Kuvat ja ohjeet: Näin teet itse jouluisen paperitähden ikkunaan

Kun lataa sosiaaliseen mediaan kuvan tekemästään paperitähdestä, voi olla, että kysyntä lähtee laukkaamaan.

Näin kävi kuopiolaiselle Katariina Makkoselle, joka kotiäitinä ollessaan alkoi viime joulun alla askarrella paperitähtiä. Ensin sisarelle ja muille sukulaisille, ja kun paperia jäi yli, Makkonen tunnusteli varovasti Facebookissa, haluaisikohan tähtiä joku muukin. Ja kyllähän niitä muutkin halusivat.

Paperitähtiä alettiin jonottaa kuin ilmaisia ämpäreitä konsanaan.

– Suosio yllätti. Tein varmasti liki kaksisataa tähteä. Itse olin vain ajatellut, että olisi kiva saada jotakin muutakin hommaa kotiäitiyden rinnalle esimerkiksi tyttären päiväunien aikana tehtäväksi, Makkonen kertoo.

Tilauksia olisi mennyt laajemmallekin alueelle Suomeen, mutta tähtiä on käsiteltävä varoen, joten postitukseen hän ei ole ryhtynyt.

Tänä vuonna Makkonen ei ole uusinut ilmoitustaan, vaan halukkaita on ilmaantunut kuin itsestään vuoden vanhan ilmoituksen perusteella.

– Nyt teen tähtiä vähän leppoisampaan tahtiin, hän kertoo samalla kun urakoi tämänvuotisia tähtiä ”joulupajassaan” keittiön pirtinpöydän äärellä.



Tilaaja, jolle työn alla olevat tähdet ovat menossa, on siitä tavallinen tapaus, että hänelle menee monen tähden setti. Toisaalta poikkeavaa on, että joukkoon on tilattu punainen tähti.

– Tilausten perusteella joulu on mustavalkoinen. Kaikkein suosituin tähti on mustavalkoraidallinen.

Myös kokomusta kuuluu kysytyimpiin väreihin.

– Tällaiset ”ei-joulumaiset” tähdet laitetaan jo hyvissä ajoin esille, ja niitä myös pidetään pitkään joulun jälkeen.

Tähtitehtailija suosittelee omatoimisille askartelijoille skräppäyspaperia. Liian paksu paperi on ongelmallinen siksi, että taitoskohdat lähtevät helposti halkeilemaan.

– Paksu paperi ei anna riittävästi periksi.

Yhteen pieneen tähteen tarvitaan A4-paperi, josta leikataan neliö. Tähden askarteluun on ohje ohessa.

Leikkaa paperinen neliö. Taita neliö keskeltä puoliksi ja vedä peukalolla taite litteäksi. Avaa sitten paperi, käännä neliötä 90 astetta ja käännä taas puoliksi. Vedä taas litteäksi. Paperiin muodostuu taitoksista ristikuvio.

Tee kulmiin taitokset siten, että taitoskohta päättyy äsken muodostuneisiin taitteisiin asti.

Leikkaa neliön jokaiselle sivulle parin sentin halkiot. Leikkauskohta loppuu sakaroiden yhtymiskohtaan.

Leikkaamisen jälkeen jokaisen neliön kulman molemmin puolin on kaksi osasta, jotka yhteen liitettynä muodostavat sakaran. Liimaa jokainen sakara erikseen.

Ole tarkkana, ettei liima pursua yli. Kun liimaat viimeistä sakaraa, ujuta taitoksen alle kiinnityssiima, mikäli haluat ripustaa tähden. Ripustussiima kannattaa niputtaa teipillä, jottei se ole työvaiheita tehdessä tiellä.

Tee toinen tähti samalla toistamalla työvaiheet 1–5. Ainoastaan siima jätetään pois toisesta tähdestä.

Laita pari liimatäppää jokaisen sakaran alareunaan.

Kiinnitä tähdet toisiinsa limittäin kiinni pikaliimalla. Pidä vähän aikaa kiinni, jotta liima tarttuu. Nyt tähti on valmis.

Etenkin pienet tähdet tulevat paremmin esille, kun niitä on useita.