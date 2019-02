Ahvenanmaan rahoitusta aiotaan kasvattaa, hallitus turvaa esityksellä sote-uudistusta

Ahvenanmaan rahoitussäännöt ovat muuttumassa, jos sote-uudistukseen liittyvä kompromissiesitys menee läpi. Hallitus pyrkii esityksellä varmistamaan, että eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistus ei ole ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa.

Uudistuksen myötä Ahvenanmaan rahoitus kasvaisi arviolta noin 10–14 miljoonalla eurolla vuodessa. Tarkka summa riippuu siitä, mitä laskentaperusteita käytetään.

Rahoituksen lisäys perustuu ennen kaikkea Ahvenanmaan väestönkasvuun, perustelee Ahvenanmaan asioista vastaava ministeri Anne Berner (kesk.).

– Lisäksi on hyvä muistaa, että Ahvenanmaalla on ollut korkea työllisyysaste ja maakunta on tilittänyt veronsa valtiolle. Toisaalta väestönkasvua ei ole kompensoitu valtionosuuksilla. Nyt kyse on verojen palautusmekanismista ja sen tasosta, liikenne- ja viestintäministeri Berner sanoi keskiviikkona STT:lle.

Bernerin mukaan hallituksen tavoitteena on ollut enintään 10 miljoonan rahoituslisäys Ahvenanmaalle.

– Meillä on ollut maakunnan kanssa yhteisymmärrys siitä, että tämän ratkaisun ei pitäisi olla enempää kuin 10 miljoonaa.

Ahvenanmaahan liittyvien kysymysten on aiemmin kerrottu jumittaneen sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyä. Oikeusministeriöstä kerrottiin, että hallituksen keskiviikon esitykselle on saatu myönteinen lausunto Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Sinisten Terholta kovaa kritiikkiä

Hallituspuolue siniset taipui hyväksymään Ahvenanmaan lisärahoituksen, jotta kriittisessä vaiheessa olevan sote-uudistuksen käsittely voi edetä eduskunnassa. Muussa tapauksessa siniset ei olisi suostunut lisäykseen.

Perustuslaissa Ahvenanmaan maakunnalla on vahva erityisasema ja itsehallinto. Tämän vuoksi maakunnan rahoitussääntöjen muuttaminen vaatii myös Ahvenanmaan lakeja säätävän elimen eli maakuntapäivien hyväksynnän.

Sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho lähetti keskiviikkona kovaa kritiikkiä Ahvenanmaan suuntaan rahoitusasiassa.

– Ahvenanmaa käytti oikeudellista tilannetta hyväkseen ja vaati hallitusta hyväksymään esityksen, jossa Ahvenanmaa sai huomattavasti lisää rahaa, Terho syytti tiedotteessaan.

Sinisten vaatimuksesta valtioneuvoston istunnon pöytäkirjaan lisättiin lausuma, joka kytkee Ahvenanmaan lisärahoituksen sote-uudistukseen.

– Tällainen ratkaisu ei erillisenä olisi hyväksyttävissä, lausumassa sanottiin.

Sinisten mukaan Ahvenanmaa ei siis ole saamassa lisärahoitusta, jos sote-uudistus ei syystä tai toisesta toteudu.

Sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyyn eduskunnassa ei ole enää liiaksi aikaa, sillä eduskuntavaalit pidetään reilun kahden kuukauden päästä 14. huhtikuuta.