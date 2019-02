Välikohtaus Tuusniemen taajamassa: Autolla liikkuneelle uhrille kallovamma

Autolla liikkunutta miestä pahoinpideltiin Tuusniemen taajamassa tiistai-iltana. Kallovamman saanut pahoinpitelyn uhri on hoidossa Kuopion yliopistollisessa keskusairaalassa. Karjalainen sai tapahtuneesta vihjeen keskiviikkona iltapäivällä.

Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Mikko Lyytinen vahvistaa Ilta-Sanomissa, että poliisi tutkii kyseistä pahoinpitelyä.

– Tuusniemen taajamassa on pysähdytty ja on tullut käsirysy, joka johti tähän tilanteeseen. Tekovälineen osalta on vielä vähän epävarmaa, onko se ollut pesäpallomaila vai joku putki. Autolla olivat sekä tekijät että uhri liikkeellä, kertoo Lyytinen Ilta-Sanomissa.

Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni teosta epäiltynä.

Tuusniemi sijaitsee Joensuun ja Kuopion välisen valtatien varrella noin puolessavälissä.