänään Kittilän hallintojohtajana toiminutta Esa Mäkistä.

Hän kertoi esitutkinnassa muun muassa, että kunnanjohtaja Anna Mäkelän työskentely vaikeutui, kun tämä oli tehnyt tutkintapyynnön Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta. Mäkisen mukaan myös käytös kunnanjohtajaa kohtaan oli monta kertaa asiatonta.

Mäkinen jätti aikanaan eriävän päätöksen, kun kunnassa tehtiin päätös peruuttaa kunnanjohtajan tekemä tutkintapyyntö Palosaaresta. Mäkisen mukaan päätös ei syntynyt hyvän hallintotavan mukaisesti.

Syksyn ylioppilaskokeiden tulokset julki tänään

Syksyn ylioppilaskokeiden tulokset tulevat julki tänään. Ylioppilaslautakunta antaa tulokset lukioille aamukahdeksalta.

Oppilaat saavat tuloksensa omasta lukiostaan. Ylioppilastutkintoon oli ilmoittautunut tällä kertaa vajaat 38 000 kokelasta.

Tämän syksyn ylioppilaskokeissa kokelaat vastasivat viimeistä kertaa paperitse. Ensi keväästä alkaen myös matematiikan kokeet järjestetään digitaalisina. Muut oppiaineet on digitalisoitu jo aiemmin.

Tänään saa liputtaa lapsen oikeuksille

Tänään vietetään kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää. Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta päivän kunniaksi.

Virallinen liputuspäivä lapsen oikeuksien päivästä tulee kuitenkin vasta vuonna 2020. Tuolloin lapsen oikeuksien päivä saa myös oman lippumerkinnän kalenteriin.

Päivää vietetään vuosittain YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen hyväksymisen kunniaksi.

Hollanti nousi dramaattisesti jatkoon Kansojen liigassa

Hollanti nousi viime hetkellä 2–2-tasapeliin Saksaa vastaan ja nappasi paikan jalkapallon Kansojen liigan lopputurnaukseen.

Kotijoukkue Saksa johti ottelua Gelsenkirchenissä pitkään 2–0 ensimmäisen puoliajan maaleilla. Quincy Promes ja Virgil van Dijk kuitenkin nostivat Hollannin tasoihin maaleillaan viimeisen reilun viiden minuutin aikana.

Tasapeli nosti Hollannin tasapisteisiin Ranskan kanssa ja lohkovoittoon paremman maalieronsa ansiosta.

Saksan jääminen lohkokolmoseksi ja putoaminen B-divisioonaan oli varmistunut jo aiemmin. (Lähde: AFP)