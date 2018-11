Hallitus pysäyttää Suomen aseviennin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin. Edellytyksiä uusille asevientiluville kyseisiin maihin ei ole, kerrotaan ulkoministeriön tiedotteessa.

Hallituksen linjaukset koskevat nimenomaan uusia lupia, kertoo osastopäällikkö Jukka Salovaara ulkoministeriöstä STT:lle. Mahdolliset vanhat vientiluvat, joihin liittyy esimerkiksi varaosatoimituksia, ovat edelleen voimassa. Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) sanoi tänään eduskunnan kyselytunnilla, että voimassaolevien lupien osalta mitään päätöksiä ei ole tehty.

– Vientimme Saudi-Arabiaan on viime vuosina ollut hyvin vähäistä, ja jokaisen luvan käsittely lähtee tapauskohtaisesta harkinnasta. Luvituskäytäntömme on tiukentunut Jemenin kriisin takia huomattavasti jo aiemmin, mikä on tarkoittanut sitä, että firmoilta on ehkä tullut myös vähemmän hakemuksia, Salovaara taustoittaa.

Myös vienti Arabiemiraatteihin on Salovaaran mukaan vähentynyt viime vuosina.

Vientilupien lopettamisen taustalla on painanut erityisesti Jemenin hälyttävä humanitaarinen tilanne.

Ulkoministeriön mukaan Suomen asevienti perustuu paitsi tapauskohtaiseen harkintaan myös EU:n asevientikriteerien noudattamiseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoi lokakuun lopulla blogissaan, että vuosina 2015–2018 Saudi-Arabiaan on Suomessa myönnetty vientilupia suojamateriaalille, suojausteräkselle, viestivälineille, ensiapuvälineille sekä lennokin katapultille. Suomesta ei ole hänen mukaansa viety Saudi-Arabiaan tällä hallituskaudella "tappavaa voimaa".

Jemenin tilanne painaa enemmän kuin toimittajan murha

EU-parlamentti vaati jo lokakuussa, että jäsenmaat lopettaisivat aseiden viennin Saudi-Arabiaan. Syynä on vahva epäily maan hallinnon sekaantumisesta sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhaan. Aseiden vientikiellon pitäisi parlamentin mukaan olla EU:n laajuinen.

Suomen asevientilupien jäädytyspäätöksen tiedotteessa ei kuitenkaan mainita perusteluna Khashoggin tapausta. Osastopäällikkö Salovaaran mukaan syy on se, että aseviennin kokonaisuuden kannalta Jemenin sodan tilanne on huomattavasti painavampi asia, Khashoggin tapauksen vakavuutta mitenkään väheksymättä.

Jemenissä Iranin tukemat huthikapinalliset ovat pitäneet pääkaupunki Sanaata hallussaan vuodesta 2014. Saudi-Arabia ja sen liittolaiset liittyivät Jemenin hallituksen taisteluun kapinallisia vastaan vuonna 2015.

YK on kuvaillut Jemenin sodasta seurannutta humanitaarista kriisiä maailman pahimmaksi. Järjestön mukaan humanitaarista apua tarvitsee alueella 22 miljoonaa ihmistä.

Maailman terveysjärjestön mukaan lähes 10 000 ihmistä on kuollut Jemenissä sen jälkeen kun Saudi-Arabia aloitti hyökkäyksensä yli kolme vuotta sitten. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvioineet todellisen luvun olevan viisinkertainen.

Tanska kertoi aiemmin viennin lopettamisesta

EU-parlamentin lokakuisesta vaatimuksesta huolimatta EU-maissa ei toistaiseksi ole muodostettu aseviennin suhteen yhtenäistä linjaa. Aiemmin torstaina Tanska kertoi lopettavansa aseviennin Saudi-Arabiaan.

Syynä on toimittaja Khashoggin kuoleman ohella saudien rooli Jemenin sodassa, Tanskan ulkoministeriö perusteli.

– Saudi-Arabian rooli on selvästi kielteinen. Katson, että on aika lähettää selvä signaali myös Euroopan suunnalta siitä, että raja on nyt tullut vastaan, sanoi ulkoministeri Anders Samuelsen.

Samuelsen toivoi, että muutkin EU-maat seuraisivat Tanskan esimerkkiä. Aiemmin Saksa on ilmoittanut, ettei se myönnä uusia asevientilupia Saudi-Arabiaan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump puolestaan on kertonut, ettei Yhdysvalloilla ole mitään aikeita rajoittaa asekauppaa Saudi-Arabian kanssa.