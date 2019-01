Lumipyry ja tuuli haittaavat liikennettä niin etelän maanteillä kuin Helsinki-Vantaan lentoasemallakin maanantai-iltapäivästä alkaen. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli muuttuu paikoin huonoksi tai erittäin huonoksi Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Lunta pyryttää ajoittain vaakasuoraan.

– Se ei todennäköisesti vaikuta aamuliikenteeseen. Jotain heikkoa hipsuttelua voi tulla ennen varsinaista sadetta, mutta iltapäiväruuhkaan varmasti vaikuttaa. Turku–Helsinki-välillä näyttäisi olevan kaikkein reippain lumisade siinä vaiheessa. Näkyvyys on teillä huono tai jopa surkea, sanoo päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Maanantain ja keskiviikon välisenä aikana Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla voi sataa parikymmentä senttiä lunta. Maan keski- ja pohjoisosaan sataa tuona aikana 5–10 senttiä lunta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Myös lentoliikenteessä on odotettavissa viivästyksiä ja peruutuksia ainakin maanantaille. Finnair kertoo peruvansa joitakin lentoja jo etukäteen liikenteen sujuvuuden takaamiseksi.

Finavia kehottaa kaikkia matkustajia varautumaan viivästyksiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Finavian mukaan tuuli ja lumisade voivat aiheuttaa rajoituksia kiitoteiden käytössä. Yksittäisten lentojen tietoja voi seurata Finavian verkkosivuilla.

Tuuli ja pakkanen muodostavat purevan kaksikon maanantaina

Sodankylässä Lapissa tehtiin sunnuntaina aamulla talven pakkasennätys, –38,7 astetta. Illalla ja yöllä pakkanen voi painua samoihin lukemiin tai jopa alle, kertoo Ilmatieteen laitos. Sunnuntaina alkuillasta pakkanen onkin kiristynyt nopeasti. Utsjoella pakkanen on painunut jo –38,2 asteeseen.

Maanantaina pakkanen hellittää hieman Etelä-Suomessa ja pakkanen liikkuu 5–10:n miinusasteen välillä. Itä-Suomessa on päivällä pakkasta 20 miinusasteen molemmin puolin, pohjoisessa on 20–30 pakkasastetta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan itä-kaakkoistuuli voimistuu maanantaina ja muodostaa pakkasen kanssa purevan yhdistelmän maanantaiaamusta iltapäivään.

Pakkanen lauhtuu edelleen tiistaina, ja lukemat ovat etelärannikolla nollan ja viiden miinusasteen välillä. Myös muualla maassa tiukimmat pakkaset helpottavat, elohopean liikkuessa 5–15:n pakkasasteen välillä.

Lunta on nyt etelässä jopa harvinaisen paljon

Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on osassa maata nyt harvinaisen paljon. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä Heinolassa lunta on kertynyt jo 48 senttiä. Se on 16 senttiä normaalimäärää enemmän.

Tavanomaista enemmän lunta on laajalti maan eteläosissa, ja alkuviikon lumipyry tuo lunta vain lisää.