Pispalan historiallisesti arvokas haulitorni peruskorjataan Tampereella

Pispalan historiallisesti arvokkaan yli satavuotiaan haulitornin teräsrunko ja perustukset peruskorjataan ensi vuonna Tampereella. Korjauskustannukset ovat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Tampereen asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi haulitornin hanke- ja korjaussuunnitelman keskiviikkona.

Teräsrakenteista uusitaan ainoastaan rakenteellisesti vaurioituneet osat. Tornin kantavuutta parannetaan vain senkaltaisilla rakenteilla, jotka eivät muuta sen ulkoasua merkittävästi. Lisäksi kaikki haulien valmistuksessa käytetyt ja jäljellä olevat tekniset rakenteet ja laitteet kunnostetaan ja jätetään nykyisille paikoilleen.

Peruskorjausta suunniteltaessa tehtiin haulitornin erikoistarkastus. Siinä havaittiin, että tornin kaikissa teräsosissa oli useissa kohdissa vuoden 1918 sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan aikaisia luodin tai räjähteiden sirpaleiden aiheuttamia jälkiä. Korjausta suunniteltaessa on oltu yhteydessä Pirkanmaan maakuntamuseoon.

Suomen ainoa haulitorni

Pispalan 55 metriä korkea haulitorni on Suomen ainoa jäljellä oleva haulien valmistuksessa käytetty torni. Lisäksi se on yksi harvoja jäljellä olevia teräksestä valmistettuja haulitorneja maailmassa. Vuonna 1908 valmistunut Pispalan haulitorni on saksalaista tuotantoa.

Tornin ympäristössä on hyvin säilynyt, rakennushistoriallisesti merkittävä rakennuskokonaisuus. Haulitornin lisäksi siihen kuuluvat punatiilinen haulitehdas ja niiden ympäristössä oleva hirrestä rakennettu entinen asuinrakennus.

Haulien valmistus lopetettiin Tampereella vuonna 1972. Sen jälkeen alueen maaperää on puhdistettu ja kunnostettu. Haulien valmistuksessa pilaantuneet maat vaihdettiin viime vuonna.