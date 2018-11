Liesi aiheuttaa Suomessa enemmän kuin kaksi tulipaloa päivässä - hyvin harvoin syynä on kuitenkaan viallinen liesi

SPEK:n mukaan liesi on tilastoissa selvässä kärjessä, sillä lieteen liittyviä tulipaloja on vuodessa noin 700 kappaletta. Liesipaloja tapahtuu siis keskimäärin enemmän kuin kaksi päivässä. Seuraavaksi eniten on kiuspaloja, joita sattuu keskimäärin 76 vuodessa.

Ylipäätään sähkölaitteisiin liittyviä tulipaloja on keskimäärin neljä päivässä. Näistä yli puolet liittyy ruoanvalmistukseen.

SPEK huomauttaa, että itse liesissä vikoja on ani harvoin. Palot johtuvat yleensä siitä, että ihmiset jättävät liedet valvomatta päälle tai liedelle syttyvää materiaalia.

– Ennen niin pahamaineinen televisio on kaukana kärjestä, yhdeksän tapausta vuodessa. TV-palojen määrän väheneminen kertoo tekniikan kehittymisen positiivisesta vaikutuksesta paloturvallisuuteen, toteaa Lauri Lehto keskusjärjestöstä.

Monet sähkölaitteet vaativat myös säännöllistä huoltamista. Huoltamista on sekin, että laitteet pidetään pölyttöminä. Pölyn lisäksi muu lika ja kosteus eivät sovi sähkölaitteisiin, SPEK muistuttaa.