Suomi haluaa kaapata oman siivunsa kasvavasta avaruusliiketoiminnasta

Avaruuden kaupallinen hyödyntäminen on viime vuosina helpottunut ja halventunut tuntuvasti, kun piensatelliitit ovat kehittyneet ja markkinoille on tullut yksityisiä laukaisupalveluja. Suomikin haluaa tästä kasvavasta markkinasta oman osuutensa, ja suunnitelmia on hiottu avaruusliiketoimintaa selvittäneessä työryhmässä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan tavoite on tehdä Suomesta rohkea avaruuden hyödyntäjä ja varmistaa, että alan liiketoimintaympäristö Suomessa kasvaa ja kehittyy. Lintilän mukaan yritysten, tutkimuksen ja hallinnon yhteisiä toimia avaruusalan liiketoiminnan tukemiseksi on jo käynnissä. Julkisen hallinnon tavoitteena pitää olla se, että yritysten edellytykset tuottaa ja hyödyntää laadukasta avaruusdataa avoimesti erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään mahdolliseksi, sanoi puolestaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.). Berner huomautti, että avaruusala vaikuttaa jo nyt ihmisten tavalliseen arkeen, esimerkiksi satelliittipaikannuksen, alati tarkentuvien sääennusteiden sekä tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien kautta. – Vaikka olemme jo saaneet ensimmäiset suomalaiset piensatelliitit taivaalle, meillä ei ole syytä tyytyä asemaamme pienenä avaruusvaltiona, Berner linjasi raportissa. Berner huomautti, että avaruusala on monen muun teknologisen alan tavoin irtoamassa perinteisestä viranomaisvetoisuudesta. Avaruustyöryhmä toteaa selvityksessään, että Suomen nykyinen avaruushallintomalli on hajanainen ja että sitä pitäisi kehittää. Nykyisin asioita hoitaa avaruusasiain neuvottelukunta, joka toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä. Työryhmä kehottaa ministeriöitä pohtimaan tehokkaampia hallintoratkaisuja keskenään.