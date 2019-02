Suomen katolisessa kirkossa tuoreimmat hyväksikäyttöpaljastukset eivät ole juuri puhuttaneet – "Hyvä, että totuus tulee esiin"

Paavi myönsi, että eräät katolisen kirkon papit ja piispat ovat kohdelleet nunnia kaltoin. Paavi käytti jopa ilmaisua "seksuaalisesti orjuuttaneet", mutta myöhemmin Vatikaani täsmensi paavin tarkoittaneen huonoa kohtelua ja seksuaalista hyväksikäyttöä.

STT kysyi Suomen katolisen kirkon viestintäjohtajalta Marko Tervaportilta, millä mielin hän on seurannut kirkon ympärillä käytävää hyväksikäyttökeskustelua. Piispa Teemu Sippo ei sairauslomansa vuoksi pystynyt vastaamaan.

Mikä on näkemyksenne mukaan syynä siihen, että katolisessa kirkossa on paljastunut lukuisia pappien tekemiä seksuaalirikoksia eri puolilla maailmaa?

– Kyllä kirkossa niin kuin missä tahansa yhteisössä kahden aikuisen välillä voi olla seksuaalista kiinnostusta aivan riippumatta siitä, onko se sopivaa tai oikein. Ajatellaanpa klassista esimerkkiä firmojen pikkujouluista.

– Miksi nyt? Varmaankin siksi, että näinä vuosina sanat ”katolinen kirkko” ja ”seksi” nousevat helposti pinnalle lapsiin kohdistuneiden hyväksikäyttötapausten tultua julki. Katolinen kirkko edustaa käytännössä kuudesosaa maailman asukkaista. Katoliseen kirkkoon on helppo tarrata kiinni, koska se on niin suuri ja sillä on sanoma, jota ei aina tahdota ymmärtää.

Mitä mieltä olette kirkon piirissä paljastuneista hyväksikäyttötapauksista?

– Niitä on aivan liikaa. Kirkko on onneksi oppinut, että avoin käsittely on hyväksi. Siitä ehkä saadaan tarpeeksi voimaa lähteä tarpeellisiin uudistuksiin.

Millä mielin seurasitte paavin lausuntoa Emiraateissa?

– Rauhallisesti. Minusta on hyvä, että totuus tulee esiin.

Miten arvioitte Vatikaanin ja nykyisen paavin roolia tämän vuosia jatkuneen ongelman selvittämisessä?

– Hänen täytyy varmistaa, että asiat tutkitaan huolella ja oikeudenmukaisesti. Hänen tulee tukea kaikin keinoin, että viranomaiset käsittelevät tapaukset ja että syylliset saavat asianmukaisen rangaistuksen.

Miten hyvin kirkko on mielestänne käsitellyt ja selvittänyt näitä tilanteita?

– Se varmasti vaihtelee tapauksittain ja alueittain.

Ovatko uhrit saaneet oikeutta?

– Sekin varmasti vaihtelee tapauksittain ja alueittain. On tehtävä kaikki voitava, että oikeus varmasti tapahtuu.

Miten tämänkaltaiset uutiset ovat vaikuttaneet kirkon julkisuuskuvaan?

– Tietysti huonosti. Ne tekevät tavallisen rivikatolilaisen sydämen levottomaksi, ja siksi me tavalliset katolilaiset edellytämme, että mikään hyväksikäyttö ei saa jatkua, vaan on toimittava päättäväisesti.

Millä tavalla tätä aihepiiriä on käsitelty katolisen kirkon piirissä Suomessa?

– Ei mitenkään erityisesti.

Millaista keskustelua väärinkäytökset ovat herättäneet katolisessa suomalaisyhteisössä?

– Väärinkäytökset on monimerkityksinen sana. Näihin nunnapaljastuksiin liittyy nimittäin monta eri ”väärinkäytöksen” muotoa: Ihan tavallinen rakkaustarina, jossa pappi ja sisar ihastuvat toisiinsa ja monesti sitten jättävät kutsumuksensa ja menevät yhteen. Joskus he jopa saavat virallisen vapautuksen vihkimyksestään ja siten mahdollisuuden mennä kirkossa naimisiin. Tämä ei ole väärinkäytöstä ensinkään, vaan kahden aikuisen ihmisen välinen asia, jolla toki on kirkollisia seurauksia.

– Joskus tällainen ihastuminen johtaa ”hairahdukseen”, mutta sen jälkeen palataan takaisin omaan kutsumustyöhön. Tämähän on inhimillistä.

– Sen sijaan kyvyttömyys hallita seksuaalisuuttaan voi johtaa valta-asemassa olevan käyttämään asemaansa hyväksi ja saamaan alistetulta palveluksia. Tämä on yksiselitteisesti tuomittavaa kaikkialla.

Mutta onko tästä keskusteltu erityisesti yhteisössänne?

– Jos katolisesta kirkosta puhutaan julkisuudessa, jokainen katolilainen kiinnittää siihen huomiota, ja me keskustelemme ajankohtaisista kirkkoa koskevista asioista. Ikävä vain, että julkisuus on monesti virheellistä.

Onko Suomessa esiintynyt minkäänlaista epäasiallista kohtelua?

– Tiedossani ei ole tällaista.

Miten toimitaan tilanteissa, joissa kirkon työntekijää epäillään esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai muusta kaltoinkohtelusta?

– Asiaa aletaan tutkia. Mikäli kysymys on maallisesta rikosasiasta, ilmoitetaan viranomaisille, mikäli siitä ulkopuolinen voi ilmoittaa. Jos uhri olisi alaikäinen, ovat ohjeet selvät: viipymättä ilmoitus poliisille ja piispalle. Työntekijä siirretään tällöin pois tehtävistä lasten ja nuorten parissa.

Entä miten uhrin tulisi toimia?

– Olla suostumatta mihinkään. Ilmoittaa siitä omalle esimiehelleen ja myös tekijän esimiehelle. Jos kyse on maallisesta rikosasiasta, tehdä rikosilmoitus.

Onko teillä jonkinlainen eettinen ohjeistus tai varhaisen puuttumisen malli tällaisten tilanteiden varalta?

– Ei aikuisten osalta, alaikäisten osalta kyllä.

Miten itse suhtautuisitte, jos oma lapsenne joutuisi seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi?

– Perheenisänä kyllä tietäisin, mitä vaatisin sellaiselle, joka lapsiini koskee. Mieleeni tulee monta synkkää rangaistusta.

Siis mitä?

– En halua yksilöidä.

Mitä katolisen kirkon pitää tehdä, jotta seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalirikokset loppuisivat?

– Perustyötä huolella. Se tarkoittaa sitä, että kasvatetaan ihmisiä yhä paremmin seuraamaan kirkon opetusta, jonka mukaan kaikki hyväksikäyttö ja alistaminen on ehdottomasti kielletty. Pidettäisiin huoli siitä, että kirkon yhteisöissä vallitsisi avoin ja tervehenkinen ilmapiiri, jossa ei olisi vallankäyttöä vallan vuoksi ja niin edelleen. Kirkko kuitenkin koostuu ihmisistä, jotka eivät ole vapaita inhimillisistä heikkouksista.