Talven pakkasennätys 38,7 astetta paukahti Sodankylässä – ennätys saattaa mennä uusiksi illan ja yön aikana

Sodankylässä Lapissa on tehty talven pakkasennätys, 38,7 astetta. Ennätys tuskin muuttuu päivän aikana, mutta illalla ja yöllä pakkanen voi painua samoihin lukemiin tai jopa alle, kertoo Ilmatieteen laitos.

– Pohjois- ja Itä-Lapissa alueilla joilla sää pysyy selkeänä voitaisiin käydä yli 30 asteessa. Ei nyt ole ihan mahdotonta, että talven alin lämpötila menisi rikki. Mikään suuri ennätyshän tuo 38,7 ei ole, varsin tyypillinen talven alin lämpötila, sanoo päivystävä meteorologi Tuomo Bergman.

Sunnuntaita vietetään suurilta osin kylmässä ja aurinkoisessa säässä.

– Idässä ja pohjoisessa on pilveä liikenteessä, muuten on varsin aurinkoinen ja hieno pakkaspäivä. Etupäässä päivä on heikkotuulinenkin.

Lämpötilat nousevat päivällä muutaman asteen aamun lukemista, kylmimmillä alueilla lämpötila voi nousta kymmenisen astetta. Pakkanen kiristyy taas iltapäivästä lähtien.

– Etelässäkin pakkanen kiristyy hyvin nopeasti, alkuillasta päästään laajemmin sinne 20 asteen kylmemmälle puolelle.

Maanantaina pakkanen hellittää hieman Etelä-Suomessa asteiden liikkuessa 5–10 välillä. Itä-Suomessa on päivällä pakkasta 20 asteen molemmin puolin, ja pohjoisessa on 20–30 pakkasastetta.