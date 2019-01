Yön uutiskooste: Yli puolet suomalaisista kaipaa kovempia tuomioita rikoksista, SDP ja vihreät käynnistävät eduskuntavaalikampanjansa

Pikadieetit ovat yhä suosittuja, vaikka harva laihtuu niiden voimin pysyvästi

Pikadieetit eli lyhyet laihdutuskuurit ovat pysyneet Suomessa suosittuina vuodesta toiseen, vaikka niiden pitkäaikaisesta tehosta ei ole näyttöä, kertovat STT:n haastattelemat ravitsemusasiantuntijat.

Lihavuustutkija Pertti Mustajoen mukaan pikadieetissä saavutettu painonpudotus jää vain harvoin pysyväksi. Pysyvä painonpudotus onnistuu, jos vähentää päivittäistä kaloreiden saantiaan riittävästi myös pikadieetin jälkeen.

Mustajoen mukaan dieetit myös jäävät monelta laihduttajalta kesken, koska ne edellyttävät paljon itsekuria ja tahdonvoimaa.



Ajokeli on huono maan etelä- ja keskiosissa, Lapissa kireää pakkasta

Ajokeli on tänään huono maan etelä- ja keskiosissa liukkaiden teiden, lumisateen ja pöllyävän lumen vuoksi, tiedottaa Väylävirasto. Lisäksi Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä useassa maakunnassa maan etelä- ja itäosissa.

Lapissa on voimassa pakkasvaroitus, ja lämpötila voi laskea siellä yli 30 pakkasasteeseen. Maan länsiosassa pakkasta on 5–12 astetta, itäosassa 8–18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pakkasta on 15–30 astetta.



Tutkimus: Yli puolet suomalaisista kaipaa kovempia tuomioita rikoksista

Enemmistö eli 67 prosenttia suomalaisista arvioi, että tuomioistuimet kohtelevat rikoksiin syyllistyneitä liian helläkätisesti, selviää Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tutkimuksesta.

Keskimäärää enemmän niitä, jotka pitävät tuomioistuinten ratkaisuja liian lempeinä, on perussuomalaisten, SAK:n jäsenten ja työntekijöiden keskuudesta. Perussuomalaisista vastaajista lähes 90 prosenttia pitää tuomioistuinten ratkaisuja liian lempeinä.

Viidennes vastaajista on sitä mieltä, että tuomioistuinten päätökset ovat sopivia. Vain yksi sadasta arvioi, että tuomiot olisivat liian ankaria.

Sen sijaan yli puolet vastaajista katsoo, että sosiaalisessa mediassa kohdellaan sopimattomasta käytöksestä syytettyjä liian ankarasti. Haastatteluja tehtiin tutkimusta varten yhteensä runsas tuhat. Virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.



SDP ja vihreät käynnistävät eduskuntavaalikampanjansa

Kaksi oppositiopuoluetta, SDP ja vihreät, käynnistävät tänään eduskuntavaalikampanjansa esittelemällä vaaliohjelmiaan ja kampanjateemojaan Helsingissä.

Huomion keskipisteenä on viime päivinä ollut SDP, jonka puheenjohtaja Antti Rinne on joutunut jäämään sairauslomalle ainakin helmikuun loppuun asti.

Torstaina kävi ilmi, että myös puolueen toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta joutuu jättämään eduskuntatyön ja jäämään loppukaudeksi sairauslomalle uusiutuneen syöpänsä takia.

Myös vihreät ovat joutuneet tekemään puheenjohtajajärjestelyjä. Puolue lähtee nyt vaaleihin väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valitun Pekka Haaviston johdolla, sillä Touko Aalto päätyi terveyssyistä väistymään puheenjohtajan paikalta.



Britannia houkuttelee suomalaisnuoria edelleen tutkinto-opiskelijoiksi, mutta vaihto-opiskelijoiden määrä on laskussa

Suomalaisnuoret eivät ole säikähtäneet brexitiä, vaan maa houkuttelee edelleen opiskelumaana. Opetushallitukseen on tullut yhteydenottoja brexitistä ja korkeakoulututkinnon suorittamisesta Britanniassa. Sellaista havaintoa ei kuitenkaan ole, että mahdollisen EU-eron takia Britanniaan ei lähdettäisi opiskelemaan.

Sen sijaan vaihtokohteena Britannia ei ole enää yhtä houkutteleva, kertoo Mikko Nupponen Opetushallituksesta. Opetushallituksen tilastojen mukaan vuonna 2017 Britanniaan lähti vaihtoon alle 500 opiskelijaa, kun vuotta aiemmin vaihto-opiskelijoita oli melkein kaksisataa enemmän.



Trump uhkasi sulkea hallinnon uudelleen, jos muurirahoja ei tule

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa sulkea maan hallinnon uudelleen, jos ei saa rahoja Meksikon rajamuuriin. Trump sanoi myös olevansa valmis toiseen vaihtoehtoon, joka olisi hätätila. Tällöin muuri voitaisiin rahoittaa varoista, jotka eivät tarvitse kongressin hyväksyntää.

Trump ilmoitti aikaisemmin avaavansa hallinnon helmikuun 15. päivään asti. Tähän mennessä neuvotteluissa yritetään löytää sopu laajemmasta rajaturvallisuutta ja siirtolaisuutta käsittelevästä paketista.

Nyt päättyvä hallinnon sulku oli Yhdysvaltain historian pisin. (Lähde: AFP)



Australia viettää kiisteltyä kansallispäivää - moni pitää juhlintaa julmana alkuperäisväestölle

Australiassa vietetään tänään kiisteltyä kansallispäivää, joka saa aikaan joka vuosi laajoja mielenosoituksia. Merkkipäivänä juhlistetaan sitä, kun ensimmäiset brittisiirtolaiset rantautuivat Australian itärannikolle vuonna 1788.

Päivän vietosta väitellään vuosittain kiivaasti, sillä moni pitää juhlallisuuksia julmana Australian alkuperäisväestölle. Muun muassa aboriginaalit ovat vaatineet kansallispäivän vaihtamista neutraalimpaan ajankohtaan.

Tänä vuonna konservatiivipääministeri Scott Morrison on aiheuttanut mekkalan vaatimalla pukukoodia virallisiin juhlamenoihin. Morrisonin mukaan paikallishallintojen pitää järjestää uusille kansalaisille tarkoitetut juhlallisuudet juuri kansallispäivänä ja tilaisuuteen on pukeuduttava sen arvoa kunnioittavalla tavalla.



Brasilian pato-onnettomuudessa ainakin seitsemän kuollutta

Brasiliassa ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja 150 on kateissa kaivospadon murruttua maan kaakkoisosassa, kertovat viranomaiset.

Pato murtui Brumadinhossa lähellä Belo Horizonten kaupunkia perjantaina. Se sai aikaan mutavyöryn kaivoskompleksiin, jossa työskenteli 300 työntekijää. Mutaa vyöryi myös kohti Brumadinhon kaupunkia, ja vyöry peitti alleen teitä, viljelyksiä ja rakennuksia.

Uhrimäärän odotetaan nousevan, sillä pelastajat vasta tutkivat valtavaa tuhoaluetta.

Brumadinhossa asuu noin 39 000 ihmistä. Pato kuului brasilialaiselle Vale-kaivosjätille. (Lähde: AFP)



Espanjassa syvään porauskaivoon pudonneen pojan ruumis löytyi

Espanjassa porauskaivoon pudonneen pikkupojan ruumis on löydetty. Espanjan hallituksen edustaja kertoi, että pelastusryhmä löysi kaksivuotiaan pojan elottoman ruumiin lauantain vastaisena yönä.

Poika putosi porauskaivoon Totalanin kaupungissa Andalusiassa melkein kaksi viikkoa sitten. Kyseinen kaivo on yli 100 metriä syvä, mutta halkaisijaltaan vain 25 senttimetriä. Kaivo oli porattu ilman lupaa eikä sitä ollut merkitty mitenkään.

Pelastusryhmä teki kaivon viereen rinnakkaisen kuilun, jonka kautta pojan ruumiin luo lopulta päästiin. (Lähde: AFP)



Viisi ihmistä kuollut helikopterin ja pienkoneen törmäyksessä Italian Alpeilla

Italian Alpeilla viisi ihmistä on kuollut helikopterin ja pienkoneen törmäyksessä, kertovat pelastusviranomaiset.

Italian vuoristopelastuspalvelu kertoi Twitterissä, että onnettomuus tapahtui Rutor-jäätikön yläpuolella Aostanlaaksossa lähellä Ranskan rajaa.

Alueelta on evakuoitu kaksi loukkaantunutta helikopterilla sairaalaan.

Aostanlaaksossa sijaitsee useita hiihtokeskuksia. (Lähde: AFP)



ManU pudotti Arsenalin Englannin cupista, Solksjärin voittoputki jatkuu

Manchester United pudotti Arsenalin jalkapallon Englannin cupista perjantai-iltana. ManU:n 3–1-vierasvoitto neljännen kierroksen ottelussa merkitsee sitä, että joukkue on voittanut kaikki kahdeksan otteluaan väliaikaisen päävalmentajansa Ole Gunnar Solksjärin valmennuksessa.

ManU meni 2–0-johtoon puolen tunnin pelin jälkeen, kun entinen Arsenal-pelaaja Alexis Sanchez ja Jesse Lingard osuivat kahden minuutin välein.

Pierre-Emerick Aubameyang kavensi ennen taukoa, mutta sen lähemmäksi Arsenal ei päässyt toisen puoliajan hallinnastaan huolimatta. ManU:n Anthony Martial viimeisteli loppulukemat 82. minuutilla. (Lähde: AFP)