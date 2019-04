Minulle tärkeää: Nuoripari toivoisi yhteiskunnan olevan lapsimyönteisempi – "Meidänhän juuri pitää tehdä lapsia, sillä väestönkasvun ongelmat ovat Afrikassa"

– Aatos taisi olla kuusi kuukautta, kun tulimme tänne ensimmäisen kerran. Käyn Perheentalolla 3–4 kertaa viikossa. Ajelemme kotoa Kontiolahden kirkonkylältä Joensuuhun linja-autolla, ja pääsemme pois usein miehen kyydillä.

Kaisa Kauppinen on löytänyt Perheentalolta paljon samalla lailla ajattelevia nuoria äitejä.

– Kukaan ei ihmettele, miksi tein niin nuorena lapsen ja miksi en opiskele. Saan olla hyväksyvässä seurassa, Kaisa Kauppinen kertoo.

Tiistaipäivänä Perheentalolle on ehtinyt puolen päivän jälkeen myös perheen isä Kalle Kauppinen, 28. Kuorma-autoa työkseen ajava Kauppinen tekee muutaman kerran viikossa lyhyemmän työpäivän ja hakee perheensä kotiin.

Kalle Kauppinen on kotoisin Vieremältä, Kaisa Kauppinen Kontiolahdelta. Yhdessä on oltu jo viisi vuotta. Yhteinen lapsi oli haaveena alusta asti.

– Lukion jälkeen olin ravintolassa töissä ja kaveri sanoi, että lapsensaannin kanssa on syytä odottaa myöhempään ajankohtaan. Itse pohdin, että miksi pitäisi odottaa. Jotkut opiskelevat kolmekymppisiksi eivätkä vielä sittenkään tiedä, mitä haluavat. Me olemme tienneet alusta asti, Kaisa Kauppinen sanoo.

Kauppisen perheen arki muuttuu syksyllä, kun Kaisa Kauppinen aloittaa ympäristöalan insinööri-opinnot ammattikorkeakoulussa. Kalle Kauppinen jää puolestaan kotiin hoitovapaalle Aatoksen kanssa.

– Kontiolahdella on sadan euron kuntalisä, mikä on todella hieno asia lapsiaan kotona hoitaville. Kirkonkylällä asuvina meillä on myös kaikki palvelut lähellä. Etenkin neuvola toimii hienosti: joskus neuvolakäynnille on päässyt saman tien, kun jokin asia on askarruttanut. Neuvolan terveydenhoitajat ovat ihanan inhimillisiä ja kannustavia, Kaisa Kauppinen kehuu.

Lääkäripalveluja Kauppisen perhe ei ole juuri tarvinnut lukuun ottamatta Aatoksen korvatulehdusta, joka vei perheen keskussairaalan päivystykseen.

– Sielläkin pääsimme heti lääkärin luokse, eli ei ole valittamista.

Yhteiskunnalta nuoripari toivoisi lisää lapsimyönteisyyttä.

– Ilmapiiri on sellainen, että ensin pitää käydä koulut, hankkia työpaikka ja asunto ja sitten vasta pohtia, haluaako edes lapsia. Mediakin pyörittää vain kaiken maailman Temptation Islandeja ja muita sirkushuveja. Näitä muita vaihtoehtoja, kuten perheen perustamista, ei tuoda edes esille saati että niihin kannustettaisiin, Kalle Kauppinen pohtii.

Kaisa Kauppinen hämmästelee lasten vetämistä mukaan ilmastokeskusteluun.

– Jos me täällä lopetamme lisääntymisen, niin ei se lopeta ilmastonmuutosta. Meidänhän juuri pitää tehdä lapsia, sillä väestönkasvun ongelmat ovat Afrikassa. Toivomme Aatokselle sisaruksia, kun hän vähän kasvaa.

Kauppisille oma auto on tärkeä. Siksi he toivovat, että yksityisautoilu ei olisi niin kallista Suomessa.

– Bussikortti maksaa kuukaudessa 60 euroa, eli saman verran kuin menisi Joensuun ja Kontiolahden välisiin bensarahoihin. Oma auto on kuitenkin puolet nopeampi ja helpompi.

Tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta he toivovat viisasta rahan käyttöä.

– Ei panna rahaa turhuuksiin ja anneta ulkomaisten sijoittajien kääriä voittorahoja vanhustenhoidosta. Tuloeroja pitää kutistaa ja avoimuutta kasvattaa. Lapsilisää on leikattu jatkuvasti, eli sitä olisi jo aika korottaa. Myös lapsiperheiltä poistettu 50 euron verovähennys tulisi palauttaa.

Juttusarjassa tavalliset ihmiset pääsevät kertomaan heille tärkeistä asioista vaalien alla.

Lapsiperheitä koskevia tärppejä puolueiden vaaliohjelmista:

Itsenäisyyspuolue: Lapsiperheitä pitää jatkossakin tukea lapsilisien maksamisella, mutta lapsilisän maksaminen hyvätuloisille on tarpeetonta. Hyvätuloisten osuus voitaisiin käyttää pienituloisimpien perheiden lapsilisien korottamiseen.

Keskusta: Suomesta on tehtävä maailman lapsiystävällisin maa, joka ymmärtää perheiden moninaisuuden. Päätökset pitää arvioida aina lasten ja perheiden näkökulmasta. Kotihoidon, päiväkodin ja muiden hoitomuotojen pitää olla aitoja vaihtoehtoja. Perhevapaauudistus tarvitaan. Kunnallinen kotiapu ja perhetyö on nostettava takaisin perheiden avuksi.

Kokoomus: Tehdään työllisyyttä parantava ja etenkin naisten eläkeköyhyyttä kestävästi vähentävä perhevapaauudistus, lasten etu edelle asettaen ja turvaten erilaisten perheiden valinnanvapaus. Vahvistetaan työssä jaksamista sekä perheen ja työelämän yhteensovittamista, jotta työurat eivät katkeaisi ennenaikaisesti.

Kristillisdemokraatit: Lapsiperheiden köyhyyttä torjutaan korottamalla lapsilisiä, opiskelijaperheiden vuositulorajoja sekä huoltaja- ja lapsivähennyksiä. Perheiden valinnanmahdollisuuksia on lisättävä kehittämällä kotihoidon tukea ja ottamalla käyttöön taaperobonus sekä vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä. Perheen ja työn tai opiskelun yhteensovittamista helpotetaan.

Perussuomalaiset: Kotitalouksille ei voi enää määrätä kustannusten nousua elämisen kuluissa, vaan suuntauksen pitää olla päinvastainen. Asumisen, liikkumisen ja lämmityksen kuluja tulee kaiken kaikkiaan laskea.

SDP: Subjektiivinen kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kaikille lapsille. Lapsiperheiden köyhyyttä vähennetään parantamalla lapsiperheille suunnattujen palveluiden, kuten kotipalvelun saatavuutta. Lastensuojelun resurssit turvataan. Pitkän aikavälin tavoitteena on 16 kuukauden mittainen ansiosidonnainen vanhempainraha.

Vasemmistoliitto: Vähennämme lapsiperheköyhyyttä korottamalla yksinhuoltajien lapsilisää ja turvaamalla lapsilisät myös toimeentulotukea saaville. Lapsella, joka asuu vuorotellen kahden vanhemman luona, pitää olla mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen. Vahvistamme lapsiperheiden palveluita, kuten kotipalvelua.

Vihreät: Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on palautettava. Perustulon tasoksi 600 euroa kuukaudessa. Uudistetaan perhevapaat. Vihreiden perhevapaamallissa molemmille vanhemmille on kiintiöity oma 6 kuukauden vapaa, jonka lisäksi 6 kuukautta vanhemmat voivat jakaa keskenään. Helpotetaan mahdollisuutta osa-aikatyöhön.

Siniset: Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Tahdomme rakentaa Suomea, jossa perhearki on maailman parasta. Valtion perustehtävä on turvata perheiden vapaus ja toimeentulo. Tavoitteitamme: kotihoidontukea korotettava, perhevapaista päättää perhe, jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus harrastukseen, omaishoitajien asemaa parannettava.

