Yön uutiskooste: Britannian parlamentti hylkäsi jälleen kaikki brexit-vaihtoehdot, ulkoilija ryöstettiin väkivaltaisesti Kemissä

Parlamentti äänesti neljästä eri vaihtoehdosta, muun muassa tulliliittoon jäämisestä EU:n kanssa. Kyseinen ehdotus ylsi jälleen lähimmäksi hyväksyntää. Se tyrmättiin täpärästi äänin 276–273.

Viime viikolla parlamentti äänesti yhteensä kahdeksasta brexit-vaihtoehdosta, joista jokainen tyrmättiin.

Ellei ratkaisua löydy, Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta 12. huhtikuuta.

Britannian hallitus on aamulla koolla pohtimassa jatkoaskelia.

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen: Boeingin turmakonemallin korjaukset eivät riitä

Yhdysvaltojen ilmailuviranomainen vaatii lentokonevalmistaja Boeingilta lisätoimia ennen kuin sen turmakonemallin lentokielto voidaan kumota. Boeing kertoi aiemmin päivittäneensä 737 Max -konetyyppinsä ohjelmistoja kahden tuhoisan onnettomuuden jälkeen.

Yhdysvaltojen ilmailuhallinto FAA kertoo, ettei se voi hyväksyä muutoksia ennen kuin on varmistettu, että Boeing on vastannut kaikkiin tarvittaviin kysymyksiin. Boeingin konemallin turvajärjestelmiä on epäilty vialliseksi, sillä konetyyppi on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa pian nousun jälkeen. Turmissa kuoli yhteensä lähes 350 ihmistä.

Ilmailuviranomaiset määräsivät 737 Max -koneet viime kuussa laajaan lentokieltoon. (Lähde: AFP)

Valkoinen talo myönsi runsaasti turvaluokituksia virkamiesten vastalauseista piittaamatta

Yhdysvalloissa Valkoinen talo on myöntänyt runsaasti turvaluokituksia henkilöille, joiden hakemukset on alun perin hylätty. Asiasta kertoo Washington Postin mukaan Valkoisen talon pitkäaikainen turvallisuusneuvonantaja, joka kävi maanantaina edustajainhuoneen kuultavana.

Tricia Newbold kertoi, että hän ja hänen kollegansa olivat hylänneet useita turvaluokitushakemuksia erilaisten turvallisuushuolien takia. Valkoinen talo oli kuitenkin myöhemmin myöntänyt näille henkilöille turvaluokitukset. Kun Newbold haastoi esimiehensä asiassa, hän joutui alennetuksi.

Edustajainhuoneen valvontakomitea tutkii parhaillaan Valkoisen talon turvaluokituksia. Luokituksen saanut henkilö voi päästä käsiksi esimerkiksi salaisiin asiakirjoihin.

USA peruu hävittäjätoimitukset Turkille venäläisaseiden ostamisen takia

Yhdysvallat kieltäytyy toimittamasta F-35-hävittäjiä Turkille, koska maa aikoo ostaa Venäjältä S-400-ohjusjärjestelmän. Puolustusministeriö Pentagonin mukaan hävittäjäyhteistyö Turkin kanssa lopetetaan, ja sitä jatketaan vain jos Turkki peruu kaupat Venäjän kanssa.

Turkin on ollut tarkoitus ostaa Yhdysvalloilta 100 F-35A-hävittäjää, ja niihin tarvittavia osia on ollut tarkoitus valmistaa Turkissa. Nyt lentokoneiden osille etsitään Pentagonin mukaan korvaavia valmistajia.

Yhdysvallat pelkää, että Venäjä voi saada Turkin kautta tietoja F-35-hävittäjistä.

Turkki on Naton jäsen, ja Nato-maat eivät yleensä osta venäläisiä asejärjestelmiä. (Lähde: AFP)

Lähentelysyytökset varjostavat presidenttiehdokkuutta harkitsevaa Joe Bidenia

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokkuutta harkitseva Joe Biden on joutunut suurennuslasin alle lähentelysyytösten takia. Maanantaina jo toinen nainen syytti entistä varapresidenttiä sopimattomasta käytöksestä.

Viime viikolla nevadalainen demokraattipoliitikko kertoi Bidenin koskettaneen häntä sopimattomasti kampanjatilaisuudessa vuonna 2014. Maanantaina entinen poliittinen avustaja kertoi paikallislehdelle kokeneensa vastaavaa varainkeruutilaisuudessa vuonna 2009.

Washington Postin mukaan Biden, 76, on tunnettu tuttavallisesta tyylistään. Käytöksen sopivuus on kyseenalaistettu hänen pohtiessaan presidenttikisaan lähtemistä.

Biden on kertonut "kätelleensä, halanneensa ja osoittaneensa kiintymystä" lukemattomia kertoja urallaan, muttei ole koskaan kokenut käyttäytyneensä sopimattomasti.

Naton Stoltenberg tapaa Trumpin Valkoisessa talossa

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg tapaa tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa Talossa. Washingtonissa juhlistetaan tällä viikolla Naton perustamisen 70-vuotispäivää.

Huomenna Stoltenberg pitää puheen Yhdysvaltain kongressissa edustajainhuoneen ja senaatin yhteisistunnossa. Naton kaikkien jäsenmaiden ulkoministerit ovat myös koolla Washingtonissa.

Trump on arvostellut kärjekkäästi Naton muita jäsenmaita siitä, etteivät ne maksa tarpeeksi puolustuksestaan vaan haluavat tukeutua Yhdysvaltain apuun. (Lähde: AFP)

Ulkoilija ryöstettiin väkivaltaisesti Kemissä - tekovälineenä muun muassa kirves

Ulkoilemassa ollut mies ryöstettiin voimakasta väkivaltaa käyttäen eilisiltana Kemissä. Poliisi kertoo tiedotteessa, että tekovälineenä käytettiin muun muassa kirvestä.

Ryöstö tapahtui iltakuuden aikoihin Mineanpolulla lähellä Eteläntien alikulkukäytävää. Epäillyt mies ja nainen olivat pukeutuneet tummiin vaatteisiin, ja he olivat liikkeellä jalan. Poliisi tutkii asiaa törkeänä ryöstönä.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja tapahtuma-aikaan jalan liikkeellä olleista, tummiin vaatteisiin pukeutuneista miehestä ja naisesta, jotka ovat todennäköisesti kuunnelleet musiikkia kaiuttimen kautta.

Barkov saalisti kolme pistettä Floridan lyödessä Washingtonin

Floridan kapteeni Aleksander Barkov lihotti pistetiliään kolmella syöttöpisteellä, kun hänen joukkueensa kukisti jääkiekon NHL:n hallitsevan mestarin Washingtonin.

Florida voitti kotonaan 5–3. Washington nousi viimeisen kymmenminuuttisen aikana 0–4-tappioasemasta maalin päähän, mutta ei yltänyt tasoihin.

Barkovilla on kasassa tältä kaudelta jo tehot 34+60 ja hän on parhaana suomalaisena pistepörssin sijalla kymmenen.

Kasperi Kapasen Toronto varmisti pudotuspelipaikkansa lyömällä New York Islandersin vieraissa 2–1.

Arsenal nousi Valioliigassa kolmanneksi Newcastle-voitolla

Arsenal kaatoi Newcastlen ja nousi kolmanneksi jalkapallon Englannin Valioliigassa. Lontoolaisjoukkue voitti kotikentällään 2–0.

Aaron Ramsey viimeisteli Arsenalin avausmaalin puolen tunnin kohdalla. Alexandre Lacazette sinetöi kotivoiton 83. minuutin osumallaan.

Arsenal on nyt voittanut kymmenen Valioliigan kotiottelua perättäin, mikä on sen paras putki yli 20 vuoteen.

Taistelu Valioliigan kolmossijasta on tiukka. Tottenham ja Manchester United ovat kahden ja Chelsea kolmen pisteen päässä Arsenalista.