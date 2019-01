SDP haluaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja hoitotakuun

SDP:n tavoitteena on tehdä ensi vaalikaudella toisen asteen koulutuksesta Suomessa maksutonta ja ottaa käyttöön hoitotakuu, jonka mukaan kiireettömään hoitoon pääsee viikon kuluessa. Samalla puolue vahvistaisi perusterveydenhoitoa palkkaamalla tuhat lääkäriä tai hoitajaa lisää.

SDP julkisti vaalitavoitteensa tänään Helsingissä järjestetyssä kampanjastartissa.

SDP haluaa myös parantaa pienituloisten eläkeläisten asemaa muun muassa nostamalla pienituloisten, alle 1 400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita 100 eurolla, kuten puheenjohtaja Antti Rinne jo viime vuonna esitti.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Varapuheenjohtaja Sanna Marinin mukaan suurin muutos, jonka SDP haluaa vaaleissa saada aikaan, on eriarvoistumiskehityksen kääntäminen.

– Me haluamme tasa-arvoisen ja inhimillisen yhteiskunnan, jossa jokaisesta pidetään huolta ja jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas osa ja jäsen yhteiskunnassa, Marin sanoi tiedotustilaisuudessaan.

– Tämä nykyinen hallitus on tehnyt erittäin oikeistolaista ja kovaa politiikkaa, leikannut pienituloisilta ja vähäosaisilta ihmisiltä ja antanut suurituloisille.

Marinin mukaan SDP haluaa viedä Suomen tulevaisuuslinjalle, jossa panostetaan koulutukseen ja osaamiseen, reiluun työelämään, eriarvoisuuden vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Marinin mukaan SDP:n tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja selvästi hiilinegatiivinen yhteiskunta vuosisadan puoliväliin mennessä. Päästövähennysten toimeenpanoa pitää SDP:n mukaan nopeuttaa. Samalla puolueen mukaan on pidettävä huolta siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnan vaikutukset jakautuvat tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppivelvollisuus laajemmaksi

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden ohella SDP haluaa laajentaa oppivelvollisuuden kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittamisen. Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus ei Marin mukaan olisi yhteiskunnalle kohtuuttoman suuri menoerä.

– Talouspolitiikan arviointineuvostokin on arvioinut, että tämä olisi yksi kustannustehokkaimmista tavoista nostaa työllisyysastetta. (...) Peruskoulupohjalta ei nykyisin enää kerta kaikkiaan työllisty, Marin sanoi tiedotustilaisuudessaan.

– Tämä on uudistus, joka todellakin maksaa itsensä takaisin, hän jatkoi.

Marin ei ottanut kantaa siihen, kattaisiko SDP:n ajama toisen asteen koulutuksen maksuttomuus henkilökohtaisen tietokoneen hankkimisen jokaiselle lukiolaiselle.

– Pitää katsoa se kokonaisuus, miten tämä on järkevää toteuttaa.

Stoppi veronkierrolle

SDP rahoittaisi vaalilupaustensa toteuttamisen muun muassa tiivistämällä veropohjaa ja puuttumalla tiukemmin aggressiiviseen verosuunnitteluun ja veronkiertoon. Tällä tavoin voitaisiin Marinin mukaan kerätä jopa pari miljardia lisää tuloja valtiolle.

Mielipidekyselyjä johtavasta SDP:stä on povattu jopa pääministeripuoluetta huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen. Marin ei tiedotustilaisuudessaan suostunut ottamaan kantaa siihen, kumpi olisi SDP:lle mieluisampi hallituskumppani, keskusta vai kokoomus.

Luontaisimmat hallituskumppanit löytyisivät Marinin mukaan vasemmisto-oppositiosta, mutta vaalitulos ratkaisee hallituspohjan.

– Vihreät, vasemmistoliitto ja SDP jakavat samankaltaiset arvot. Näiden puolueiden kanssa yhteistyön tekeminen olisi varmasti helpompaa ja hallitusohjelman muodostaminen olisi varmasti helpoimmin mahdollista, Marin sanoi.

– Vaalit käydään 14. huhtikuuta ja kansalaiset päättävät silloin, mitä puolueita he arvostavat ja kenelle he luottamusta antavat.

"Koneisto täydessä iskussa"

SDP käynnisti eduskuntavaalikampanjansa ilman puheenjohtaja Rinnettä, sillä hän on joutunut jäämään sairauslomalle ainakin helmikuun loppuun asti.

SDP:n johto ei muutenkaan ollut täysilukuisena mukana kampanjastartissa, sillä torstaina kävi ilmi, että myös puolueen toinen varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta joutuu jättämään eduskuntatyön ja jäämään loppukaudeksi sairauslomalle uusiutuneen syöpänsä takia.

Marin ei myöntänyt, että kampanjointivastuu painaisi raskaana varapuheenjohtajan harteilla sairaustapausten vuoksi.

– En ole tämän kaiken keskellä itseäni ihan hirveästi miettinyt. Olen ajatellut tietysti puoluetta ja sekä Antin että Maaritin hyvinvointia. Nämä meidän toverimme ovat tietenkin meillä mielessä, Marin sanoi.

– Olen aivan vakuuttunut siitä, että meidän koneistomme ja kenttämme ja myös puoluejohto ovat sillä tavalla iskussa, että me voimme tämän vaalikevään kunnolla käydä ja voittaa vaalit niin, että Antti Rinteestä tulee seuraava pääministeri.