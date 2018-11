Mies on alustavassa puhuttamisessa kertonut matkustaneensa Venäjältä Suomeen Pietarin kautta 21. marraskussa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on avannut rikosasian valtakunnanrajan luvattomasta ylityksestä. Henkilön turvapaikkatutkinta on kesken.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tiedotti tapauksesta perjantaina.

Mainos alkaa

Mainos päättyy