Yön uutiskooste: Yksi kuoli tasoristeysonnettomuudessa Juankoskella, helsinkiläiskoulun ex-rehtori tuomiolla

Päivystävän palomestarin mukaan henkilöauto ajautui tavarajunan keulaan ja raahautui sen mukana parisataa metriä.

Onnettomuus sattui hieman ennen puoltayötä tasoristeyksessä noin kaksi kilometriä Juankosken keskustasta Siilinjärvelle päin. Poliisista kerrotaan, että auto jäi junan alle vartioimattomassa tasoristeyksessä. Autoa kuljettanut mies kuoli onnettomuuspaikalle heti.

Tavarajunassa oli tyhjiä ammoniakkivaunuja, ja se oli matkalla Joensuun suuntaan. Juna pysyi turmassa raiteilla, ja VR:n raivausryhmä tuli paikan päälle raivaamaan onnettomuuspaikkaa.

Sarjahyväksikäyttäjä tänään tuomiolla Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun jutussa, jossa viisikymppistä miestä syytetään lähes 30 lapsen hyväksikäytöstä. Hänet on tuomittu kymmenien poikien hyväksikäytöstä ainakin kolme kertaa aiemminkin.

Ensimmäinen tuomio on jo vuodelta 1996. Kahdella viimeisellä kerralla hän näyttää jatkaneen lasten hyväksikäyttöä pian vankilasta vapauduttuaan. Hän on vaihtanut nimeään ainakin kahdesti.

Hänet on tuomittu viimeksi vuonna 2012 viiden ja puolen vuoden vankeuteen. Mies ehti olla vapaalla vankilasta noin vuoden puolitoista ennen uusimpia rikosepäilyjä.

Nyt hänen epäillään välittäneen lapsille pääasiassa nuuskaa ja pyytäneen lapsilta maksuksi muun muassa seksuaalisia tekoja.

Helsinkiläiskoulun ex-rehtori tänään tuomiolla - jättikö ilmoittamatta alaisensa oppilaille lähettämistä seksiviesteistä?

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään ratkaisun siitä, rikkoiko helsinkiläiskoulun entinen rehtori virkavelvollisuuttaan hyväksikäytöstä tuomitun opettajan tapauksessa. Syyttäjän mukaan rehtori jätti ilmoittamatta poliisille epäilyn, jonka mukaan koulun oppilas oli joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.

Rehtorina toimineen naisen tietoon oli syytekirjelmän mukaan saatettu, että yläkoulun miespuolinen opettaja oli viestitellyt seksuaalissävytteisesti alle 16-vuotiaalle pojalle. Syyttäjä katsoo, että jättämällä opettajasta rikosilmoituksen tekemättä rehtori rikkoi tahallaan virkavelvollisuutta vuosina 2014–2017.

Miesopettaja tuomittiin joulukuussa käräjillä puolentoista vuoden ehdolliseen vankeuteen kaikkiaan yhdeksän lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Rehtorina toiminut nainen kiistää syytteen.

Selvitys suomalaisten SS-miesten osallisuudesta juutalaisten ja siviilien surmaamiseen 1941-1943 julkistetaan

Tänään julistetaan selvitys siitä, osallistuivatko suomalaiset SS-miehet juutalaisten, siviilien ja sotavankien surmaamiseen vuosina 1941–1943. Selvityksen on tilannut valtioneuvoston kanslia, ja riippumattoman arkistoselvityksen on tehnyt Kansallisarkisto.

Selvityksessä on yhteenveto kaikista SS-Wiking-divisioonassa palvelleesta 1 408 vapaaehtoisesta suomalaisesta. Lisäksi on selvitetty heidän sijoittumisensa eri yksiköihin ja heidän yksityiskohtainen niin sanottu sotapolkunsa.

Eduskunta äänestää opposition välikysymyksestä vanhustenhoidosta

Eduskunta äänestää tänään hallituksen luottamuksesta, kun kansanedustajat ottavat kantaa opposition välikysymykseen vanhustenhoidon tilasta Suomessa.

Eduskunta kävi keskiviikkona yli kahdeksantuntiseksi venyneen kiihkeätunnelmaisen välikysymyskeskustelun vanhustenhoidosta. Keskustelussa nousi vahvasti esille muun muassa kokoomuksen epäselvä kanta hoitajamitoitukseen.

Oppositio on vaatinut riittävän hoitajamitoituksen kirjaamista vanhuspalvelulakiin ja hoitajamitoituksen toteutumisen varmistamista sanktioilla.

NYT:in lähteet: Saudi-Arabian kruununprinssi suunnitteli "käyttävänsä luotia" toimittaja Khashoggiin vuosi ennen tämän surmaa

Saudi-Arabian kruununprinssi puhui avustajalleen kriittisen sauditoimittajan Jamal Khashoggin surmaamisesta vuosi ennen toimittajan murhaa, kertoo New York Times viranomaislähteisiin vedoten.

Lehden mukaan kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi korkea-arvoiselle avustajalleen käyttävänsä Khashoggiin luotia, jos tämä ei palaa Saudi-Arabiaan ja lopeta maan hallinnon arvostelua.

Saudi-Arabiasta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin Saudi-Arabian lähetystössä Istanbulissa lokakuussa. Saudiviranomaisten mukaan murhan toteutti saudiagenttien ryhmä, joka ei toiminut kruununprinssin käskystä.

Englannin kanaalista lentokoneen hylystä löytynyt ruumis on argentiinalaisjalkapalloilija Emiliano Sala

Englannin kanaalista lentokoneen hylystä löytynyt ruumis on tunnistettu argentiinalaisjalkapalloilija Emiliano Salaksi, kertoo Britannian poliisi.

Eilen kerrottiin, että Salaa ja koneen lentäjää kuljettaneen lentokoneen hylystä löytyi ruumis. Tuolloin ei kuitenkaan vielä kerrottu, kenen ruumis on.

Lentokoneen hylky löydettiin Englannin kanaalin pohjalta sunnuntai-iltana.

Argentiinalaisjalkapalloilija Sala, 28, oli matkalla ranskalaisseura Nantesista uuteen seuraansa Cardiffiin, kun pienlentokone katosi tutkasta hieman kanaalisaari Guernseyn pohjoispuolella 21. tammikuuta. Koneessa ei ollut muita Salan ja koneen lentäjän lisäksi.

Mäkäräinen 48:s Kanadan normaalikilpailussa

Kaisa Mäkäräinen on sijoittunut 48:nneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin normaalikilpailussa Kanadan Canmoressa.

Kisan voitti Norjan Tiril Eckhoff ennen Tshekin Marketa Davidovaa ja Italian Lisa Vittozzia.

Mäkäräinen ampui 12,5 kilometrin kilpailussa yhteensä kuusi ohilaukausta, joista viisi tuli makuuupaikoilta.

Teräväinen ratkaisi jatkoajalla ja keräsi kokonaistehot 2+1

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanes on voittanut Buffalo Sabresin vieraissa 6–5. Ottelun ratkaisumaalin teki jatkoajalla Carolinan Teuvo Teräväinen.

Teräväinen vastasi myös joukkueensa toisesta osumasta, joka syntyi aivan toisen erän alkuminuuteilla. Lisäksi hän sai syöttöpisteen Carolinan viidennestä maalista kolmannessa erässä.

Muista Carolinan suomalaisista Sebastian Aho nappasi kaksi syöttöpistettä. Buffalon puolustaja Rasmus Ristolainen kirjautti niin ikään kaksi syöttöpistettä.

Daruden ensimmäinen UMK-kilpailukappale julki - henkilökohtainen biisi on poissa olevan vanhemman synninpäästö

Suomen euroviisuedustaja Daruden ensimmäinen UMK-kilpailukappale on julkistettu. Kappaleen nimi on Release Me. Darude esittää kappaleen yhdessä Sebastian Rejmanin kanssa. Kappale on julkaistu Yle Areenassa ja suoratoistopalveluissa.

Ylen tiedotteen mukaan Release Me on UMK-kappaleista Darudelle sanoituksiltaan henkilökohtaisin. Daruden mukaan Release Me on kotoa poissa olevan vanhemman synninpäästöpyyntö, jossa käsitellään riittämättömyyden tunnetta.