Sipilä avasi Ylen haastattelussa vuosien takaisen kohupäätöksensä taustoja: halusi auttaa hengenvaaraan joutunutta lapsiperhettä

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) avasi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla taustoja kohutulle päätökselleen luovuttaa Kempeleen-kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöön.

Sipilän syyskuussa 2015 julkistama päätös ei koskaan toteutunut, sillä talon ei katsottu olevan riittävän turvallinen turvapaikanhakijoiden asuttamiseen.

Sipilän mukaan Kempeleen-kotiin oli tulossa eräs tietty kovia kokenut lapsiperhe, joka oli joutunut vainon kohteeksi omassa kotimaassaan.

Perhe oli Sipilän mukaan joutunut vainon kohteeksi islaminuskoisessa kotimaassaan, koska he olivat kristittyjä ja koska he olivat auttaneet länsimaalaisia kehitysaputyöntekijöitä. Pääministeri ei kertonut, mistä maasta perhe on kotoisin.

– Heillä ei ollut mitään mahdollisuutta jatkaa elämäänsä kotimaassaan tai edes lähellä sitä. Jokaisen perheenjäsenen henki oli uhattuna joka päivä, Sipilä sanoi.

Vainottu perhe eli kotimaassaan maan alla, kunnes pääsi pakenemaan ulkomaille.

Hengenvaarassa Suomessakin

Sipilän ja hänen vaimonsa suunnitelmana oli, että pakolaisperhe asuisi Sipilöiden kanssa yhtä aikaa Kempeleen-talossa, jota Sipilät tuolloin käyttivät aiempaa vähemmän. Pakolaisperheen yksityisyys olisi taattu sulkemalla yksi väliovi talossa.

– Tätä järjestelyä ei koskaan päästy tekemään, koska turvaviranomaiset arvioivat, että tätä pakoon päässyttä lapsiperhettä kohtaan Suomessa tunnettu viha tulisi olemaan niin suurta, että heidän henkensä olisi uhattuna täällä Suomessakin, Sipilä kertoo.

– Me emme voineet mitenkään kuvitella, että tämä ilmapiiri voisi koskaan mennä niin huonoksi, että lapsiperhekin täällä turvapaikan saatuaan joutuisi pelkäämään henkensä edestä. Onneksi tuo perhe on nyt turvassa muualla.

"Auttaminen on minulle sydämen asia"

Sipilä myi Kempeleen-talonsa maaliskuussa 2016 ja osti samalta paikkakunnalta pienemmän asunnon.

Sipilän päätös luovuttaa kotinsa turvapaikanhakijoiden käyttöön on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä, sillä maahanmuuttoa vastustavat tahot ovat katsoneet päätöksen houkutelleen Suomeen lisää turvapaikanhakijoita.

Kempeleessä järjestettiin syksyllä 2015 Sipilää ja hallituksen turvapaikkapolitiikkaa vastustavia mielenosoituksia ja paikallista turvapaikanhakijoiden asuinpaikkaa heitettiin kivillä ja ilotulitteilla.

Sipilä on torjunut päätöstään kohtaan esitetyn kritiikin. Pääministerin haastattelutunnilla Sipilä tuomitsi turvapaikanhakijoiden syyllistymisen rikoksiin Suomessa, mutta sanoi myös puolustavansa jakamatonta ihmisarvoa ja perusoikeuksia.

– Lähimmäisen auttaminen on minulle ollut sydämen asia ja on sitä jatkossakin, Sipilä sanoi.