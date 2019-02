Marjalan koulu täyttä höyryä eteenpäin - kaavamuutos sinettiä vaille

Joensuun Marjalan koulun kauan odotettu laajennushanke pääsee etenemään täydellä höyryllä, kun myös koulun laajentamisen muodollisesti mahdollistava kaavamuutos on pilkkua vaille valmis. Kaupunginhallitus esittää yksimielisesti Marjalan koulun asemakaavan hyväksymistä.

Marjalatalo rakennettiin alun perin koulun ja päiväkodin yhdistelmänä ja koulu varustettiin alle sadalle oppilaalle. Myöhemmin koko rakennus otettiin koulukäyttöön ja siellä on noin 150 oppilasta. Osa oppilaista on parkkialueen siirtokoulutiloissa, jotka ovat olleet käytössä vuodesta 2010. Myös koulun liikuntasali on otettu opetustiloiksi.

Marjalan lapset käyvät alakoulunsa kahdessa koulussa, Marjalassa ja Noljakassa. Uudet tilat suunnitellaan 225 oppilaalle, mutta alkuvaiheessa laajennetussakin koulussa olisi vuosiluokat 1-4.

Marjalan koulun laajennuksen ja nykyisten tilojen päivityksen hankesuunnitelma on hyväksytty jo aiemmin. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa syksykesällä, jolloin valmista tulee ensi vuonna.