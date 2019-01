Kolumni: Tulos tai ulos pätee nyt harvinaisen moneen puoluejohtajaan

Syynä tähän on se, että nyt päävaihtoehdot ovat selkeämmät kuin monissa vaaleissa aiemmin. Jos SDP ei voita vaaleja ja nouse suurimmaksi puolueeksi, hallituspolitiikan suunta ei merkittävästi muutu nykyisestä, sillä etenkin kokoomuksen päätavoite olisi jatkaa hallitusyhteistyötä keskustan kanssa. Jos SDP taas nousee paalupaikalle, sen ensisijainen pyrkimys on muodostaa nykyisestä oppositiosta vasemmiston ja vihreiden enemmistöön nojaava hallitus.

Sinipunahallitus eli SDP:n ja kokoomuksen varaan rakentuva hallitus on toki myös vaalien jälkeen mahdollinen, yhtä lailla kuin keskustan ja SDP:n punamulta, mutta tässä vaiheessa ennen vaaleja ne eivät ole tiukimmin suurimman puolueen asemasta kamppailevien SDP:n ja kokoomuksen ensisijaisia vaihtoehtoja.

Suurimpien puolueiden puheenjohtajien kannalta nämä tulevat eduskuntavaalit ratkaisevat niin ikään nyt paljon. Tulos tai ulos -periaate pätee nyt heistä poikkeuksellisen moneen.

Jos Antti Rinne ei saa johtamaansa SDP:tä nyt ykköseksi tai edes kakkossijalta hallitukseen, se on sitten siinä, hänen laulunsa demarijohtajana. Oppositioon jääminen lyötäisiin SDP:ssä armotta puheenjohtaja Rinteen syyksi, ja puheenjohtaja vaihdettaisiin niin pian kuin mahdollista.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon asema on tältä osin vahvin, sillä hänen puolueensa on ollut yhtäjaksoisesti pian 12 vuotta hallituksessa ja kamppailee silti nytkin piikkipaikasta. Kokoomuslaisilla on elintasomasu täynnä hallitusmakeasta, joskaan ei Orpollekaan kunnian kukko laulaisi oppositioon putoamisesta.

Vihreiden pätkäpuheenjohtaja Pekka Haavisto vaihtuu, koska on pätkäpuheenjohtaja, mutta myös hänen jo himmennyt tähtensä saattaisi vihreiden vaalitappiosta sammua kokonaan.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on itse linjannut (Suomen Kuvalehti, 21.12.), että jos hänen puolueensa kansanedustajamäärä ei nouse nykyisestä puoluehajaannuksen jälkeisestä 17:stä, on hän valmis itse eroamaan. On tosin vaikea kuvitella, kehen muuhun kuin Halla-ahoon tämä puolue voisi edes puheenjohtajavaihdoksen jälkeen henkilöityä, kun sen edustajat maakunnissakin nyt vain pääosin toistelevat papukaijan tapaan tämän sanomisia.

Ja sitten Sipilä, vaalikauden alusta alkaen tulos tai ulos -hokemaa toistanut keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Jos keskusta putoaa nyt oppositioon, nousevat puolueessa pintaan ne nyt piiloon lakaistut linjaerot sekä vieroksunta Sipilän varsin antialkiolaista linjaa kohtaan. Samalla alkaa puheenjohtajan vaihtamisoperaatio, jos kohta Sipilä tuskin itsekään haluaisi jatkaa oppositiojohtajana.