Pääesikunta epäilee, että varusmiehiä kylmetettiin tahallaan Ilmavoimien päättöharjoituksessa – epäiltyjä parikymmentä

Pääesikunta epäilee, että varusmiehiä on kylmetetty tahallaan Ilmavoimien päättöharjoituksessa Jämsän Hallissa marraskuussa viime vuonna.

Epäilyjen mukaan varusmiehiltä oli riisuttu vaatteita ja kenkiä ja heitä oli pidetty pitkään lumihangessa. Joitakin varusmiehiä oli myös pidetty lyhyitä aikoja avannossa.

Pääesikunnan mukaan osa varusmiehistä sai kylmälle altistumisesta lieviä vammoja, jotka vaativat lääkärissä käyntiä. Epäiltyjä uhreja on kahdeksan, ja he ovat Porin prikaatin varusmiehiä. Heidän palveluksensa on jo päättynyt.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Epäiltyjä on 21, joista kolme on ammattisotilaita ja 18 varusmiehiä. Epäiltyjä on sekä Ilmasotakoulusta että Porin prikaatista. Heitä epäillään toiseen sotilaaseen kohdistuneesta pahoinpitelystä ja palvelusrikoksesta.

Tapauksen tutkinta on valmistunut. Asia siirtyy tutkintaa pyytäneille kurinpitoesimiehille, jotka päättävät sen lähettämisestä syyttäjälle syyteharkintaa varten.

-----

Korjattu aiempaa uutista klo 12.05: Asia ei ole vielä virallisesti syyteharkinnassa, kuten aiemmin kerroimme.