Endomines vuokrasi palan historiallista kultasuonta Idahosta

Kyseessä on yli 5,7 neliökilometrin kokoinen alue Warrenin tunnetulla kulta-alueella, ja se koostuu sekä niin kutsutuista patentoiduista että patentoimattomista kaivosoikeuksista.

Kaivoksen poikkiperä lävistää ainakin yhdeksän tunnettua kultasuonta, joista kahdessa, Little Giantissa ja Rescuessa, on ollut historiallista kullantuotantoa. Lukuisista Warrenin alueella tunnetuista suonista nämä kaksi ovat myös olleet kaikkein tuottavimmat.

Unity Mine on korkean kultapitoisuuden maanalainen kaivos. Sen historiallisen tuotannon vuosien 1866 ja 1936 välillä arvioidaan olleen 28 000-35 000 unssia kultaa. Vuoteen 1936 asti raportoidun tuotannon keskipitoisuus on ollut 108 g/t kultaa.

Nykyaikaista malminetsintää alueella on tehty vain vähän. Endomines aikookin kunnostaa olemassa olevia kaivoskäytäviä vuoden 2019 aikana niin, että niistä voidaan ottaa näytteitä ja suorittaa kairauksia Little Giantin ja Rescuen mineraalivarantojen määrittämiseksi ja laajentamiseksi. Malminetsinnän ja kaivoksen valmistelutöiden jälkeen yhtiön tavoitteena on hyödyntää Rescuen ja Unityn kaivoksia yhtenä yksikkönä.

Endomines hankkii oikeudet Unity Mine -kaivokseen kymmenen vuoden sopimuksella, jonka voimassaoloaikana yhtiö maksaa oikeuksista vuotuista vuokraa 30 000 Yhdysvaltain dollaria. Sopimuksen voimassaoloaikaa voidaan Endominesin päätöksellä jatkaa yli alkuperäisen kymmenen vuoden määräajan niin kauan kuin kaivoksella on tuotantoa.

- Olen hyvin tyytyväinen voidessani ilmoittaa, että olemme allekirjoittaneet aiesopimuksen Unity Mine -kaivoksen oikeuksien vuokraamisesta. Tämä lisää malminetsintä- ja tuotantopotentiaaliamme alueella merkittävästi. Rescuen ja Unityn kaivoksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhtenä yksikkönä ja niiden kehittämisprojekteissa voidaan hyödyntää myös Rescuella jo olevaa rikastamoa. Unityn oikeudet ovat ensimmäinen askel kehittäessämme Warrenin alueella mineraalivarantoja, joista voi tulla hyvinkin merkittävät. Sopimuksen myötä toiminta-alueemme Idahossa ylipäätään laajenee myös huomattavasti, sanoo Endominesin toimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde Endominesin tiedotteessa.

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.