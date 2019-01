KSML: Vihreiden Touko Aalto lähtee mukaan eduskuntavaaleihin: "Terveyteni mahdollistaa ehdolle lähtemisen"

Vihreiden entinen puheenjohtaja Touko Aalto lähtee ehdolle kevään eduskuntavaaleissa, uutisoi Keskisuomalainen. Aalto on aiemmin sanonut, että hänen aikomuksenaan on asettua ehdolle, mutta ensin hänen on kuunneltava terveyttään.

– Terveyteni mahdollistaa sen, että voin lähteä ehdolle eduskuntavaaleihin, Aalto sanoo Keskisuomalaiselle. Aalto jäi sairauslomalle viime syyskuussa uupumuksen vuoksi, myöhemmin lokakuussa hän väistyi vihreiden puheenjohtajan tehtävistä. Hän palasi eduskuntaan tammikuussa. Aalto kertoo Keskisuomalaiselle kuntouttaneensa itsensä työkykyiseksi, mutta kokevansa yhä negatiivisia tuntemuksia. – Sanotaan, että olen kuivalla maalla, mutta tossut märkinä. Aallon vaalikampanja on alkutekijöissään, sillä tähän mennessä hän on keskittynyt ainoastaan terveyteensä ja työntekoon. Aalto myöntääkin tarvitsevansa apua vaalitiellä. – Kampanjani tulee näyttämään siltä, miten avunpyyntöihin vastataan, Aalto sanoo Keskisuomalaiselle. Vihreät käynnisti vaalikampanjansa eilen Helsingissä. Puolue kampanjoi muun muassa ilmasto- ja koulutusteemoilla ja pyrkii nostamaan kannatuksensa vaaleissa ainakin 13,5 prosenttiin.