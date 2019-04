Yön uutiskooste: Uusi äitiyslaki tulee voimaan tänään, satoja loukkaantui Nepalin myrskyissä

Sipilä väläyttää avustuksia pienemmille paikkakunnille muuttaville

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on valmis tukemaan pienemmille paikkakunnille muuttajia erillisillä avustuksilla. Tätä hän perustelee STT:n haastattelussa työvoimapulalla, sillä työvoimaa tarvitaan eri puolille maata.

Keinoina Sipilä väläyttää opintolainan takaisinmaksun helpotusta tai muuttokulujen korvaamista. Nykyisellään opintolainahyvitystä voi saada tietyin ehdoin, jos valmistuu määräajassa. Työttömyysetuuteen oikeutetuille on tarjolla liikkuvuusavustusta, jota voi käyttää myös muuttoon.

Koko Suomen pitäminen asuttuna on tärkeä periaate keskustalle. Käytännössä kehitys on ollut päinvastaista: muuttoliike kohti suurimpia kaupunkeja on kiihtynyt Sipilän kaudella.

K-ryhmä: Ruuan verkkokauppa kasvaa nyt kiihtyvää vauhtia

Kesko kertoo, että sen ruokakauppa verkossa on kasvanut viime kuukausina kiihtyvään tahtiin.

K-ryhmän päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mukaan viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa yhtiön ruokakauppa verkossa on kasvanut yli kaksinkertaiseksi viime vuoteen verrattuna.

Suomessa verkkokaupan osuus ruuan myynnistä on yhä prosentin murto-osa kokonaismyynnistä. Viime vuonna ruokaa myytiin yhteensä 18 miljardilla eurolla. Tästä vain 60 miljoonaa euroa tuli verkkokaupasta.

Kysely: Lähes puolet pk-yrityksistä jakaisi perhevapaat tasaisemmin miesten ja naisten välillä

Lähes puolet Suomen pk-yrityksistä katsoo, että perhevapaiden pitäisi jakautua Suomessa nykyistä tasaisemmin äitien ja isien välillä. Asia käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n teettämästä tutkimuksesta, johon haastateltiin hieman alle 500 pk-yrityksen johtajaa.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 38 prosentissa on kannustettu myös miehiä pitämään perhevapaita. Valtaosassa yrityksistä työn ja perheen yhteensovittamista on edesautettu joustavilla työajoilla.

Taloustutkimus haastatteli satunnaisesti valittuja EK:n jäsenyritysten johtajia tammi-helmikuussa. Virhemarginaali on noin neljä prosenttiyksikköä suuntaansa.

Käyttöhuoneista toivotaan apua huumekuolemiin ja -vammoihin

Huumeiden käyttöhuoneista toivotaan apua huumekuolemien, -vammojen ja ympäristöhaittojen ehkäisyyn myös Suomessa. Irti Huumeista ry:n mukaan huoneista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Tanskassa, jossa ne ovat vähentäneet kuolemia ja parantaneet ympäristön viihtyisyyttä.

Helsingin kaupunginhallitus pohtii tänään, esittääkö se valtioneuvostolle käyttöhuoneiden kokeilumahdollisuuden saamista lakiin. Viime viikolla esitys jäi kaupunginhallituksessa pöydälle.

Työttömiltä kelpuutetun aktiivisuuden kirjo laajenee tänään

Työttömät voivat tästä päivästä alkaen kerryttää aktiivimallissa määriteltyä aktiivisuutta myös muiden kuin työvoimaviranomaisten palveluilla. Toiminnan järjestäjiksi kelpaavat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset.

Työttömän on todistettava osallistumisensa työllistymistä edistävään toimintaan toimittamalla Kelalle järjestäjän antama todistus.

Muutos tulee voimaan vaiheittain eri ihmisillä, sillä muutos koskee vain aikaisintaan tänään alkavia 65 päivän seurantajaksoja.

Uusi äitiyslaki tulee voimaan tänään - äitiyden voi tunnustaa kuten isyyden

Uusi äitiyslaki tulee voimaan tänään. Laki helpottaa hedelmöityshoidoilla lapsen saavien naisparien asemaa siten, että myös se vanhempi, joka ei synnytä, voi olla lapsen virallinen äiti jo ennen lapsen syntymää.

Laki koskee vain naispareja, jotka ovat saaneet hedelmöityshoitoja tuntemattomien luovuttajien siittiöillä.

Lapsen tunnustaminen tapahtuu samalla tavalla kuin isyyden tunnustaminen, eli perheen sisäinen adoptio ei enää lakimuutoksen jälkeen ole tarpeen.

Laki säädettiin kansalaisaloitteen pohjalta.

Molemmat ehdokkaat julistautuivat voittajiksi Istanbulin huipputasaisessa pormestarinvaalissa

Sekä Turkin valtapuolueen AKP:n että oppositiopuolue CHP:n ehdokkaat ovat julistautuneet Istanbulin pormestarinvaalien voittajiksi. Vaalien tulospalvelun mukaan AKP:n Binali Yildirim ja CHP:n Ekrem Imamoglu ovat lähes tasoissa.

Yildirim julistautui voittajaksi ensin. Imamoglu sanoi silloin voitonjulistuksen olevan vain yritys ohjailla yleistä mielipidettä ja kehotti odottamaan ääntenlaskennan loppuun saakka. Myöhemmin myös hän julistautui Istanbulin vaalin voittajaksi.

Turkin paikallisvaaleja on pidetty presidentti Recep Tayyip Erdogania koskevana kansanäänestyksenä. Erdoganin AKP-puolueen pormestariehdokas näyttää kärsivän tappion pääkaupunki Ankarassa. (Lähde: AFP)

Nepalin myrskyissä kuollut ainakin 25 ja loukkaantunut satoja

Ainakin 25 ihmistä on kuollut ja satoja loukkaantunut myrskyissä Nepalissa. Viranomaisten mukaan myrsky tuhosi myöhään sunnuntaina taloja ja kaatoi puita sekä sähkötolppia maan eteläosassa.

Pelastus- ja etsintätyöt Baran piirikunnassa ja lähialueilla ovat käynnissä.

Nepalin pääministerin KP Sharma Olin mukaan 25 vahvistetun kuolonuhrin lisäksi noin 400 on loukkaantunut. (Lähde: AFP)

Sähkökatkojen piinaamassa Venezuelassa lyhennetään työpäivää ja pidetään koulut kiinni

Laajojen sähkökatkojen piinaamassa Venezuelassa lyhennetään työpäivän kestoa, jotta sähköä riittäisi paremmin. Venezuelan hallitus ilmoitti myös, että koulut pidetään maassa suljettuina.

Maan viestintäministeri kertoi, että työpäivät päättyvät jatkossa kahdelta iltapäivällä.

Sähkökatkoihin on Venezuelassa totuttu, mutta maaliskuussa katkot ovat olleet aivan uudessa mittaluokassa. Katkosten arvioidaan johtuvan sähköverkon laiminlyönnistä ja huonosta hallinnosta. Poliittisestakin kriisistä kärsivä Venezuela on syöksynyt viime aikoina entistä syvemmälle taloudelliseen ja humanitaariseen ahdinkoon. (Lähde: AFP)

Tänään juksutellaan ja jymäytellään oikein olan takaa

Tänään vietetään aprillipäivää, jolloin perinteisesti kanssaihmisiä narrataan leikkimielisesti. Saattavatpa hupiveikot puijauksen paljastaakseen toistaa lorun, jossa kehotetaan syömään silliä ja juomaan kuravettä päälle.

Päivä vaatii myös tarkkaavaista medialukutaitoa, sillä myös tiedotusvälineet yrittävät jymäyttää hyväuskoisia lukijoita erilaisilla aprillipiloilla.

Aprilliperinne tunnetaan eri puolilla maailmaa, ja aprillihuijausten juuret juontavat ainakin keskiajalle asti.