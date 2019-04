Koululaiset haluavat harrastaa, mutta myös olla kavereiden kanssa ja kotona

Kavereiden kanssa on kiva olla, mutta kotonakin viihtyy. Ja vapaa-aikana voi vaikka pelata jalkapalloa tai käydä ratsastamassa. Näin vastasivat suomalaiset koululaiset, kun opetus- ja kulttuuriministeriö asioita uteli jo kolmannen kerran vuotuisessa koululaiskyselyssä.

Koululaiset olivat myös hyvin kiinnostuneita kertomaan ideoitaan siitä, miten koulua ja koulupäivän kulkua voitaisiin parantaa.

– On yllättävää, että kouluun sitoutuminen on niin vahvaa. Lapset haluaisivat keskustella enemmän koulun asioista. Ykkösenä toivelistalla oli koululounas, mikä on ymmärrettävää. Ruoka on bensaa oppimiseen ja innostumiseen. Sen jälkeen tulivat oppitunnit, välitunnit ja älylaitteiden käyttö, selvittää neuvotteleva virkamies Iina Berden.

Tyytymättömät lapset haluavat muuttaa asioita paremmiksi.

– Juuri näillä lapsilla on eniten ideoita siitä, miten asioita muutetaan. Todella yllättävä tulos, Berden jatkaa.

Koululaiset vievät kisoihin, ainakin tulevaisuudessa

Suomalaiskoululaisten jäntevistä jaloista lähtevät myös tulevina vuosina ne laukaukset, joilla Suomi viedään jalkapallon arvoturnaukseen. Poikien ylivoimaisesti suosituin liikuntaharrastus on näet kyselyn mukaan jalkapallo, jota liki puolet (49 %) kertoi harrastavansa.

– Kyllä suomalaisen jalkapallon tulevaisuus on tuohon kirjoitettu. Mikä mieletön pohja rakentaa! Ei voisi tulos jalkapallon kannalta parempi olla, Berden innostuu.

Jalkapallon vanavedessä poikia kiinnostivat liikuntaharrastuksista salibandy, jääkiekko, parkour ja uutena kärkijoukkoon polkaissut pyöräily. Kulttuurin puolella pojat innostuivat eniten muun muassa elokuvista, animaatioista ja sarjakuvista.

Tyttöjen ehdoton suosilkkiliikunta oli ratsastus (42 %). Sen vanavedessä tulivat voimistelu, tanssi ja cheerleading. Tyttöjen parhaat kulttuurielämykset taas koettiin kuvataiteen, tanssin, valokuvauksen ja käsityön parissa.

Tyttöjen ja poikien listat edustavat varsin perinteisiä näkemyksiä miesten ja naisten harrastuksista.

– Se on kyllä jännää, että ne ovat pysyneet niin samanlaisina. Ehkä tässä yhteydessä voisi miettiä, tarjotaanko riittävästi eri vaihtoehtoja. Aika paljonhan kuitenkin harrastetaan sitä samaa, mitä kaveritkin haluavat harrastaa, pohtii puolestaan opetusneuvos Anneli Rautiainen Opetushallituksesta.

Pula ajasta, osalla myös kavereista

Kuten kuormittuneilla aikuisillakin, tuntuu myös nuorilla olevan pula ajasta: neljännes koululaisista toivoo lisää aikaa vanhempien kanssa, alakoululaisista jopa yli kolmannes. Lisää omaa aikaa toivoo 40 prosenttia sekä ala- että yläkoululaisista. Samaan aikaan yli puolet kuitenkin haluaisi myös olla enemmän kavereiden kanssa.

– Tämä on selkeä viesti siitä, kuinka tärkeä on vanhempien ja muiden läheisten rooli. Suomalaisilla lapsilla on hyvä olla kotona, uskoo Berden.

Kavereiden rooli korostui muutenkin kyselyssä. Elämäänsä tyytyväisillä lapsilla ja nuorilla on enemmän kavereita, ja vastaavasti elämäänsä tyytymättömät toivoivat niitä lisää. Lähes joka viides lapsi kertoi kyselyssä haluavansa lisää kavereita.

– Meidän tulisi miettiä tätä joukkoa, eikä heitä saisi unohtaa. Uskoisin tässä yhdessä tekemiseen: meidän tulisi kuulla ja nähdä lapset sellaisina kuin he ovat. Yhdessäolo ja ymmärrys rakentuvat ihmissuhteiden kautta, sanoo Rautiainen.

Kyselyyn vastasi 95 000 koululaista perusopetuksen ekaluokalta kymppiluokkaan asti.