Yön uutiskooste: Hyväntekijän viittaa kantanut lelusalakuljettaja tuomiolla, Ruotsin Malmössä voimakas räjähdys

Adham (kuvassa) on alkujaan tullut tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään Syyriassa. Hän on muun muassa vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan, mistä hän on saanut kutsumanimen lelusalakuljettaja.

Nyt syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta 18 rikoksesta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Adhamia syytetään muun muassa siitä, että hän olisi kerännyt Suomi–Syyria-yhteisölle rahaa ilman lupaa. Syyttäjän mukaan rahoja päätyi muun muassa puutarhamökin ostoon ja Adhamin tilille Turkkiin.

Hän kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta.

Lähes neljän vuoden takaisesta Tesoman henkirikoksesta annetaan tänään tuomio - syytetty oli syyntakeeton

Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion Tampereen Tesomalla lähes neljä vuotta sitten tapahtuneesta henkirikoksesta. Rikos oli pitkään selvittämättä, kunnes epäilty ilmoittautui itse poliisille maaliskuun lopulla tänä vuonna.

Syytetty myönsi oikeudessa syyllistyneensä tappoon. Teolle ei ole ilmennyt selkeää motiivia.

Syytetty tamperelaismies oli mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeeton eli hän ei ymmärtänyt tekonsa merkitystä. Jos myös oikeus katsoo syytetyn syyntakeettomaksi, hänet jätetään tuomitsematta rangaistukseen.

Kittilä-käräjillä kuullaan irtisanotun kunnanjohtajan miestä ja hissiyhtiön hallituksen ex-puheenjohtajaa

Kittilän kuntapäättäjien virkarikoskäräjät jatkuvat tänään Levi Ski Resortin hallituksen puheenjohtajana toimineen Lauri Kurulan ja irtisanotun kunnanjohtajan Anna Mäkelän miehen Pekka Koskisen kuulemisella.

Koskinen kertoi esitutkinnassa havainneensa, että Mäkelän työ muuttui joulukuussa 2013 hankalaksi ja rasittavaksi. Hänen mukaansa Mäkelä kertoi kotona, että häntä kiusattiin töissä.

Suomi aloittaa puheenjohtajuuden Euroopan neuvostossa - esillä kysymys Venäjän jäsenyydestä järjestössä

Suomi aloittaa tänään puolivuotisen puheenjohtajuuskautensa Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvosto on yhteistyöjärjestö, johon kuuluu käytännössä koko Eurooppa.

Venäjän jäsenyys yhteistyöjärjestössä on agendalla Suomen puheenjohtajuuskaudella. Venäjä keskeytti jäsenmaksujensa maksamisen sen jälkeen, kun sen äänestysoikeuksiin oli puututtu Krimin miehityksen seurauksena. Venäjä on ollut Euroopan neuvoston suurimpia rahoittajia.

Euroopan neuvostolla on keskeinen rooli Euroopan ihmisoikeuskysymyksissä ja niiden valvonnassa. Euroopan neuvoston pääsihteeri arvioi aiemmin, että Venäjän lähtö järjestöstä estäisi tavallisia venäläisiä hakemasta oikeutta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta.

Trump toimitti ensimmäiset vastauksensa erikoissyyttäjä Muellerille

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajat ovat toimittaneet hänen kirjalliset vastauksensa Venäjä-tutkintaa johtavalle erikoissyyttäjä Robert Muellerille, kertoo Washington Post.

Presidentti vastasi Muellerin kysymyksiin siitä, mitä Trump tiesi Venäjän sekaantumisesta vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja yrityksistä auttaa hänen kampanjaansa. Trump ei ole vielä vastannut kaikkiin Muellerin kysymyksiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Trump on kertonut Muellerin tiimille omia näkemyksiään asioista. Presidentin asianajajan mukaan hänen vastauksissaan ei ole mitään kovin yllättävää.

NYT: Trump halusi oikeusministeriön nostavan syytteet Clintonia ja Comeya vastaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi keväällä Valkoisen talon asianajalle haluavansa, että oikeusministeriö nostaa syytteet vuoden 2016 presidentinvaalien vastaehdokastaan Hillary Clintonia ja FBI:n entistä johtajaa James Comeya vastaan. Asiasta kertoo lähteisiinsä vedoten New York Times.

Valkoisen talon asianajaja Don McGahn torjui presidentin ehdotuksen ja muistutti, ettei presidentillä ole valtaa määrätä syytteiden nostamista. Hän myös sanoi Trumpille, että vaikka tämä voisi periaatteessa pyytää oikeusministeriötä tutkimaan Comeya ja Clintonia, se voisi johtaa syytöksiin vallan väärinkäytöstä.

Trump on senkin jälkeen pitänyt asiaa esillä yksityisissä keskusteluissa. McGahn lähti Valkoisesta talosta lokakuussa.

WP: USA:n virkaatekevä oikeusministeri Whitaker sai muhkeaa palkkaa epämääräisen kansalaisjärjestön johtajana

Yhdysvaltain virkaatekevä oikeusministeri Matthew Whitaker sai vuosina 2014–2017 yhteensä yli 1,2 miljoonaa dollaria palkkaa johtaessaan konservatiivista kansalaisjärjestöä, jonka ainoa työntekijä hän oli. Asiasta kertoo Washington Post.

Whitaker johti Foundation for Accountability and Civic Trust (FACT) -nimistä kansalaisjärjestöä, joka ilmoittaa tehtäväkseen paljastaa epäeettisesti toimivia viranomaisia. Ennen kuin Whitaker ryhtyi järjestön johtajaksi, se oli ollut olemassa kahden vuoden ajan eri nimellä, ja käytännössä vain paperilla.

FACT ei kerro, mistä se saa rahoituksensa.

Kansalaisjärjestön johdossa toimiminen auttoi Whitakeria pääsemään oikeusministeri Jeff Sessionsin kansliapäälliköksi. Kaksi viikkoa sitten hänet nostettiin virkaatekeväksi oikeusministeriksi Sessionsin saatua lähtöpassit.

Ruotsin Malmössä voimakas räjähdys - ravintolaan vahinkoja

Ruotsissa Malmössä ravintola on saanut vaurioita voimakkaan räjähdyksen takia. Poliisin mukaan ei ole kuitenkaan merkkejä siitä, että kukaan ihminen olisi saanut vammoja. Aftonbladet kertoo räjähdyksen tapahtuneen hieman ennen puolta yötä. Voimakas räjähdys kuului ympäri kaupunkia ja hätäkeskus sai asiasta useita soittoja.

Paikalle on kutsuttu pommiryhmä, mutta vielä ei ole selvää, mistä pamahdus johtui.

Paikalla on lisäksi rikostutkijoita, jotka etsivät silminnäkijöitä ja merkkejä, jotka voitaisiin yhdistää mahdolliseen tekijään. Tällä hetkellä poliisi tutkii alueen valvontakameroita.

Vaikka henkilövahingoilta tiettävästi vältyttiin, taloudelliset vahingot ovat merkittäviä. (Lähde: TT)

Interpol äänestää uudesta johtajasta, Venäjän ehdokas vahvoilla

Kansainvälinen poliisijärjestö Interpol valitsee tänään itselleen uuden johtajan. Jäsenvaltioiden edustajat äänestävät asiasta kokouksessaan Dubaissa. Valinta on herättänyt etukäteen kiistelyä, koska vahva ehdokasta uudeksi johtajaksi on Interpolin nykyinen apulaisjohtaja Aleksandr Prokoptshuk.

Yhdysvallat ilmoitti eilen kannattavansa järjestön virkaatekevän johtajan Kim Jong-yangin valintaa Interpolin johtoon.

Interpolin kiinalainen johtaja Meng Hongwei pidätettiin taannoin kotimaassaan Kiinassa korruptiosta syytettynä.

EU julkaisee arvionsa Italian ja muiden euromaiden budjeteista

EU-komissio julkaisee tänään arvionsa Italian ja muiden euroalueen maiden budjettisuunnitelmista.

Komissio arvioi kerran vuodessa, ovatko maiden alustavat talousarviosuunnitelmat linjassa yhdessä sovittujen taloussääntöjen kanssa. Tänä vuonna huomio kiinnittyy Italiaan, jota pyydettiin jo lokakuussa päivittämään budjettiluonnostaan.

Komissio on todennut, että maan budjetti perustuu liian korkeisiin kasvuodotuksiin. Italia on kieltäytynyt tekemästä muutoksia.

Skotlanti ja Serbia etenivät Kansojen liigan pudotuspeleihin Huuhkajien seuraksi

Skotlanti ja Serbia ovat selviytyneet Suomen ja Norjan seuraksi jalkapallon Kansojen liigan C-divisioonan pudotuspeleihin.

Skotlanti ratkaisi A-lohkon voiton kaatamalla Israelin kotonaan 3–2. Serbia taas varmisti C-lohkon voiton jyräämällä Liettuan 4–1.

Pudotuspelit pelataan maaliskuussa 2020 ja ne koostuvat yksiosaisista välieristä ja yksiosaisesta finaalista. Finaalin voittaja pääsee kesän 2020 EM-lopputurnaukseen.

Pudotuspelien joukkueet voivat kuitenkin vielä muuttua. Niiden maiden, jotka lunastavat EM-kisapaikkansa ensi vuonna pelattavista varsinaisista karsinnoista, ei tarvitse osallistua pudotuspeleihin.