IS: Isisin alueella eläneellä "Sannalla" tiiviit kytkökset Suomen salafistinaisiin

Syyriaan aiemmin äärijärjestö Isisin hallussa olleille alueille muuttaneella, itseään Sannaksi kutsuvalla suomalaisnaisella on tiiviit kytkökset Suomen salafistinaisiin, kertoo Ilta-Sanomat

Lehden mukaan Sannan jo kuollut marokkolainen ex-mies solmi Suomessa liiton myös toisen islamiin kääntyneen, samanikäisen kantasuomalaisen naisen kanssa. Nainen on yksi Helsingin salafistien keskushahmoista. Hänkin asui lastensa kanssa jonkin aikaa Syyriassa, josta hän oli yhteydessä suomalaisiin salafistinaisiin salatun yhteyden kautta.

– Hän kehui sitä muun muassa ”neitsyiden paratiisiksi”, jossa komeat uskonsoturit käyskentelivät kaduilla ja lampaanlihaa riitti, Iltasanomat kirjoittaa.

Tällä hetkellä Sannan ex-miehen toinen puoliso asuu Suomessa. Ilta-Sanomien mukaan hän on Vuosaaren salafistiverkoston johtava nainen.

Marokkolaismiehen toisen vaimon tuntevan lähteen mukaan Sannan ja marokkolaismiehen vuonna 2013 vireille panema avioero oli silkka muodollisuus, jonka tarkoitus oli mahdollistaa toisen vaimon ottaminen, Ilta-Sanomat kirjoittaa. Islamin mukaan vaimot eivät saa olla eriarvoisessa asemassa. Avioeron ja kakkosvaimon perheeseen liittymisen jälkeen koko perhe muutti Syyriaan.

Suojelupoliisi kertoi STT:lle viime viikolla, että Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti äärijärjestö Isisissä merkittäviin asemiin.

– Suomessa asuu heihin sidoksissa olevia ihmisiä, jotka kannattavat tai tukevat terroristista toimintaa, suojelupoliisin ylitarkastaja Martin Westerlund kertoi sähköpostissaan STT:lle.

Salafismi on sunnalaisuuden vanhoillinen alasuuntaus. Sen yksi haara on väkivaltaista terrorismia suosiva jihadismi.

"Tämä ei oikeasti ole kivaa"

Sannan on lähiaikoina tavannut Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin pakolaisleirillä myös National Geographicin toimittaja Lynsey Addario. Keskiviikkona julkaistussa artikkelissa 47-vuotias suomalaisnainen toistaa toiveensa palata Suomeen lastensa kanssa. Sannalla on neljä lasta, joista vanhin, 13-vuotias tytär, on hänen kertomansa mukaan naimisissa.

– Kadun nyt syitä, miksi tulin tänne, sillä tämä ei oikeasti ole kivaa, sanoo Sanna artikkelissa.

Suomesta Syyriaan äärijärjestö Isisin hallitsemille alueille lähtenyt suomalaisnainen nousi aiemmin maaliskuussa otsikoihin ympäri maailman, kun kansainvälinen media haastatteli häntä Isis-perheiden leirillä Syyriassa.

Sannaksi – tai CNN:n haastattelussa Sanaksi – kutsuttu nainen kertoi tulleensa Syyriaan miehensä, marokkolaisen putkimiehen, kanssa runsas neljä vuotta sitten Turkin kautta.

– Elämä oli ensin hyvää, mutta sitten sota tuhosi sen elämän, ei Isis, Sanna vakuutti CNN:n kirjeenvaihtajalle Ben Wedemanille.