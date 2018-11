Hyväntekijän viittaa kantanut lelusalakuljettaja on tänään tuomiolla muun muassa talousrikoksista

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa Syyrian lelusalakuljettajana tunnetun Rami Adhamin talousrikos-, rahankeräysrikos- ja väärennysjutussa. Adham on alkujaan tullut tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään Syyriassa. Hän on muun muassa vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan, mistä hän on saanut kutsumanimen lelusalakuljettaja.

Nyt syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta 18 rikoksesta. Adhamia syytetään muun muassa siitä, että hän olisi kerännyt Suomi–Syyria-yhteisölle rahaa ilman lupaa. Syyttäjän mukaan rahoja päätyi muun muassa puutarhamökin ostoon ja Adhamin tilille Turkkiin. Mainos alkaa Mainos päättyy Hän kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta. Kertoo, ettei tiennyt luvan tarpeesta Adham kertoi oikeuskäsittelyn aikana, että päätti perustaa Suomi–Syyria-yhteisön seurattuaan sivusta "live-teurastusta" Syyriassa. Hän kertoi ehtineensä tehdä kuusi matkaa Syyriaan ennen kuin perusti yhdistyksen toiminnan taustaksi. Syyttäjän mukaan Adham pani rahankeräyksen toimeen yhdistyksen nimissä ilman rahankeräyslupaa ja ehti kerätä rahaa yli 150 000 euroa ennen luvan saamista. Adham puolestaan sanoo, että hän ei kerännyt rahaa tahallaan ilman lupaa, koska ei tiennyt tarvinneensa sellaista. – Hän tuli tietoiseksi rahankeräysluvan tarpeesta vasta vuonna 2015. Tällä perusteella voidaan todeta, että Adham ei ole ottanut riittävästi selvää asioista toiminnan alkuvaiheessa, Adhamin kirjallisessa vastauksessa syytteeseen todetaan. Hän sanoo hakeneensa varainkeruulupaa yhden tilikauden jälkeen. Tässä vaiheessa yhdistys oli hänen mukaansa jo varsin tunnettu. Adhamin mukaan hän on vastannut ihmisille yksityisillä viesteillä siitä, miten he voivat tehdä lahjoituksia. Ulkomaalaisia varten hän kertoo puolestaan perustaneensa joukkorahoituskampanjan yhdistyksen nimellä. "Puutarhamökkiin ja Turkin-tilille sukulaisten rahoja" Kyse on oikeudessa myös siitä, mihin hyväntekeväisyysrahat päätyivät. Syyttäjän mukaan Adhamin hallinnoiman hyväntekeväisyysjärjestön rahoja on päätynyt esimerkiksi 62 000 euroa maksaneen siirtolapuutarhamökin ostoon sekä 54 000 euron arvosta Adhamin tilille Turkkiin. Syyttäjä vaatii, että Adham ja yhdistys on tuomittava menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä reilut 310 000 euroa. Adham perustelee puutarhamökin ostoon päätyneitä rahoja sillä, että Syyrian hätätilanteesta huolimatta esimerkiksi hänen sukunsa ei ollut lainkaan varatonta. Tässä tilanteessa eräs hänen sukulaisensa halusi Adhamin mukaan siirtää varallisuuttaan turvaan, minkä vuoksi sukulainen kasasi käteistä. Nämä rahat päätyivät Adhamin mukaan puutarhamökkiin. Adhamin mukaan Turkin-tilille tulleet rahat olivat hänen perheensä varoja. Hyväntekeväisyysrahat ovat Adhamin mukaan päätyneet muun muassa kouluihin ja orpolasten auttamiseen Syyriassa. Adham tuomittiin vuosi sitten Helsingin käräjäoikeudessa ehdolliseen vankeuteen veropetoksesta, dopingrikoksesta, huumausainerikoksesta, kirjanpitorikoksesta, kiristyksen yrityksestä sekä kahdesta pahoinpitelystä. Hän valitti tuomiosta hoviin, mutta peruutti valituksensa myöhemmin.