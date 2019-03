Venäläismies tuomittiin vuosien vankeuteen ennätyssuuresta ekstaasilastista – sanoi tulleensa Suomeen katsomaan joulupukkia

Ennätyssuuren ekstaasilastin Suomeen salakuljettanut venäläismies sai torstaina pitkän vankeusrangaistuksen Helsingin käräjäoikeudelta. Oikeuden mukaan miehen ajamasta autosta löytyi yli 130 000 ekstaasitablettia, joiden katukauppa-arvo olisi ollut 2,6 miljoonaa euroa.

Mies kiisti syytteet ja sanoi, ettei tiennyt autoon kätketyistä huumeista. Hänen mukaansa tapahtumaketju käynnistyi, kun hän sai vaimoltaan luvan lähteä kolmeksi viikoksi lomalle Amsterdamiin ystävänsä luo.

Mies kertoi, että Amsterdamissa he kävivät yhdessä baarissa ja naisissa. Sitten aivan spontaanisti joku suomalainen henkilö kutsui heidät Suomeen loma-asunnolle, jossa olisi mahdollisuus saunoa, käydä naisissa ja jääkalastaa, mies kertoi oikeudenkäynnissä. Miehen mukaan puhetta oli ollut myös joulupukin tapaamisesta.

Mies kertoi, että maksaakseen matkakuluja hän tarjoutui ajamaan kolmannen miehen auton Helsinkiin, mistä auto oli vielä määrä kuljettaa Moskovaan myytäväksi. Matkaan hän lähti yksin, koska hänen tuttavansa "olivat juopotelleet" ja heillä oli vielä asioita hoidettavana. Tuttavien piti miehen mukaan tavata hänet myöhemmin Helsingissä ja jatkaa matkaa suomalaishenkilön loma-asunnolle.

Oikeus: Joulupukki asuu Napapiirillä

Käräjäoikeus ei pitänyt miehen kertomusta uskottavana. Oikeuden mukaan ei ollut mahdollista, että mies olisi tietämättään ja vastoin omaa tahtoaan tullut vedetyksi mukaan tapahtumiin, jotka liittyivät miljoonien arvoiseen huume-erään.

Käräjäoikeuden mukaan miehen kertomus auton ajamisesta myytäväksi Moskovaan oli erittäin ristiriitainen, epäjohdonmukainen eikä lainkaan uskottava. Oikeus ei uskonut myöskään miehen kertomusta tuntemattomaksi jääneen suomalaishenkilön lomailuehdotuksesta.

– Käräjäoikeus on kiinnittänyt huomiota vastaajan kertomukseen yllättäen tarjoutuneesta lomailumahdollisuudesta todennäköisesti Helsingin lähellä sijaitsevalla loma-asunnolla, jossa on ollut tarkoitus muun muassa saunoa ja pilkkiä sekä mahdollisesti käydä tapaamassa joulupukkia. Viimeksi mainittu turistinähtävyys on kuitenkin Napapiirillä lähellä Rovaniemeä, oikeus huomautti.

Oikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että mies oli jäänyt auton kanssa Helsinkiin useiksi päiviksi – oikeuden mukaan selvästi odottamaan lisäohjeita huumeiden liikutteluun tai levittämiseen. Tämä kieli siitä, ettei mies ollut tavanomainen kuriiri, joka palkkion saatuaan yleensä poistuu viipymättä, oikeus katsoi.

Lisäksi miehen dna:ta löytyi ekstaasipakkauksen sisäpinnalta, mikä oikeuden mukaan osoitti riittävällä luotettavuudella, että hän oli osallistunut huumeiden käsittelemiseen ja pakkaamiseen ja oli ollut tietoinen huumeiden laadusta ja määrästä.

Oikeus katsoi, että miehen versio tapahtumista oli kaiken kaikkiaan niin epätodennäköinen ja epäuskottava, että se voitiin riittävällä varmuudella poissulkea. Konstantin Kalashnikov, 34, tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta kahdeksan vuoden vankeuteen.