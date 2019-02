Yön uutiskooste: Lisää lunta luvassa lännestä alkaen, rikollisvaikuttajan kuolemaa käsitellään murhakäräjillä

Lännestä saapuva lumisadealue liikkuu päivän aikana kohti maan itä- ja pohjoisosaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan yön aikana länsirannikolla on satanut lunta 1–2 senttimetriä, ja lisää on vielä tulossa. Enimmillään lunta voi tulla tänään viisi senttiä.

Pakkanen lauhtuu ja maan eteläosassa mittari voi näyttää lämpöasteita.

Ilmatieteen laitoksen mukaan liikennesää on tänään mahdollisesti vaarallinen miltei koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

Rikollisvaikuttaja Raimo Anderssonin kuolemaa käsitellään murhakäräjillä

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee tänään ja huomenna Vantaalla rikollisvaikuttaja Raimo Anderssonin väkivaltaista kuolemaa. Andersson kuoli vankilomilla Vantaalla viime vuoden huhtikuussa.

Syytteessä murhasta on Veli Matti Huohvanainen. Huohvanaisella on aiempi tuomio kolmoismurhasta vuodelta 1999.

Andersson puolestaan suoritti kuolemansa aikaan tuomiota ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin palkkamurhasta. Murha tehtiin vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa.

Leikkaus ei auta yleisimpään olkapääkipuun, sanoo asiantuntijaryhmä

Apu yleisimpään olkapääkipuun ei löydy leikkauksesta, arvioi kansainvälinen asiantuntijapaneeli suosituksessaan. Olkalisäkkeen alaiseksi kipuoireyhtymäksi kutsuttua vaivaa on hoidettu pitkään leikkauksella, mutta uuden analyysin mukaan leikkauksesta ei ole hyötyä kivusta kärsiville.

Helsingin yliopiston tiedotteen mukaan suositus on Suomen kannalta kiinnostava, koska avarrusleikkauksia tehdään Suomessa poikkeuksellisen paljon suhteessa väestöön.

Asiantuntijat arvioivat, että leikkaushoidolla on ainoastaan lumevaikutus ja vaiva paranee ajan myötä itsestään.

HS-gallup: Terveydenhoito suomalaisille tärkein vaaliteema

Terveydenhoito on Helsingin Sanomien kyselyn mukaan suomalaisille tärkein vaaliteema eduskuntavaaleissa. 55 prosenttia vastaajista kiinnittää siihen huomiota äänestyspäätöksessään.

Tutkimuksessa kysyttiin, millä asioilla on merkitystä eduskuntavaaleissa. Tarjolla oli kaksitoista aihepiiriä, joista vastaajat voivat valita enintään viisi tärkeintä.

Tärkeimpien teemojen joukkoon nousivat myös työ, ilmastoasiat, valtion talous sekä maahanmuutto.

Vastaavantyyppiset kyselyt ovat koko 2000-luvun kertoneet pääosin samaa tarinaa, sanoo valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo HS:lle. Ilmastoasioiden kiilaaminen teemojen kärkikolmikkoon on sen sijaan Paloheimon mukaan uutta.

Kyselyn teki HS:n toimeksiannosta Kantar TNS. Tutkimuksessa haastateltiin 1 019 vastaajaa netissä tammikuun lopulla. Virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Tuore selvitys: Amnestyssä laajaa kiusaamista, syrjintää ja julkista nöyryyttämistä

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn työilmapiiri on myrkyllinen ja järjestössä on laajaa kiusaamista, ilmenee tuoreesta raportista. Raportin mukaan järjestössä on lisäksi syrjintää, julkista nöyryytystä ja muuta vallan väärinkäyttöä. Asiasta uutisoi muun muassa Guardian.

Raportin teki KonTerra Group -konsulttiyhtiö psykologien johdolla sen jälkeen, kun järjestön kaksi työntekijää teki itsemurhan viime vuonna.

Raportin mukaan johdon harjoittama kiusaaminen ja julkinen nöyryyttäminen olivat rutiinia.

Kertomusten mukaan esimiehet saattoivat kokouksissa muun muassa haukkua työntekijöitä voimasanoilla tai kehottaa työntekijöitä irtisanoutumaan.

Pääministeri May hakee Brysselistä tänään selkänojaa

Britannian pääministeri Theresa May matkustaa tänään Brysseliin hakemaan vielä kerran apua erosopimuksen hyväksymiseen.

May tapaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin ja komission Jean-Claude Junckerin. Odotukset siitä, mitä hän voi vierailulla saavuttaa, ovat hyvin vähissä.

Tusk toivoi eilen, että May kertoisi realistisen suunnitelman, miten umpikujasta päästäisiin pois. Britannian parlamentti hylkäsi valmiin erosopimuksen muutama viikkoa sitten.

Trump uskoo, että Isisin kalifaatti on saatu 100-prosenttisesti haltuun jo ensi viikolla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo uskovansa, että äärijärjestö Isis menettää viikon kuluessa kaikki jäljellä olevat alueensa Syyriassa. Kansainvälisessä konferenssissa Washingtonissa puhunut Trump lupasi, että hän keskittyy myös vastedes taistelemaan ääriajattelijoita vastaan.

Presidentin mukaan Yhdysvaltojen armeija, maan koalition liittolaiset ja Syyrian demokraattiset voimat (SDF) ovat vapauttaneet lähes kaikki Isisin hallussa olevat alueet Syyriassa ja Irakissa.

Trumpin mukaan ensi viikolla pitäisi tulla virallinen ilmoitus, että kalifaatista on saatu haltuun sata prosenttia. (Lähde: AFP)

Minnesotan Mikko Koivu polvileikkaukseen - sivussa loppukauden

Minnesota Wildin suomalaiskapteeni Mikko Koivu joutuu loppukaudeksi sivuun polvivamman takia, kertoo Minnesota Wild NHL:n verkkosivuilla. Koivu loukkasi oikean polvensa tiistaina ottelussa Buffaloa vastaan.

Koivun polvi leikataan todennäköisesti perjantaina.

35-vuotias suomalaishyökkääjä on kerännyt tällä kaudella tehot 8+21.

Aleksi Patja ylsi yhdeksänneksi slopestylen MM-finaalissa Park Cityssä

Suomen Aleksi Patja ylsi yhdeksännelle sijalle miesten slopestylen MM-finaalissa Yhdysvaltojen Park Cityssä. Patja keräsi finaalissa pisteet 44.55.

Sankka lumisade on kiusannut MM-kilpailuja viime päivinä. Naisten slopestyle-kilpailu on peruttu kokonaan sään vuoksi.

Freestylehiihdon slopestylen maailmanmestariksi laski Iso-Britannian James Woods pistein 86.86. Hopeaa otti Norjan Birk Ruud (85.40) ja kolmanneksi ylsi Yhdysvaltojen Nicholas Goepper (85.18).

Sääolot vaikuttivat suorituksiin. Kilpailussa nähtiin paljon kaatumisia ja muutama hurjan näköinen ilmanlento, kertoo lajiyhdistys Ski Sport Finland tiedotteessa. Pahimmilta loukkaantumisilta kuitenkin vältyttiin.