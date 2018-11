"Tilastoniilot ajavat miehille pakkoa pitää näitä vapaita" – Väestöliiton mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä perhevapaiden nykymalliin

Suomalaiset perheet haluavat jatkossakin päättää itse perhevapaiden käytöstä, kertoo Väestöliiton kysely.

Väestöliiton mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen malliin, jossa vanhemmat voivat vapaasti päättää, kumpi heistä käyttää perhevapaat. Nykymallia kannatti kyselyssä ainakin jossain määrin 79 prosenttia naisista ja 68 prosenttia miehistä.

Kantaa perusteltiin muun muassa sillä, että perheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia, ja perheiden pitäisi itse saada päättää, kumpi vanhemmista on kotona lapsen kanssa ja kuinka kauan.

– Halu perhevapaan pitämiseen pitää tulla perheestä. Nyt tuntuu, että ”tilastoniilot” ajavat miehille pakkoa pitää näitä vapaita, vaikka siitä olisi perheelle pitkäaikaista haittaa. Perheen oma halu ja tahto on tärkein ja asiantuntijuus omaan tilanteeseen paras. Tilastoja voidaan tehdä, mutta tästä ei pidä tehdä tasa-arvoasiaa. Lapsen etu edellä ja sen tietää parhaiten perhe. Tärkeintä on se, että lapsen kanssa on vapaalla se, jonka poissaolo töistä aiheuttaa vähiten haittaa perheelle pidemmällä aikajaksolla, eräs vastaajista kommentoi.

Monet toivoivat myös, että perhevapaita voisi pitää osa-aikaisesti ja useammassa jaksossa, perheen tarpeiden mukaisesti jaettuna useille vuosille.

– Osan perhevapaasta pitäisi voida pitää vaikka silloin kun lapsi aloittaa koulun. Silloin tarvittaisiin jotain lomaa, yhdessä kommentissa toivottiin.

"Lopetetaan turha lässytys feminismistä ja tasa-arvosta"

Vaikka nykyisin naiset käyttävät valtaosan perhevapaista, kyselyyn vastanneista liki puolet oli ainakin jossain määrin samaa mieltä väittämän kanssa, että nykyaikaisen isän tulisi hoitaa lapsia kotona yhtä pitkään kuin äidin. Tästä miehet ja naiset olivat lähes samanmielisiä.

Sen sijaan naisista vain 14 prosenttia katsoi, että naisella tulisi olla pääasiallinen vastuu lasten kasvatuksesta ja hoidosta. Miehistä näin ajatteli 34 prosenttia.

– Nyt äidit hoitaa lapsiaan mutta häviävät kun tulee eläkeaika. Kotiäitiyden näkyminen myös eläkekertymässä. Kotona pitkään lapsia hoitavat äidit tekevät huikean uhrauksen ja samalla palveluksen yhteiskunnalle, yksi vastaajista sanoi.

Tutkimuksissa on havaittu, että perhevapaalta töihin palaavien naisten ansiot ovat alemmat kuin lapsettomilla naisilla. Väestöliiton kyselyssä naisista 57 prosenttia olikin ainakin jossain määrin samaa mieltä väittämän kanssa, että pitkät perhevapaat ovat uhka naisten tasa-arvolle työelämässä. Miehistä näin ajatteli alle puolet, 46 prosenttia.

– Jotenkin pitäisi järjestää, että isän työnantaja maksaisi puolet raskauteen ja synnytykseen liittyvistä työajanmenetyksistä. Se edistäisi nais- ja miestyöntekijöiden tasa-arvoisuutta: naisen mahdollisuus tulla raskaaksi ei enää tekisi naista työnantajille potentiaalisesti epävarmemmaksi työntekijäksi, koska miehen isäksi tuleminen aiheuttaisi työnantajalle vastaavaa rahanmenoa, eräs vastaajista pohti.

Erityisen jyrkkä ero miesten ja naisten välille repesi kysyttäessä, onko sukupuolten välinen tasa-arvo jo saavutettu Suomessa. Miesvastaajista näin ajatteli ainakin jossain määrin 53 prosenttia – naisista vain 25 prosenttia.

– Lopetetaan hyysäys ja annetaan perinteisen avioliitto-instituution kukoistaa. Lopetetaan turha lässytys feminismistä ja tasa-arvosta, koska se ei käytännön tasolla toimi kuitenkaan. Miesten ja naisten palkkaerot ovat suurimmat vuosikymmeniin, kommentoi yksi vastaajista.

Väestöliiton perhebarometri-kyselyyn vastasi keväällä 2 560 ihmistä. Iältään vastaajat olivat 20–59-vuotiaita.