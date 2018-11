Näin Jari Pesosen katoamisyön tapahtumat etenivät vuonna 2005 - Karjalaisen valokuvaaja ikuisti tapahtumapaikat Joensuussa ja Ilomantsissa

Näin tapahtumat etenivät poliisin mukaan:

18.8.2005

Ennen puoltayötä Jari Pesonen poistui Ilomantsissa ravintola Montusta rikoksesta epäillyn, nyt 41-vuotiaan ilomantsilaisen miehen, tämän avopuolison sekä seurueeseen kuuluneen miehen kanssa.

Kuvassa on Ilomantsin hotelli, ja Monttu oli vuonna 2005 saman tien varrella toisessa paikassa.

19.8.2005

Puolenyön jälkeen seurue ajaa kohti Joensuuta. Tarkoituksena on viedä etupenkillä matkustanut mies Joensuuhun yökerho Bepopiin. He pysähtyvät matkalla kahdesti pissalle. Jälkimmäinen pysähdys on Keskijärven levikkeellä kello 0.50, jolloin Jari Pesonen soittaa siskolleen. Tämä on viimeinen autoseurueen ulkopuolinen havainto Pesosesta.

Keskijärven levähdyspaikka Ilomantsintiellä.

Särkivaarantien risteyksessä autoa kuljettanut nainen näkee, kuinka epäilty kuristaa uhria. Naisen mukaan uhrin naama on sininen.

Nainen pysäyttää auton seuraavalle levikkeelle Tervalammen kohdalla. Epäilty vaatii häntä jatkamaan matkaa kohti Joensuuta.

Poliisipartio pysäyttää auton puhallusratsiaan Joensuussa Sortavalankadun ja Karjalankadun risteyksessä. Partio tarkistaa kuljettajan kunnon mutta ei kiinnitä huomiota muihin.

Etupenkillä nuokkunut mies jää pois kyydistä Joensuun keskustassa ravintola Bepopin edustalla. Pariskunta lähtee ajamaan takaisin Ilomantsiin kyydissään Jari Pesosen ruumis.

He ajavat Ilomantsin keskustaan, josta kyytiin noudetaan eräs epäillyn tuttava. Teletunnistetietojen mukaan tälle miehelle soitettiin kello 2:n jälkeen aamulla.

Seurue ajaa Möhköön, Petkeljärven kansallispuiston alueelle. Todistajien kertomuksen mukaan ruumis nostetaan jo siellä pois mutta siirretään takaisin autoon.

Petkeljärveltä seurue jatkaa Hattuvaaran suuntaan autiotilalle. Siellä epäilty ja mukana ollut toinen mies nostavat ruumiin pois autosta. He tarkistavat pihakaivon mutta päättävät piilottaa ruumiin maakellariin.

Hattuvaaran autiotila, jonne Jari Pesosen ruumis kätkettiin esitutkinnan mukaan ensimmäiseksi.

Autiotilan maakellari, johon Jari Pesosen ruumis ensin esitutkinnan mukaan piilotettiin.

Kolmikko lähtee takaisin Ilomantsiin. Matkalla he pysähtyivät maantien varteen, jossa toinen mies käy piilottamassa Pesosen päällysvaatteet metsään. Mies poistuu autosta Ilomantsin keskustassa, ja pariskunta jatkaa matkaa kotiinsa ja käy nukkumaan.

Samana päivänä epäilty poistuu kotoaan useaksi tunniksi. Avopuoliso epäilee, että hän käy tuolloin piilottamassa ruumiin paremmin. Illalla kotiin tultuaan epäilty kertoo löytäneensä Jari Pesosen lompakon. Han kertoo piilottaneensa sen.

20.8.2005

Epäilty pyytää kyytiä eräältä tuttavaltaan. Hän tulee autoon mukanaan taitettava lapio ja muovipussi. Epäilty pyytää miestä ajamaan Hattuvaaran kautta Iljanvaaraan. Hän poistuu autosta hakkuuaukean laidassa ja on poissa autosta jonkun aikaa.

Jari Pesosen omaiset tekevät hänestä katoamisilmoituksen.