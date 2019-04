Lähes sata meppiä vaatii lisää avoimuutta Euroopan unioniin – Suomelta toivotaan asian edistämistä

Lähes sata europarlamentaarikkoa vaatii Suomelta toimia avoimuuden edistämiseksi Euroopan unionissa. Allekirjoittajia on yli puoluerajojen, kertoo aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Heidi Hautala (vihr.).

– Paras aikaikkuna nostaa avoimuuden ja vastuullisuuden rimaa on uuden parlamentin ja komission aloittaessa työnsä. Suomi voi johtaa omalla esimerkillään ja ryhtyä konkreettisiin toimiin avoimuuden edistämiseksi EU:ssa, Hautala arvioi tiedotteessa.

Mepit esittävät, että Suomi nostaa tulevalla puheenjohtajakaudellaan avoimuuden keskiöön. Esitys sisältyy meppien pääministeri Juha Sipilälle (kesk.) lähettämään avoimeen kirjeeseen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Suuryrityksien lobbausvoima EU:ssa on tyrmistyttävä. Etenkin neuvosto on avoimuuden suhteen suuri musta aukko. Sen on korkea aika ryhdistäytyä ja vastata EU-kansalaisten odotuksiin, vaatii vasemmiston parlamenttiryhmän saksalainen jäsen Martin Schirdewan.

– Neuvoston toiminnan avoimuus on selkeästi parlamenttia ja komissiota jäljessä. Kansalaisilla on oikeus tietää, ketkä jäsenmaiden hallituksia lobbaavat, kenen intressejä ajetaan ja kuka lobbaamista rahoittaa, painottaa puolestaan saksalainen demari Jo Leinen.

Suomalaisista mepeistä kirjeen ovat allekirjoittaneet Liisa Jaakonsaari (sd.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Merja Kyllönen (vas.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.).