Kolumni: Kiitos autoilija, kun et ajanut suojatiellä päälle

Niin, että kiitos vaan autoilija, kun et ajanut päälle suojatiellä. Kyllähän jalankulkijan pitää ymmärtää, kumpi menee ensin. Myös silloin, jos työntää lastenvaunuja tai taluttaa taaperoa.

Kuhmuhan siitä olisi tullut auton kylkeen, ehkä ikäviä veritahrojakin pois pestäväksi. Kallista on auton peltien oikaisuhoito nykyään. Etenkin, jos auto on hintava ja paremmanpuoleinen muutenkin. Ilmaista ei ole autosampookaan.

Kiireinen autoilija harvoin kuulee jalankulkijan huutamat terveiset, myönteisetkään. Onneksi on kansainväliset käsimerkit: peukku ja keskisormi. Ne tarkoittavat joka kielellä sitä samaa.

Keskisormea kannattaa näyttää, jos siltä tuntuu. Turha pelätä, sillä harva suojatielle rynnivä autoilija katsoo taaksepäinkään.

Kiitos autoilija, jolla on niin kiire, että on pikkupakko ajaa ylinopeutta. Maailma ei valmistu ilman kiirehtiviä ihmisiä. Mitä siitä tulee, jos kaikki ajavat aina tismalleen samaa nopeutta. Harva ehtii ajoissa, moni myöhästyy.

Autossa on kaasupoljin sitä varten, että sitä poljetaan – vain raukka painaa jarrua. Erilaisia nopeusrajoituksia on aivan liikaa. Niitä ei tarvita. Ne rajoittavat yksilön vapauksia, sanomisenvapauttakin.

Kiitos autoilija, jolle värillä ei ole väliä. Liikennevaloissa päin punaisia ajavat ne, joiden on mentävä. Joskus on vaan pakko. Toisille joskus on enemmän kuin usein.

Tässäkin pitää ymmärtää niitä, joilla on kiire, ja kiittää, koska näin he pääsevät varmasti jonnekin. Pääsevät varmemmin jonon paalupaikalle seuraaviin liikennevaloihin. Järjestys se on oltava joka jonossakin.

Sellaiselle autoilijalle kiitos, joka ymmärtää välttää vilkun käyttämistä. Vilkku on aivan turha vekotin. Siksi sitä ei olekaan kehittyneimmissä ja kalleimmissa automalleissa. Joihinkin vilkun saa maksullisena lisävarusteena. Aika kallis, joten mieluummin sitä ottaa autoonsa jotakin ihan muuta kivempaa.

Sitä paitsi mitäpä se muille kuuluu, jos itse tietää, minne on menossa. Siksi vilkuttelu on tarpeetonta. Etenkin, kun nykyään epäillään, että vilkun liikakäyttö kiihdyttää ilmastonmuutosta niin kuin mikä tahansa muukin räpsyttely.

Kiitokset myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Teette arvokasta työtä ulkoiluttamalla kännyköitä. Kännykän kasvattaminen vaatii jokapäiväistä ulkoiluttamista.

Se on tehtävä pukeutumalla mustaan. Silmät piiloon aurinkolaseilla, korville kuulokkeet, päälle pipo ja huppu. Siellä sitä on turvassa kukin omassa maailmassaan. Heijastimet ja pyörän valot herättäisivät turhaa huomiota – huomatkoot kaikki muut.

Kiitos luovasta ajattelusta ja toiminnasta suhtautumisessa liikennevaloihin ja suojateihin. Kyllä saa mennä mistä vaan, kun vain menee. Suojatie on vain katuun maalattu merkki huonoille autoilijoille.