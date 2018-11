Suomen pienimmältä poliisikoiralta ei jää rahakaan haistamatta – Jekku on yksi vuoden virkakoirista

Jekku on löytänyt muun muassa rikollisten kätkemää käteistä ja ison määrän aseita. LEHTIKUVA / HANDOUT / KENNELLIITTO JUKKA PÄTYNEN

Parsonrussellinterrieri Jekulla on kova työ. Se etsii päivätyökseen huumausaineiden lisäksi rahaa, passeja ja aseita. Jekku on löytänyt muun muassa rikollisten kätkemää käteistä ja ison määrän aseita. Toisin kuin voisi ajatella, sen pienestä koosta on työssä hyötyä. Jekku mahtuu sinne, minne ihminen ei.