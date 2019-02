Yön uutiskooste: Useita kaukojunia peruttu pakkasen ja lumen takia, sikalan katon romahduksessa Salossa kuoli 30 sikaa

Trump linjapuheessaan: "Meidän pitää hylätä vastustuksen ja koston politiikka"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on avannut State of the Union -linjapuheensa korostamalla maansa yhtenäisyyttä ja suuruutta. Trump peräänkuulutti yhteistyön ja kompromissien tarvetta. Kongressiin kokoontunut yleisö osoitti suosiota presidentin avaukselle.

Trump kehui vuolaasti myös hallintonsa taloudellisia saavutuksia viimeisen kahden vuoden ajalta ja sanoi onnistuneensa luomaan miljoonia uusia työpaikkoja ja nostamaan palkkoja.

Trump vakuutti saavansa kiistellyn Meksikon rajamuurin rakennettua. Hän kuvasi tilannetta rajalla hälyttäväksi ja vaati kongressilta kompromissia kiistan ratkaisemiseksi.



Trump kertoi tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Vietnamissa helmikuun lopussa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi puheessaan tapaavansa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Vietnamissa helmikuun lopulla. Maiden johtajat tapaavat toisensa 27. ja 28. päivä helmikuuta.

Trump kehui liittovaltion tilaa koskevassa linjapuheessaan suhteitaan Kim Jong-uniin hyviksi. Trump myös sanoi uskovansa, että jos häntä ei olisi valittu presidentiksi, Yhdysvallat olisi nyt sodassa Pohjois-Korean kanssa.

Yhdysvaltojen erityislähettiläs matkustaa tänään Pohjois-Koreaan valmistelemaan Trumpin ja Kimin tapaamista.



Arabiemiraatit vienyt länsimaisia aseita sotarikoksiin syyllistyneille joukoille Jemeniin, kertoo Amnestyn tutkimus

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on jakanut maahan vietyjä länsimaisia aseita edelleen keskelle Jemenin sotaa, ihmisoikeusjärjestö Amnestyn uusi tutkimus kertoo.

Aseita on jaettu puolisotilaallisille joukoille, joiden tiedetään syyllistyneen sotarikoksiin ja muihin vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

Arabiemiraatit on jakanut eteenpäin panssaroituja ajoneuvoja, kranaatinheitinjärjestelmiä, kivääreitä, konekivääreitä ja pistooleita.

Aseita vastaanottavat joukot ovat Arabiemiraattien kouluttamia ja ylläpitämiä, mutta joukot eivät ole vastuussa yhdellekään hallitukselle.



Useita kaukojunia peruttu pakkasen ja lumen takia

VR on perunut useita kaukoliikenteen junavuoroja jo etukäteen tältä päivältä sään vuoksi. Kova pakkanen ja runsas lumen määrä hankaloittavat VR:n mukaan junien kulkua.

Peruutukset koskevat muun muassa Helsingin ja Turun, Helsingin ja Tampereen sekä Helsingin ja Lappeenrannan välisiä vuoroja. Peruttuja junavuoroja korvataan busseilla, ja joissakin tapauksissa matkustajia ohjataan toisiin juniin.

VR kertoo pyrkivänsä liikennöimään 95 prosenttia junista normaalisti, mutta matkustajia kehotetaan varautumaan myöhästymisiin.

VR:n mukaan lumi ja jää ovat viime päivinä aiheuttaneet pieniä vaurioita junakalustoon, jonka huoltaminen ja sulattaminen vie aikaa.



Uudenkaupungin tuhoisa rivitalopalo saatiin hallintaan - vaaratilanne ohi

Uudessakaupungissa tiistaina alkuiltapäivästä asti riehunut rivitalopalo saatiin miltei sammumaan myöhään illalla, kertoi pelastuslaitos. Pienten palopesäkkeiden sammutus jatkui vielä, mutta suurimmat liekit saatiin sammutettua kello yhteentoista mennessä, kertoi päivystävä päällikkö STT:lle.

Raivaustyöt jatkuvat aamuun asti. Keskustassa sijaitsevassa vanhan puisen rivitalon palossa tuhoutui kolme asuntoa. Palossa kuoli kaksi ihmistä ja lisäksi yksi ihminen loukkaantui vakavasti ja yksi lievästi.

Ylinenkadulla sijaitsevasta rakennuksesta evakuoitiin 12 ihmistä.

Alueelle annettiin savun vuoksi vaaratiedote, joka oli voimassa melkein puoli kahteentoista asti illalla.



Sikalan katon romahduksessa Salossa kuoli 30 sikaa

Salossa Varsinais-Suomessa 30 sikaa on kuollut, kun osa sikalan katosta romahti lumikuorman alla. Sikalassa oli 300 eläintä, joista 270 saatiin pelastettua. Päivystävän palomestarin mukaan siat kävelivät omin jaloin kuljetusautoon, joka vei ne saman omistajan toiseen sikalaan.

Hälytys romahduksesta Halolantielle tuli eilen iltayhdeksän aikaan. Palomestarin mukaan romahtaneen katonosan päällä oli noin 70 senttiä lunta.



Kolme ihmistä sairaalaan häkämyrkytyksen vuoksi Lieksassa

Kolme ihmistä joutui sairaalaan häkämyrkytysoireiden vuoksi Lieksassa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos.

Asunnossa oli lämmitetty iltapäivällä uunia ja pellit oli suljettu, minkä jälkeen häkäpitoisuus oli noussut vaaralliselle tasolle. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että asunnossa oli ollut aluksi neljä ihmistä, joista yksi oli lähtenyt myöhemmin kotiinsa. Apua hälytti yksi kolmesta asuntoon jääneestä. Kaikilla oli häkämyrkytyksen oireita, mutta kaikki olivat tajuissaan, kun heitä lähdettiin viemään sairaalaan.

Myös neljännen asunnossa olleen kunto käytiin tarkistamassa, mutta hän jäi kotiinsa.



Hallitus vastaa tänään välikysymykseen vanhustenhoidon tilasta

Hallitus vastaa tänään opposition välikysymykseen vanhustenhoidon tilasta. Koko oppositio vaatii hallitukselta muun muassa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

Asiasta keskustellaan tänään eduskunnan täysistunnossa ja äänestetään perjantaina.

Opposition vaatimus siitä, että vanhustenhoidon hoitajamitoitus tulisi kirjata velvoittavana lakiin, on saanut tukea myös hallituspuolueilta. Aiemmin hallituspuolueista vain kokoomus vastusti sitä, mutta tiistaina puolue avautui ajatukselle. Se vastustaa kuitenkin yhä yhteen lukuun perustuvaa yleistä hoitajamitoitusta.



Fortum-kauppaa vastustanut Uniperin toimitusjohtaja jättää tehtävänsä

Saksalaisen energiayhtiö Uniperin toimitusjohtaja Klaus Schäfer ja talousjohtaja Christopher Delbrück jättävät tehtävänsä yhtiön johdossa elokuun loppuun mennessä, yhtiö kertoo.

Schäfer on näkyvästi vastustanut suomalaisen Fortumin Uniper-kaupan toteutumista. Fortum sai kesäkuun lopulla päätökseen järjestelyt, joiden seurauksena siitä tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja reilun 47 prosentin osuudella. Viime viikolla Fortum kertoi kasvattaneensa omistusosuuden 49,99 prosenttiin.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark kertoi olevansa tyytymätön yhteistyöneuvottelujen etenemiseen. Uniperin mukaan kumppanuutta ryhdytään nyt rakentamaan uudelta pohjalta.



Oscar-gaalassa ei nähdä tänä vuonna juontajaa

Tämänvuotinen Oscar-gaala järjestetään ilman juontajaa. Järjestäjät ovat yrittäneet etsiä korvaajaa tehtävästä jättäytyneelle näyttelijä Kevin Hartille, mutta eivät lopulta valinneet ketään hänen tilalleen.

Amerikkalaisnäyttelijä Hart luopui tehtävästä joulukuun alkupuolella. Syynä olivat hänen vanhat homovastaiset tviittinsä, jotka nousivat julkisuuteen uudelleen.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan ohjelman tuottajat suunnittelevat uutta formaattia, jossa useat Hollywoodin eturivin näyttelijät juontavat yksittäisiä ohjelmaosuuksia.

Oscar-gaala järjestettiin edellisen kerran ilman juontajaa vuonna 1989.



Useat suomalaiset osuivat tolppien väliin NHL:ssä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä useat suomalaiskiekkoilijat ovat onnistuneet illan ottelukierroksella maalinteossa.

Montreal Canadiensin Jesperi Kotkaniemi teki joukkueensa toisen maalin, kun Montreal otti 4–1-kotivoiton Anaheimista.

Alexander Barkov vei Floridan 2–0-johtoon kotikaukalossa käydyssä kamppailussa, joka päättyi lopulta vierasjoukkue St. Lousin 3–2-voittoon.

Markus Granlund teki Vancouverille 1–2-kavennusmaalin kolmannessa erässä Washingtonia vastaan. Kotijoukkue Washington oli kuitenkin lopulta parempi maalein 3–2.