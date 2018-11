Kuva: Poliisi kaipaa havaintoja Teuvo Tikkasesta – mies saattaa liikkua myös Ruotsissa tai Norjassa

– Vihjeitä on saatu, ja poliisi kiittää niistä. Teuvo Tikkanen on vihjeistä huolimatta edelleen kateissa, poliisi tiedotti maanantaina.

Teuvo Tikkanen saattaa poliisin mukaan liikkua Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa tai Pohjois-Norjassa. Viimeisin havainto Tikkasesta on 2. marraskuuta Torniosta.

Tikkanen on noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on ruskeat ja osittain harmaantuneet laineikkaat hiukset ja harmaat viikset. Tikkasella on mahdollisesti silmälasit, ja hänen vaatetuksensa on tumma. Hänellä on mahdollisesti yllään musta softshell-tyylinen takki, tummat farkut ja mustat nilkkurit/kävelykengät.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan Pohjanmaan poliisilaitokseen sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelinnumeroon 029 5440 513.