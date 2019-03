Kolumni: Kyllä kansa tietää, ja myös äänestää satavarmasti

Kun itse kysyy ja vastaa, tulee vain oikeita vastauksia. Silloin kyselyn tulosten virhemarginaali on nolla. Mitä enemmän on vastaajia, sen suuremmaksi kasvaa väärien vastausten todennäköisyys.

Jos kysyy monta asiaa, kannattaa tärkein kysyä ensin. Näin ehkäistään vastaajan gallup-ähkyä ja vältetään salakavalaa gallup-väsymystä. Ne ovat vaarallisia kansantauteja vaalien alla. Vaalikuumeen lisäksi tämän kevään tauteja ovat myös vaalikoneiden liika-annostus ja allergiset reaktiot vaalitenteille.

Tärkein kysymys: Aiotko äänestää? Kyllä. Tästä saadaan kyselyn tärkein tulos. Sata prosenttia vastanneista äänestää eduskuntavaaleissa.

Tulee uusi ennätys äänestysprosentissa – jopa pikkuisen parempi kuin Pohjois-Koreassa.

Kenestä pääministeri ja millainen hallitus? Kysymyksen muotoilu on oleellista, jos halutaan oikeita vastauksia. Vastaajalle luetellaan nimiä ja kysytään, olisiko hän sopivin pääministeriksi. Esimerkiksi Jope Ruonansuu?

”Kyllä, ehdottomasti hän, oikea täsmävalinta.”

Ruonansuu pystyy tarvittaessa esittämään uskottavasti sekä pääministeriä että ulkoministeriäkin, ja heidän omilla äänillään.

Näin kyselyn tulosten mukaan sata prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että pääministeriksi on valittava yllätysnimi perinteisen päivänpolitiikan ulkopuolelta, uusi Juha Sipilä.

Rahaministeriksi ei Ruonansuu gallupin mukaan kelpaa. Siihen koiranvirkaan tarvitaan tolkun tiukkapipo.

Gallupin mukaan seuraava hallituspohja on vielä arvoitus. Tulee mitä tulee, ja on mitä on. Sen kanssa on sitten vain elettävä seuraaviin vaaleihin.

Kansa tietää oikeat vastaukset myös vaalien visaisiin asiakysymyksiin. Vaaliteemoja riittää, vaikka Suomi on maailman onnellisin maa, jossa on maailman huonoin sisäilma mutta paras ilma ulkona.

Ennen vaaleja kun kysyy varmalta äänestäjältä, pitääkö sote-veteraaneille myöntää verovapaus ja korottaa heidän eläkkeitään heti satasella kuussa, on vastaus varma. Täysin samaa mieltä. Sata prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa kumpaakin aikomusta.

Gallupin tulos ei yllätä, sillä ennen vaaleja mikään ei maksa mitään. Kaikille lisää, eikä keneltäkään pois. Ja jos rahasta puhutaankin, niin silloin pienin perusyksikkö on 100 miljoonaa euroa.

Tällä samalla logiikalla gallup antaa myös seuraavia vastauksia: Verotusta täytyy keventää. Koulutusleikkaukset on lopettava. Taiteelle ja urheilulle on saatava lisää rahaa, tutkimukselle myös.

Hävittäjiä ja sotalaivoja on hankittava niin paljon, että niitä riittää omiksi tarpeiksi. Maahanmuuttoa on sekä lisättävä että vähennettävä, jotta tasapaino pysyy. Kaupungistumista ja maaseudun asuttuna pitämistä täytyy tukea.

Syntyvyyttä on lisättävä, lapsilisiä korotettava ja nuorisolle paremmat taskurahat. Työttömille on saatava viikkovapaat ja palkallinen kesäloma.