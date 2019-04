Yön uutiskooste: Naisleijonat aloittaa MM-kotikisat Yhdysvaltoja vastaan, sähköinen resepti voi lisätä lääkehaittoja

Tämä perustuu siihen, että sähköinen resepti helpottaa ja nopeuttaa reseptin uusintaa ja uusinnan helpottuminen kannustaa lääkityksen jatkamiseen. Tämä taas saattaa johtaa lääkkeiden väärinkäytön lisääntymiseen.

Tutkimus perustui suomalaisiin aineistoihin.

Miten maailmantalouden jarrutus vaikuttaa tulevan vaalikauden talousnäkymiin? - VM julkistaa talousennusteensa

Maailmantaloudessa näkymät ovat heikentyneet samaan aikaan, kun eduskuntavaalikamppailu on vauhdittunut. Suomen talouden ensi vaalikauden näkymistä saadaan tuore arvio tänään, kun valtiovarainministeriö julkistaa talousennusteensa.

Nordean pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan tiedot maailmankaupan kehityksestä viime kuukausina kertovat koko maailmantalouden olevan yllättävän heikossa vedossa.

Etelässä on tänään poutaa ja lämmintä jopa 10 astetta, pohjoisessa sataa

Suomen etelä- ja keskiosissa on tänään poutainen ja enimmäkseen selkeä päivä. Lämpötilat nousevat päivällä Etelä-Suomessa paikoin jopa kymmeneen asteeseen.

Maan pohjoisosaan on puolestaan saapunut yön aikana sadealue, ja Pohjanmaalla, Kainuussa ja suuressa osassa Lappia päivä on sateinen. Alueen eteläosassa sade tulee vetenä ja pohjoisempana lumena.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä Lapissa ja Koillismaalla.

Päivälämpötilat ovat Pohjois-Suomessa nollan ja neljän asteen välillä. Pohjois-Lapissa mennään pakkasen puolelle.

Britannian parlamentti äänesti niukasti brexit-lisäajan puolesta äkkieron välttämiseksi

Britannian parlamentin alahuone on äänestänyt niukasti sen puolesta, että sopimukseton EU-ero estettäisiin uudella lisäajalla. Aloite hyväksyttiin kolmannella äänestyskerralla vain yhden äänen erolla 313–312.

Keskustelu aloitteesta jatkui alahuoneessa pitkälle iltaan, ja se menee vielä ylähuoneen arvioitavaksi.

Aloitteessa vaaditaan, että pääministeri Theresa May hakee eroneuvotteluihin lisäaikaa hallitsemattoman äkkieron välttämiseksi.

Sopimukseton ero on kuitenkin väistämättä edessä, ellei muuta ratkaisua brexitin toteuttamiseksi löydy.

Tällä tietoa Britannian on määrä lähteä EU:sta ensi viikon perjantaina.

Britannian valtiovarainministeri: Brexit-neuvotteluihin haettava pitkää lisäaikaa

Britannian valtiovarainministerin Philip Hammondin mukaan Britannian on väistämättä haettava brexit-neuvotteluihin pitkää lisäaikaa ja valmistauduttava EU-vaalien järjestämiseen. Hammond kommentoi asiaa ITV-kanavalle.

Hammondin mukaan Britannian hallitus toivoo, että erosopimus saataisiin hyväksyttyä lähikuukausina ja maa voisi halutessaan erota EU:sta jo ennen lisäajan päättymistä.

Pääministeri Theresa May sanoi aiemmin tällä viikolla, että uuden lykkäyksen on oltava mahdollisimman lyhyt eikä maan siten tarvitsisi osallistua eurovaaleihin toukokuussa.

EU-vaalien järjestäminen on EU-maiden ehto pitkälle lisäajalle.

Virossa reformipuolueen Kallas nimitetään tänään hallitustunnustelijaksi

Virossa presidentti Kersti Kaljulaidin on tarkoitus nimittää tänään reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas hallitustunnustelijaksi. Kallaksen puolue voitti kuukausi sitten pidetyt parlamenttivaalit.

Jos Kallas hyväksyy hallitustunnustelijan roolin, hänellä on kaksi viikkoa aikaa muodostaa hallitus.

Kallaksen tehtävä on haastava, sillä toiseksi suurimman äänisaaliin saanut keskustapuolue on jo kieltäytynyt hallituskumppanuudesta reformipuolueen kanssa. Kallas on kertonut aikovansa neuvotella vaalitappion kärsineiden sosiaalidemokraattien kanssa.

Keskustapuolue valmistelee samalla omaa hallituskoalitiotaan oikeistopopulistisen Ekren ja Isänmaa-puolueen kanssa. (Lähde: AFP)

Etiopian tuhoisan lentoturman syystä luvassa lisätietoa

Etiopian viranomaisten odotetaan julkistavan tänään alustavat tulokset tuhoisan lentoturman tutkinnasta. Ethiopian Airlinesin matkustajakone putosi viime kuussa pian nousun jälkeen, ja kaikki koneessa olleet 157 ihmistä kuolivat.

Kahden tutkinnasta perillä olevan lähteen mukaan tuloksia odotetaan aamupäivällä Suomen aikaa.

Yhdysvaltalaisen Boeingin valmistama turmakonemalli määrättiin turman jälkeen laajaan lentokieltoon. Huolia lisäsi se, että sama konetyyppi putosi alas tuhoisin seurauksin myös Indonesiassa viime vuoden lopulla. Turmista on löydetty yhtäläisyyksiä, ja konemallin tietojärjestelmiä on epäilty vialliseksi.

Boeing on luvannut toimittaa viranomaisille esityksen korjaustoimista lähiviikkoina. (Lähde: AFP)

Entinen Nissan-pomo Carlos Ghosn pidätettiin uudelleen Tokiossa

Autonvalmistaja Nissanin entinen toimitusjohtaja Carlos Ghosn pidätettiin torstaina uudelleen Tokiossa, kertoo paikallinen media. Taloudellisista väärinkäytöksistä syytetty Ghosn vapautettiin vajaa kuukausi sitten takuita vastaan yli 100 päivän tutkintavankeuden jälkeen.

Japanin yleisradioyhtiön NHK:n ja muiden viestimien mukaan viranomaiset hakivat Ghosnin tämän väliaikaisesta asunnosta varhain aamulla.

Uutta pidätystä osattiin ennakoida, sillä syyttäjät tutkivat nyt väitteitä, joiden mukaan Nissanin varoja siirrettiin ainakin 32 miljoonan dollarin edestä Omaniin. Yhden asiaa tuntevan lähteen mukaan osa rahoista käytettiin ilmeisesti luksusveneen ostamiseen Ghosnille ja hänen perheelleen.

Ghosnia syytetään jo muun muassa palkkioidensa pimittämisestä. Hän on kiistänyt kaikki väärinkäytökset. (Lähde: AFP)

Naisleijonat aloittaa MM-kotikisat Yhdysvaltoja vastaan

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue aloittaa MM-kotikisansa tänään A-lohkon ottelulla Yhdysvaltoja vastaan. Ottelu alkaa Espoon Metro Areenalla kello 19.30.

Kaikkiaan 12 MM-pronssimitalia voittanut Suomi puolustaa kolmatta sijaansa vuoden 2017 MM-kisoista.

Yhdysvallat on voittanut maailmanmestaruuden neljissä edellisissä MM-kilpailuissa ja on hallitseva olympiavoittaja.

Naisten MM-kisat järjestetään Suomessa neljättä kertaa. Suomessa kisattiin MM-mitaleista myös vuosina 1992, 1999 ja 2009.

Manchester City voitti Cardiffin ja palasi Valioliigan kärkeen

Manchester City on palannut jalkapallon Englannin Valioliigan kärkeen. City voitti Cardiffin kotonaan 2–0 ja nousi pisteellä ohi Liverpoolin, kun molemmilla kärkijoukkueilla on kuusi ottelua pelaamatta.

Cityn avausmaalin teki Kevin de Bruyne jo kuudennella minuutilla. Leroy Sane iski isäntien toisen osuman ennen taukoa.

Myös illan muissa otteluissa huippujoukkueet ottivat kotivoitot. Tottenham voitti Crystal Palacen 2–0 ensimmäisessä ottelussaan uudella stadionillaan ja Chelsea Brightonin 3–0. Tottenham nousi liigassa kolmanneksi, Chelsea on pisteen perässä viidennellä sijalla.